Worldfavor Transparency introduceert LinkedIn voor duurzaamheidsdata

Worldfavor introduceert Worldfavor Transparency. De oplossing stelt organisaties in staat om Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)-informatie op te vragen en te delen. Volgens Worldfavor heeft het een ‘LinkedIn voor duurzaamheidsdata’ in handen.

Worldfavor Transparency is onderdeel van het bestaande Worldfavor Sustainability Platform. Organisaties gebruiken het platform om data met betrekking tot duurzaamheid te centraliseren en analyseren. Zo wordt het onder andere mogelijk om de transparantie van een supply chain te beoordelen en de vooruitgang van duurzaamheidsdoelstellingen in te zien.

Onderdeel van de technologie is de standaardisatie van data. Worldfavor creëerde een eigen framework om aan de gegevenseisen en -richtlijnen van instanties als UN Global Impact, TFCD en de EU te voldoen. De data van gebruikende organisaties wordt in het framework gepast om een realistisch duurzaamheidsbeeld te schetsen.

Het is geen uniek proces, want Worldfavor heeft directe concurrenten. Ook andere organisaties passen eigen frameworks toe om de data van anderen in een vat te gieten dat aan het belang van toezichthouders voldoet. Eenmaal gestandaardiseerd, bestempelen deze organisaties de data met het label van ‘Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)’-informatie.

Met Worldfavor Transparency, de nieuwe oplossing, biedt Worldfavor organisaties een manier om eigen ESG-informatie te delen en de ESG-informatie van anderen in te zien. Doeleinden lopen uiteen. Het vergelijken van duurzaamheidsdoelstellingen met marktgenoten is een voorbeeld. Ook kan de beschikbaarheid van ESG-informatie aantrekkelijk zijn voor potentiële investeerders.

Werkelijke transparantie ligt buiten handbereik

Zoals eerdergenoemd vergelijkt de organisatie de oplossing met LinkedIn. De vergelijking is nauwkeurig – en niet alleen maar positief. Niet iedere mens heeft een social media-account. Wie wel een account heeft, kiest er niet per definitie voor om alle profielgegevens in te vullen. Een organisatie als LinkedIn hangt af van de gegevens die gebruikers willen delen. Gebruik je het platform om een functie te vullen met een geschikte kandidaat, dan is het allesbehalve raadzaam om volledig van een LinkedIn-profiel uit te gaan.

Worldfavor Transparency kampt met dezelfde beperking. ESG-informatie ligt niet voor het oprapen. ESG-informatie wordt door bereidwillige organisaties aangeleverd. Een werkelijk transparante doorsnee van de duurzaamheid van het wereldwijde bedrijfsleven ligt buiten handbereik.

Worldfavor lijkt zich bewust te zijn van het laatste. In aanvulling op Worldfavor Transparency lanceert de organisatie een initiatief om de beschikbaarheid van ESG data te vergroten. Worldfavor vraagt aan wereldwijde bedrijven om anderen op te roepen om ESG data te delen. De eerste deelnemers zijn Danske Bank, Oatly, Tryg en Grant Thornton.