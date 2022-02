iPhones binnenkort als pinapparaat te gebruiken

Pinpas- en credit card-betalingen zijn binnenkort te accepteren met een iPhone. De functie maakt sommige pinapparaten overbodig.

De functie (Tap to Pay) draait op NFC chips en software van derden. NFC chips (near field communications) worden reeds in moderne iPhones verwerkt. Meerdere payment processing platformen werken samen met Apple om de functie te ondersteunen. Het nieuws lekte in januari via anonieme bronnen van Bloomberg.

Alleen in de VS

Stripe, ontwikkelaar van payment processing software, is de eerste partner die de functie beschikbaar maakt. Amerikaanse klanten van Stripe zijn “vanaf de lente” in staat om iPhones als pinapparaat te gebruiken. Volgens Apple volgen andere partijen later in het jaar. De organisatie bevestigt niet of en wanneer ‘Tap to Pay’ buiten de VS beschikbaar wordt. Ergens in het komende jaar ontvangen iPhones in Amerika een update om pinpas-, credit card- en Apple Pay-betalingen te ondersteunen.

Niet iedereen is enthousiast over de update. Slaat de functie aan, dan is het mogelijk een bedreiging voor de verkoop van traditionele pinapparaten. Producenten van traditionele pinapparaten, waaronder Block Inc, staan onder druk.