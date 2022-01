‘iPhones binnenkort als pinapparaat te gebruiken’

Apple werkt aan een update waardoor iPhones als pinapparaat te gebruiken zijn. Dat stelt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Het is reeds mogelijk om een iPhone als pinapparaat te gebruiken door een draadloos pinapparaat via Bluetooth te verbinden. De iPhone levert de software; de payment terminal voorziet in de hardware. Volgens bronnen van Bloomberg werkt Apple sinds 2020 aan een functie om iPhones zelfvoorzienend te maken.

In hetzelfde jaar werd Mobeewave door Apple overgenomen. Mobeewave ontwikkelt een technologie om credit card-betalingen volledig via smartphones te verwerken. De bronnen beweren dat Apple aan de technologie sleutelt om pinpassen en credit cards via iPhones te accepteren. Daarmee zouden draadloze pinapparaten overbodig worden.

Gevolgen op de markt

Waarschijnlijk gebruikt Apple bestaande NFC chips (near field communications). NFC chips worden momenteel in iPhones verwerkt om Apple Pay-betalingen toe te staan. Uitbreiding naar pinpassen en credit cards is mogelijk maar gewaagd. De inkomsten van meerdere payment providers hangen van Apple af.

Organisaties als Square produceren pinapparaten met ingebouwde ondersteuning voor iPhones. Het is de vraag wat de marktpositie van zo’n product wordt als iPhones pinpassen en credit cards ondersteunen.

De bronnen vermoeden dat Apple de functie ergens in de komende maanden introduceert. Bloomberg vroeg Apple om een reactie, maar daar ging het bedrijf niet op in.

