Bullitt Group lanceert Cat Q10, eerste 5G-hotspot in de CAT-serie

Bullitt Group kondigt een 5G-hotspot aan op de Mobile World Conference 2022. De Cat Q10 is net zo robuust als de CAT smartphones waar de productreeks om bekendstaat.

Caterpillar (CAT) is een grote fabrikant van bouwmachines en motoren. In 2012 lanceerde de organisatie zijn eerste smartphone: de CAT B10, een log en robuust model. Bullitt Group, een Britse telecomorganisatie, is de distributeur van de tientallen modellen die in de jaren daarna volgden.

CAT smartphones zijn allesbehalve slank of elegant. ‘Rugged’ is het toverwoord: de modellen kunnen tegen een stootje. Vandaag, tijdens een presentatie op de Mobile World Conference 2022 (MWC), kondigde Bullitt Group een CAT 5G-hotspot aan.

Cat Q10 5G-hotspot

De Cat Q10 voorziet maximaal 32 apparaten tegelijkertijd van een 5G-verbinding. De hotspot is afhankelijk van een 5G-simkaart, een 5G-abonnement en een locatie die door 5G wordt gedekt. De ontwerpfilosofie van CAT smartphones staat centraal: het model heeft een sterke behuizing en een batterijduur van 10 uur.

Volgens Bullitt Group is de hotspot geschikt voor bouwplaatsen, markten, pop-up stores en evenementen. We verwachten dat het model een val van metershoge stijgers en meerdere verdiepingen overleeft.

