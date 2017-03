Review: Synology DSM 6.1 besturingssysteem voor nas-apparaten

Networking

Enkele weken geleden stelde Synology de nieuwste versie van het besturingssysteem voor haar nas-apparaten officieel beschikbaar, DSM 6.1. Vergeleken met versie 6.0 zijn er weer behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd en functies toegevoegd. In dit artikel gaan we daar wat dieper op in.

In het algemeen kun je op basis van de nieuwigheden in DSM 6.1 wel stellen dat de ontwikkelingen in de nas-wereld zich op dit moment met name richten op de zakelijke gebruiker. Alle opties die een nas interessant maken voor thuisgebruik zijn uiteraard ook nog aanwezig of te installeren, maar op dat vlak zien we al enige tijd weinig tot geen ontwikkelingen meer. Als we de fabrikanten van nas-apparaten zo tussen de regels door goed begrijpen, is de rek er in het consumentensegment ook wel een beetje uit, dus heel erg verrassend is het allemaal niet.

Nas-fabrikanten zoals Synology, maar ook Qnap en Netgear, kijken dus wat meer naar boven in de markt tegenwoordig. Netgear heeft zelfs al eens aangegeven dat het eigenlijk helemaal niet meer geïnteresseerd is in de consumentenmarkt, wat naar wij vermoeden ook voor een belangrijk deel wordt ingegeven door het feit dat ze daar sowieso moeilijk voet aan de grond kregen.

Hoe het ook zij, nas-fabrikanten kijken op dit moment omhoog en willen graag nog meer marktaandeel winnen aan de onderkant van de zakelijke markt. De vernieuwingen en updates die Synology in DSM 6.1 heeft doorgevoerd, zijn hier ook overduidelijk op gericht. We kunnen jammer genoeg niet alles bespreken, omdat DSM inmiddels zoveel mogelijkheden biedt dat je er makkelijk meerdere boeken over vol kan schrijven. We zullen ons in wat volgt dan ook richten op de zaken die volgens ons van belang zijn voor de zakelijke gebruiker. De nadruk zal liggen op de nieuwe features, maar ook enkele bestaande nuttige mogelijkheden zullen de revue passeren.