Review: HP LaserJet Pro MFP M227fdw multifunctional – handig hulpje in de kantoorhuishouding

Hardware

Als je een kantoor in gaat richten, dan kom je onherroepelijk een keertje op de vraag uit welke printer of printers er moet(en) komen. Ook als je een kleine zelfstandige bent, is dit een keuze die je moet maken. HP stuurde ons de LaserJet Pro MFP M227fdw op, een zwart-wit multifunctional (printen, scannen, faxen) gericht op gebruik in kleine werkgroepen (tot vijf personen). We hebben hier uiteraard eens wat beter naar gekeken.

Het eerste wat opvalt aan de LaserJet Pro MFP M227fdw is dat hij zeer bescheiden afmetingen heeft. Hij is zo rond de 40 centimeter breed en diep en net iets meer dan 30 centimeter hoog. Hij is daarnaast wit, evenals vrijwel alle nieuwe zakelijke machines die HP de afgelopen jaren aangekondigd heeft. Naar eigen zeggen is dit gedaan, omdat dit fraaier staat in een kantooromgeving. Wij zijn geneigd om het daar mee eens te zijn, al zouden we dit niet snel een doorslaggevende rol willen laten spelen in de afweging welke printer het meest geschikt is.

De M227fdw is zoals al aangegeven een zwart-wit-machine. Iedere aanbieder van printers en multifunctionals heeft naast een lijn kleurenmachines ook een lijn waarmee je alleen maar een zwart-wit af kunt drukken. Heel veel zaken die je afdrukt in een kantooromgeving, hoeven helemaal niet voorzien te zijn van kleur. Als je even snel een tekst wilt nalezen en eventueel van commentaar wilt voorzien, dan hoeft het briefhoofd echt niet per se in kleur weergegeven te worden bijvoorbeeld. Ook als je een printer gebruikt voor het afdrukken van documenten voor archiveringsdoeleinden, is kleur in veel gevallen ook helemaal niet nodig.

Een groot voordeel van een zwart-wit-printer zoals de LaserJet Pro MFP M227fdw is in eerste instantie dat je de operationele kosten kan drukken. Je hoeft nooit kleurencartridges te bestellen voor dit type machine. Er hoeft ook geen stroom verbruikt te worden om de kleurentoner uit de cartridges op de imaging drum te krijgen, dus op dat punt is er ook sprake van een besparing. Het ontbreken van de drie kleurencartridges zorgt er uiteraard ook voor dat dit apparaat zo klein gemaakt kan worden. Tot slot is een zwart-wit-machine in potentie sneller klaar om af te drukken (er hoeven minder onderdelen in gereedheid gebracht te worden) en ligt de afdruk dus sneller in de uitvoerlade. Zoals we verderop zullen zien, is de MFP M227fdw ook zeker niet sloom te noemen.

De HP LaserJet Pro MFP M227fdw heeft op het moment van schrijven een adviesprijs van 289 euro, vrij gangbaar voor een apparaat in deze klasse.