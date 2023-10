Nieuwste generatie van de instaplaserlijn van HP heeft op papier veel te bieden: snel, zuinig, groen. Hoe zit dat in de praktijk? Wij zochten het uit.

In een eerder artikel hebben we de strategie van HP rondom laserprinters en -MFP’s uitgebreid uit de doeken gedaan. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de nieuwste machines een nieuwe type toner gebruiken. Deze TerraJet-toner moet laserprinters een stuk energiezuiniger maken, onder andere. HP stuurde ons de Color LaserJet Pro 4302fdw op, zodat we dat ook eens zelf konden ervaren. We hebben deze machine uitgebreid getest.

Color LaserJet Pro 4202/4302: duplex printen is standaard

De HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw die wij hebben getest is het topmodel uit de nieuwe instaplijn van HP. Deze lijn, die eenvoudig te herkennen is vanwege de gedeeltelijk blauwe uitvoering, bestaat uit MFP’s en printers. De MFP’s vallen in de 4300-serie, de printers in de 4200-serie. Op de website van HP biedt het bedrijf de volgende machines te koop aan: Color LaserJet Pro 4202dn, Color LaserJet Pro 4202dw, Color LaserJet Pro 4302dw, Color LaserJet Pro 4302fdn en Color LaserJet Pro 4302fdw (ons testmodel).

Het onderscheid tussen de afzonderlijke modellen binnen dezelfde lijn is zoals velen wellicht al wel weten af te leiden uit de letters die achter het typenummer staan: ‘d’ staat voor duplex, ‘n’ staat voor network, ‘w’ staat voor wireless en ‘f’ staat voor fax. Belangrijk om te vermelden is dat deze nieuwe instaplijn de eerste is van HP die op alle modellen duplex afdrukken aanbiedt. Dit staat standaard ook ingeschakeld. Op deze manier moet het papierverbruik standaard al meer binnen de perken gehouden kunnen worden, is het idee.

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw

Laten we nu eens iets beter naar de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw kijken. Dit is zoals gezegd het topmodel uit de nieuwe lijn. Het is een printer, scanner en fax in een. Daarnaast kun je hem draadloos op een netwerk aansluiten. Doe je dit liever bekabeld, dan kan dat ook gewoon overigens, ook al staat er geen ‘n’ in de productnaam.

Uiterlijk valt vooral de blauwe kleur op. Het gaat hier niet om een paar blauwe accenten. De hele klep waarmee je de multi-purpose papierlade aan de voorkant openklapt, is blauw. Verder is ook de rand aan de voorkant van de scannerklep bovenaan blauw. De tijden dat printers per se wit moesten zijn, liggen kennelijk achter ons. Het maakt de Color LaserJet Pro MFP 4302fdw in ieder geval opvallend, dat is zeker. Wij vinden het persoonlijk ook wel mooi, maar dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen.

Naast de blauwe kleur is de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw verder een MFP zoals we er al heel veel hebben gezien. Er valt dan ook niet meer enorm veel te optimaliseren aan de uiterlijke kenmerken van een apparaat zoals dit. Ook de aanwezigheid van een bedieningspaneel met touchscreen kunnen we inmiddels wel als standaard beschouwen op een MFP. Aan de voorkant zit – verstopt achter een klepje – een USB 2.0-aansluiting. Daar kun je naartoe scannen of vandaan afdrukken.

Achterop zitten ook nog twee USB-aansluitingen. Een daarvan is een USB-B-aansluiting, voor het aansluiten van de printer op een computer. De andere is een USB-A (USB 2.0)-aansluiting. Naast een gigabit netwerkaansluiting zitten achterop ook de aansluitingen voor de faxfunctionaliteit.

De Color LaserJet Pro MFP 4302fdw is een MFP, dus er zit vanzelfsprekend ook een scanner op. Dit is een single-pass duplex scanmodule. Dat houdt in dat een vel papier er maar een keer langs hoeft om beide zijden te scannen. Er is voorzien in een ADF die geschikt is voor vijftig vel papier. In combinatie met een scansnelheid van zo’n 2 seconden per vel, heb je dat er binnen twee minuten doorheen.

De HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw is bedoeld voor teams tot 10 gebruikers, die tot 4000 afdrukken per maand maken. Om dit te realiseren zijn er standaard twee papierlades aanwezig. Eentje hebben we net al gezien, dat is de multi-purpose lade, die je aan de voorkant uit kunt klappen. De tweede en waarschijnlijk meest gebruikte lade zit onderop de machine. In totaal passen er 250 vellen papier in deze lade (in de multi-purpose lade zijn het er 50). Een derde lade kan los aangeschaft worden. Daar passen nog eens 550 vellen in.

HP Smart

Als je het hebt over printers en MFP’s, dan gaat het ook al snel over drivers, die je moet installeren. Dit kun je doen door middel van het downloaden van een driver, of vanuit Windows. Bij HP vinden ze dit allemaal niet meer van deze tijd. Om dit wel bij de tijd te krijgen, heeft het bedrijf HP Smart ontwikkeld. Dat is een applicatie die je op een Windows-machine in de Microsoft Store kunt vinden. Dit is in principe de driver en beheerapplicatie in een.

Bij het installeren van een nieuwe printer of MFP adviseert HP actief om deze applicatie te installeren. Het idee is dat dit het enige stuk software is dat je nodig hebt. Het vervangt niet alleen eventuele installatiesoftware die je voorheen moest gebruiken, maar ook de webserver waar je instellingen aan kan passen. Verder probeert HP het aanmaken van een HP-account zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Je moet een dergelijk account bijvoorbeeld aanmaken als je van de Print Anywhere-functionaliteit gebruik wilt maken. Ook als je de HP Smart-app op een smartphone wilt gebruiken, moet je een account aanmaken.

De koppeling met de variant van HP Smart voor smartphones gaat verder dan alleen de mogelijkheid om documenten af te drukken die op die smartphone staan. Je kunt ook de camera van dat apparaat gebruiken om een scan te maken. De HP Smart-software selecteert op een foto in eerste instantie het gedeelte waar het van denkt dat dit afgedrukt moet worden. Je kunt dat overigens zelf aanpassen, mocht dat niet kloppen. Maar hier zit dus wel de nodige intelligentie achter. Het is niet zomaar alleen het afdrukken van de volledige foto die je maakt met je smartphone. Gebruik je HP Smart op een pc met webcam, dan kun je ook die inzetten overigens.

Voor de volledigheid, HP Smart is er alleen voor het beheer van een relatief kleine groep printers. Als je echt gaat opschalen, heb je ook nog wel andere tools nodig. Denk hierbij aan HP Web Jetadmin, waarmee je een volledige vloot kunt beheren. Vind je HP Smart om wat voor reden dan ook niet prettig om mee te werken, dan is er ook nog gewoon de embedded web server waar je naartoe kunt navigeren door het ip-adres van de printer in de browser in te typen.

Welkom in het HP-ecosysteem

Een van de opvallendste zaken aan HP Smart is wat ons betreft dat gebruikers voor zover wij het hebben kunnen achterhalen nooit de applicatie hoeven te verlaten. Als je een HP-account koppelt, opent er weliswaar kortstondig een klein schermpje, maar je wordt niet naar een website geleid om dit te voltooien. Met andere woorden, HP heeft alles in deze enkele applicatie gestopt. Dat verklaart dan ook meteen waarom deze niet minder dan 250 MB groot is.

Een alles-in-één applicatie zoals HP Smart heeft voor partijen aan beide kanten voordelen. Als eindgebruiker hoef je niet meer te switchen tussen applicaties, webservers en websites om alles goed in te richten. Je kunt ook vanuit deze applicatie meteen nieuwe toner bestellen. Ook die pagina opent binnen de HP Smart-applicatie. HP Smart lijkt in eerste instantie overigens wel ontwikkeld te zijn met de consumentenmarkt in het achterhoofd. Dat wil zeggen, de startpagina van de applicatie rept over ‘Geschatte inktniveaus’. Dat klopt natuurlijk niet als je zoals wij een laserprinter aan de app hebt gekoppeld.

Voor HP betekent HP Smart dat het eindgebruikers zoveel mogelijk binnen de eigen omgeving houdt. Het biedt allerlei mogelijkheden om andere diensten aan te bieden, maar zoals we hebben gezien ook de mogelijkheid om vanuit de applicatie nieuwe toner te bestellen. Onderaan de streep geeft het klanten vooral het idee dat ze alleen deze applicatie nodig hebben en daarmee hun machines volledig ‘snappen’. HP creëert hiermee een soort ecosysteem en daarmee een betere klantenbinding.

TerraJet-toner

Het interessantste aan de de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw is wat ons betreft de nieuwe toner die HP erin aanbiedt. Deze TerraJet-toner moet ervoor zorgen dat de nieuwe machines energiezuiniger zijn en de prestaties omhoog gaan. Dit allemaal zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de afdrukken.

Om deze ontwikkeling wat wat beter inzichtelijk te maken, is het handig om te weten hoe een laserprinter in de basis werkt. Dit begint allemaal met lasers (of in sommige gevallen led’s), die het af te drukken beeld op een imaging drum ’tekenen’. Vervolgens zorgt de machine ervoor dat toner in de juiste hoeveelheden op deze tekening terechtkomen. Dit is mogelijk door die gedeeltes van de drum een lading te geven die tegenovergesteld is aan die van de toner. Vervolgens drukt de machine de toner op een vel papier, waarbij het verwarmd wordt om het te laten smelten.

Het is juist bij deze laatste stap dat een laserprinter of -MFP het meeste energie verbruikt. Dat is dan ook waar TerraJet-toner verder is verbeterd. De smelttemperatuur van deze toner is lager dan van andere, oudere toner. Dat houdt in dat de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw minder energie verbruikt dan soortgelijke machines in het verleden (zelf heeft HP het over 27 procent minder). Volgens opgaven van HP gaat het om een verbruik van 585 watt bij actief printen. Dat lijkt veel, maar in het verleden hebben we de nodige laserprinters ook al de 1000 watt aan zien tikken. Daarnaast gaat het hier dus om het piekvermogen. In slaapstand, waar een machine zoals deze waarschijnlijk het grootste gedeelte van de tijd in staat, verbruikt hij slechts 0,8 watt.

De lagere smelttemperatuur zorgt er daarnaast ook voor dat de eerste afdruk er sneller uit is. Dat is tegenwoordig niet meer zo boeiend overigens, onder andere vanwege de opkomst van pull printing maar ook omdat zo snel mogelijk een afdruk hebben simpelweg niet meer zo belangrijk is. Er staan over het algemeen geen mensen meer ongeduldig te wachten op hun beurt bij een printer.

Security

Functionaliteit en beheer zijn zonder meer belangrijk als het gaat om een MFP zoals de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw. In zakelijke omgevingen is het echter ook belangrijk dat de security goed op orde is. Ook printers en MFP’s kunnen namelijk doelwit zijn van aanvallers. Het aantal bij ons bekende aanvallen via deze route is niet groot, maar het is toch altijd goed om dit goed voor elkaar te hebben. Het is namelijk wel degelijk mogelijk om zo binnen te komen, toonde onderzoek van SentinelLabs enkele jaren geleden nog aan. Vandaar dat HP hier veel aandacht aan besteedt. Dit doet het al behoorlijk wat jaren via wat het zelf Wolf Security noemt.

Met name voor printers en MFP’s, die niet bepaald bovenaan het lijstje van prioriteiten staan bij veel organisaties, is het belangrijk dat security weinig extra inzet vereist van de eindgebruikers. Dat is dan ook niet het geval bij HP Wolf Pro Security. HP heeft SureStart, waarbij het BIOS en de firmware worden gevalideerd bij het opstarten ingebouwd.

Daarnaast zijn er automatische firmware-updates. Dat is niet zomaar een loze kreet overigens. Tijdens onze testprocedure hebben we er al eentje ontvangen (zie foto hiernaast). Verder is het niet mogelijk om naar het geheugen van de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw te schrijven en heeft iedere machine een eigen uniek wachtwoord. Om dat te zien en de machine te kunnen beheren, moet je fysiek in de buurt van een printer zijn. Deze 8-cijferige code staat namelijk in de buurt van de tonercartridges, binnenin de machine dus.

Bovenop deze hardwarematige toevoegingen op het gebied van security, kun je als organisatie ook nog allerlei extra diensten rondom security afnemen, bij HP zelf (bijvoorbeeld Sure Click support) of bij partners. Voor de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw is het tot slot nog goed om te vermelden dat deze niet uit zichzelf de firmware/BIOS herstelt als het in de gaten heeft dat er iets niet in orde is. De golden copy die hiervoor nodig is, staat niet op machines uit de Pro-lijn. Daarvoor moet je naar machines uit de Enterprise-lijn kijken. Tot slot biedt de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw (uiteraard) ook de mogelijkheid om een pincode in te stellen voor pull printing.

Prestaties van de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw

We hebben de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw vanzelfsprekend ook nog even naar de prestaties van de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw. Heel interessant zijn deze op zich tegenwoordig niet meer. Nu er in de regel niet meer zoveel geprint wordt, zijn aantallen pagina’s per minuut vaak alleen nog interessant voor RFP’s of zeer specifieke niches. 30 pagina’s per minuut is een van die grenzen. Daar zit de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw met 33 pagina’s per minuut net boven. De document feeder bovenop voor het scannen is zoals we al hebben gezien ook lekker rap.

Kijken we naar de afdrukkwaliteit, dan zien we haarscherpe teksten uit de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw rollen. Wederom niet verrassend, dat hebben laserprinters al heel lang goed onder de knie. In dit geval is het goed om te zien dat de nieuwe toner hier in ieder geval geen verandering in heeft gebracht.

De kleurenafdrukken van de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw zien er voor laserprinterbegrippen uitstekend uit. We hebben er meerdere foto’s doorheen gehaald met allerlei uitdagende kleurverlopen, maar ook verlopen in huidtinten. Die kwamen er qua kleur allemaal fraai uit. HP claimt dat de lagere smelttemperatuur van de toner ook tot een betere kleurweergave moet leiden. Of dat ook echt zo is, kunnen we op basis van deze afdrukken niet zo goed bepalen. Wel is het zo dat de kleuren er mooi verzadigd uitkomen. Worden de kleurverlopen wat fijnmaziger, dan merk je dat ook de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw problemen krijgt. Voor dat soort kleurverlopen is een laserprinter in het algemeen simpelweg niet geschikt.

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw in de praktijk

In het algemeen is de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw een uitstekende MFP binnen zijn prijsklasse. We snappen goed dat de voorloper van dit model, de LaserJet Pro MFP M479, het bestverkopende model in deze klasse was. Het zou ons verbazen als dit nieuwe model deze trend niet voortzet, al was het maar omdat HP een vrij dominante positie heeft in de markt.

Ging alles dan meteen goed met de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw? Nee, dat niet. Er zijn nog wel een paar verbeterpuntjes aan te wijzen. Deze zijn niet eens zozeer van toepassing op de hardware, maar meer op het gebied van de software.

Allereerst werkte HP Smart bij ons niet meteen goed. Ondanks dat de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw verbonden was met hetzelfde netwerk als onze pc, kon de applicatie de machine niet vinden. Toen we hem er handmatig aan toevoegden met behulp van het ip-adres, werkte het wel meteen. Daarnaast heeft Windows er een handje van om een nieuw ontdekte printer ook meteen toe te voegen. We hadden de printer dus twee keer in de lijst met beschikbare apparaten staan als we wilden afdrukken.

HP Smart is daarnaast wat langzaam met het laden van nieuwe pagina’s van de interface. Verder moet je een tamelijk merkwaardig pad bewandelen om bij alle print- en scaninstellingen te komen. Daarvoor kun je niet rechtstreeks bij het algemene ‘Instellingen’-icoontje van de applicatie terecht. Je moet dat icoontje wel eerst aanklikken, maar daarna moet je naar ‘Geavanceerde instellingen’. Dat brengt je op een scherm met daarin een vak met de twee lades van de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw. Pas als je daarop klikt, kom je bij de print- en scaninstellingen. Dat is niet helemaal logisch wat ons betreft. De embedded web server werkt net even wat lekkerder dan HP Smart, vinden we.

Een derde punt dat ons opviel is dat standaard dubbelzijdig afdrukken niet overal geldt. Als je via Word of een PDF-applicatie op de pc afdrukt, dan staat dit standaard netjes aan. Loop je echter met een USB-stick naar de machine toe, dan staat hij standaard op enkelzijdig afdrukken. Daar valt dus nog iets te winnen.

Als laatste willen we het nog even hebben over een wat merkwaardige melding. Het lukte ons in eerste instantie namelijk met geen mogelijkheid om de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw zover te krijgen dat hij bij het afdrukken niet de melding geeft dat hij niet het juiste papier in zijn lade heeft. We hadden de standaardlade op Lade 2 gezet en A4 als standaard in die lade aangegeven. De printer bleef echter vragen om Letter-formaat papier. Je moet iedere keer op OK drukken om daadwerkelijk iets af te kunnen drukken. Dit is op zich ook een vorm van pull printing, maar niet helemaal de bedoeling natuurlijk.

Wat blijkt, als je in de printerinstellingen aangeeft dat je dubbelzijdig wilt afdrukken, dan koppelt de printer dit aan het Letter-formaat. Als je echter ook aangeeft dat er A4-papier in de lade ligt, schiet hij in deze melding. Let wel, hij vraagt dan niet om Letter-papier in de lade waar A4-papier in ligt, maar in de andere lade, waar wij eigenlijk nooit papier in hebben liggen. De oplossing is door bij de lade waar A4-papier inligt aan te geven dat elk papierformaat welkom is. Of niet dubbelzijdig afdrukken, dat kan ook natuurlijk. Maar dat is dan vanuit het oogpunt van papierverbruik weer niet echt wenselijk. Waarom er zo’n harde koppeling is tussen dubbelzijdig en het Letter-formaat, is ons niet helemaal duidelijk. Je kunt namelijk ook prima op A4 dubbelzijdig afdrukken op deze machine.

Conclusie

Al met al is de HP Color LaserJet Pro 4202/4302 een behoorlijke stap voorwaarts ten opzichte van de voorgaande generatie instaplaserprinters en -MFP’s van HP. Het apparaat heeft met de TerraJet-toner ook echt iets nieuws te bieden. Niet alleen qua prestaties zijn er verbeteringen, maar ook vanuit het oogpunt van de duurzaamheid scoort deze machine meer punten dan voorgaande generaties.

Let wel, het overgrote deel van de footprint van een printer zit nog altijd in het papier dat je gebruikt, dus minder printen is altijd een beter idee vanuit dit oogpunt dan andere toner. Toch laat HP hiermee zien dat het zelfs bij een commodity zoals toner op zoek wil gaan naar doorontwikkeling. Het zorgt er uiteraard ook voor dat HP hiermee een ander en groener verhaal kan vertellen richting de markt, wat het bedrijf onderaan de streep ook meer business op moet leveren.

Verder is de keuze van HP om vanaf deze generatie geen variant meer uit te brengen die niet dubbelzijdig af kan drukken ook een goede stap. Die variant was er altijd alleen maar om ergens een gaatje op te vullen in het aanbod. Het is goed dat die nu niet meer beschikbaar is.

Onze ervaringen met de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw zijn in het algemeen positief. Op de hardware is weinig tot niets aan te merken. De prestaties zijn goed, zowel op het gebied van scan- en afdruksnelheid als op het gebied van afdrukkwaliteit. Wel is er nog wat werk aan de winkel rondom HP Smart. Het idee om hier driver en beheer in samen te pakken is goed, maar het is nog niet helemaal vlekkeloos uitgevoerd. Tot slot is het ook goed om te zien dat security hoog in het vaandel blijft staan.

Al met al is de HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw zeker een aanrader voor kleinere organisaties of werkgroepen. Het is een moderne machine die alles doet wat je van een MFP voor deze doelgroep mag verwachten en dit ook goed doet. Dat hij dankzij de nieuwe toner ook nog wat minder energie verbruikt, zal ook steeds meer bedrijven aanspreken.