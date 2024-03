Nieuw design en nieuwe TerraJet-toner zijn nu ook beschikbaar voor het MKB. Met de introductie van de Color LaserJet Pro 3000 completeert HP het aanbod en heeft het een moderne MFP voor vrijwel iedere bedrijfsgrootte.

Tijdens de HP Amplify Partner Conference ligt er begrijpelijkerwijs veel nadruk op de nieuwe AI-pc’s. HP vergeet ook het bedrijfsonderdeel niet waar het nog altijd veel omzet uithaalt, namelijk printing. Vorig jaar gingen we al eens uitgebreid in op de innovaties in dat segment. We deden dit door middel van een uitgebreid gesprek met iemand van HP en een review van een MFP waarin deze innovatie zichtbaar was. Onderaan dit artikel kun je doorklikken naar die artikelen.

Wil je van de hoed en de rand weten, dan raden we je aan om die artikelen zeker ook eens door te nemen. Voor nu is het belangrijk om nog eens aan te stippen dat het met name de nieuwe TerraJet-toner is die de show steelt bij de nieuwste line-up. Deze toner, die HP samen met Canon heeft ontwikkeld, heeft een lager smeltpunt en maakt de MFP’s die er gebruik van maken energiezuiniger. De afdrukkwaliteit gaat daarnaast ook omhoog, iets wat vooral zichtbaar is bij kleurenafdrukken. Laserprinters met TerraJet-toner leveren voor laserbegrippen mooie verzadigde kleurafdrukken met vrij veel detail. Dat hebben we zelf ook geconstateerd in de al eerder aangehaalde review.

HP Color LaserJet Pro 3000-serie

Tot nu toe was de 4000-serie de laagst gepositioneerde machine in het nieuwe aanbod van HP. Deze is gericht op wat kleinere zakelijke omgevingen, maar bijvoorbeeld ook werkgroepen binnen grotere organisaties. Voor de echte onderkant van de markt is een MFP van meer dan 500 euro (inclusief BTW, via de site van HP) echter nog wat te gortig. Vandaar dat HP vandaag de Color LaserJet Pro 3000-serie aankondigt. De exacte prijs hiervan is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar moet dus lager liggen dan die van de 4000-serie.

De Color LaserJet Pro 3000-serie bestaat in eerste instantie uit vier modellen: LaserJet Pro 3201dw en 3301cdw, LaserJet Pro MFP 3301sdw en 3301fdw. De ‘c’ in een typenummer staat voor colour, ‘d’ voor duplex (dubbelzijdig afdrukken), ‘s’ staat voor scannen, ‘w’ staat voor wireless en ‘f’ staat voor fax.

Met name het verschil tussen de 3301cdw en de 3301fdw zorgde bij ons voor wat vragen. Dit zijn exact dezelfde machines. Navraag bij HP leert dat de 3301fdw de versie is die breed verkocht zal worden. De 3301cdw is een SKU die bij een aantal (Amerikaanse) handelaars verkocht zal worden, waaronder Costco en Amazon. Goed om verder nog te weten is dat de 3201 alleen een printer is, terwijl je met de 3301sdw wel kunt scannen maar niet kunt faxen.

Snelheid en “Wi-Fi 2”

Qua kenmerken rept HP over enkele bekende zaken. Zo claimt het de snelste dubbelzijdige afdruksnelheid in deze klasse met deze nieuwe lijn en de snelste te zijn bij het afdrukken van de eerste pagina. Dat laatste is op zich logisch. De printer moet minder opwarmen, dus is sneller klaar om te printen. Interessant is verder dat de 3000-serie over Wi-Fi 2 beschikt. We hebben eerlijk gezegd nog nooit gehoord van die term en kunnen er ook online verder niets over vinden. Volgens HP biedt dit echter een betere verbinding. Eentje die niet uit zichzelf wegvalt vooral, iets wat nog weleens gebeurt bij draadloos aangesloten printers, is onze ervaring.

De HP Color LaserJet 3000-serie is beschikbaar vanaf mei van dit jaar. Prijzen zijn zoals al aangegeven nog niet bekend op het moment. Mochten we die nog wel krijgen, dan vullen we dit artikel aan.

Hieronder de twee artikelen waar we het aan het begin van dit artikel over hadden:

HP’s visie op de printingmarkt: Printers en MFP’s blijven belangrijk, maar moeten met hun tijd mee

Review van HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw: Review: HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw – nieuwe toner geeft nieuw elan