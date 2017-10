Review: SanDisk Connect 32GB

Hardware

Van SanDisk, tegenwoordig onderdeel van Western Digital, ontvangen we de compacte en onopvallende SanDisk Connect. Uiterlijk doet de Connect nog wel het meest denken aan een flinke USB-stick. Ondanks zijn niet erg sexy looks blijkt deze SanDisk Connect wel revolutionair in datastorage en dataoverdracht. Wilt u weten waarom? Lees dan vooral verder.

Techniek wordt dagelijks kleiner en betaalbaarder zodat er interessante nieuwe oplossingen ontstaan die hiermee zelfs voor het grote publiek toegankelijk zijn. De SanDisk Connect is zo’n interessante nieuwe oplossing. De SanDisk Connect betreft namelijk een complete storage en back-up oplossing; een oplossing die een decennia geleden nog maar net in een mini ATX behuizing kon worden gelepeld.

Met de SanDisk Connect biedt de fabrikant het gemak van een persoonlijke en draadloze opslag in de vorm van een USB-stick voorzien van een accu, processor, een 802.11n Wi-Fi interface en flash-geheugen. Laat de looks van deze licht opgeblazen USB stick je dus niet voor de gek houden.