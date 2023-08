Western Digital (WD) is onlangs in de VS aangeklaagd voor falende WD SanDisk 2TB Extreme Pro SSD’s. Verschillende andere modellen zouden dezelfde fout bevatten. Bovendien gaf WD onlangs een update uit die het probleem enkel versterkt.

Volgens de aanklacht, een ‘class action suit’ van meerdere personen, werkte door een niet-bekend gemaakte fout een WD SanDisk 2TB Extreme Pro SSD niet. De fout zou ook voorkomen in andere modellen van de harddisk- en SSD-fabrikant, zoals SanDisk Extreme Portable-, Extreme Pro Portable- en WD My Passport SSD-modellen. Klanten melden online de laatste tijd vaak last hebben van niet-werkende harde schijven en dataverlies.

Fout in firmware

WD zou op de hoogte zijn van de fout, maar hierover niet communiceren. Er zijn dan ook slechts kleine details bekend over de fout. Meer concreet zit de fout in de firmware. Het probleem zorgt ervoor dat de betreffende draagbare SSD’s zichzelf spontaan afmelden bij computers of onleesbaar worden.

De drives gaan op verschillende manieren zomaar kapot, waardoor data niet correct wordt opgeslagen of file-system corruption ontstaat. In beide gevallen krijgen gebruikers hierdoor geen toegang meer tot hun data.

In de maand mei bracht WD een update uit die een probleem van ‘disconnectie’ voor verschillende draagbare SanDisk SSD-modellen moest oplossen. Volgens de aanklacht gaat het echter niet alleen maar om disconnectie, maar veel erger, om dataverlies.

Bovendien zou ook een bug in recente update juli dit jaar de problemen alleen maar versterken. WD geeft aan hiervan wel op de hoogte te zijn en zegt dat de bug niet alleen disconnectie veroorzaakt, maar ook ervoor zorgt dat de disk in een read-only-modus komt. Het is daardoor niet mogelijk nieuwe data te schrijven of oude data te verwijderen.

Het is onbekend hoeveel WD SanDisk draagbare SSD’s door de fout worden getroffen. Wel is zeker dat de fout wijdverspreid is, aangezien ook vervangende exemplaren dezelfde fout hadden.

