Oukitel Mix 2 – zeer goedkope maar degelijke smartphone

Er komen heel wat matige smartphones uit China. Toestellen die aan alle kanten schreeuwen dat ze slecht ontworpen zijn, niet goed werken en eigenlijk ook oerlelijk zijn. Maar er komen zo nu en dan ook goede telefoons uit het land. De Oukitel Mix 2 is daar een voorbeeld van, een toestel dat we steeds meer waarderen.

Goed, eerst even over Oukitel. Een merk dat waarschijnlijk niet bij iedereen bekend is. Dat is niet heel vreemd, want het Chinese merk bestaat pas sinds 2007 en richtte zich tot voor kort vooral op de eigen markt. Maar het bedrijf heeft ambities, zien we op de site. “Ons ultieme doel is dat iedereen kan genieten van de bijzondere veranderingen die teweeggebracht worden door geavanceerde technologie. Oukitel wil binnen drie tot vijf jaar bij de top drie smartphonemerken wereldwijd horen.”

Of het bedrijf, met zijn duizend medewerkers en fabriek in Shanghai dat gaat redden is maar de vraag. Maar het is wel duidelijk hoe men dat probeert te realiseren. Daarvoor wil het merk goedkope toestellen op de markt brengen en die voorzien van wat high-end toevoegingen. Zo is er de Mix 2, een toestel dat voorzien is van een behoorlijk goed scherm, dubbele camera en wat andere toevoegingen.

De voornaamste vraag waar we ons in deze recensie op richten, is of het toestel met al die extra’s wel de moeite waard is. Je kan immers hele mooie toevoegingen doen aan een telefoon, maar als hij uiteindelijk niet goed werkt, maakt hem dat niet bepaald de moeite waard.