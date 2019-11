LG 34WL850-W review: breedbeeld voor creatief werk

Wie bezig is met fotografie of films, heeft een goede monitor nodig met een kleurechte weergave. Je kan daar ver in gaan en duizenden euro’s uitgeven, of je zoekt naar een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. De LG 34WL850-W valt in die laatste categorie en combineert dat met een 21:9-schermverhouding.

Eerder dit jaar analyseerden we het verschil tussen eigen kalibratie en fabriekskalibratie. Van zodra een monitor in de fabriek wordt gekalibreerd, weet je vooraf al dat de focus op realistische kleuren voor potentieel professioneel gebruik ligt. De LG 34WL850-W (742 euro, excl. btw) is zo’n monitor die zich richt op de zogenaamde creative professionals, die een zo correct mogelijke kleurweergave willen.

Waar heel wat kleurechte monitoren een klassieke 16:9-beeldverhouding hebben, biedt LG extra werkplaats met een 21:9-verhouding. Het gaat in feite om een meer betaalbare variant van de indrukwekkende LG 34WK95U-W (1.156 euro, excl. btw). Die laatste vonden we de beste 21:9-monitor die vandaag op de markt beschikbaar is. Hoeveel moet de LG 34WL850-W aan kwaliteit inboeten?

Goedkopere broer

Vorig jaar verbaasde LG met de briljante 34WK95U-W. De haarscherpe resolutie van 5.120 bij 2.160 pixels is tot op vandaag nog steeds ongeëvenaard binnen de 21:9-monitors en biedt enorm veel werkruimte om vlot te multitasken of om gedetailleerd een groot werkvlak te bewerken. De LG 34WL850-W snoeit flink in de prijs, maar draagt een schermresolutie van 3.440 x 1.440 pixels (vergelijkbaar met twee 27 inch 1.440p-monitoren). Dat is nog steeds voldoende voor dagelijks professioneel werk, maar weet dat het neusje van de zalm iets meer kost en naar de naam LG 34WK95U-W luistert.

Het enige wat mankeert is een draaivoet en kabelbegeleiding om alles netjes te installeren.

Het design is iets minder strak vergeleken met die laatste. De aluminium voet is identiek, maar de schermrand rondom is niet symmetrisch en onderaan is het logo van LG duidelijk zichtbaar. Bij de LG 34WK95U-W zit die subtiel rechts onderaan op de voet verwerkt voor een meer luxueuze uitstraling. Dat betekent niet dat de LG 34WL850-W saai en lelijk is.

Vergeleken met andere monitorfabrikanten oogt het design fris en de witte achterkant is opvallend. Het enige wat mankeert is een draaivoet en kabelbegeleiding om alles netjes te installeren. De monitor is in hoogte verstelbaar. De beweging voelt initieel stroef aan, maar na een aantal keer merk je dat het systeem vlotter begint te werken.

Meegeleverde software

Van alle monitorfabrikanten heeft LG de meest eenvoudige menubediening in huis. De handige joystick centraal onderaan de monitor voelt intuïtief aan en zorgt ervoor dat je in geen tijd je monitor kan aanpassen naar wens.

De meegeleverde software (OnScreen Control) geeft je de mogelijkheid om het scherm in te delen zoals je wil. Daarna moet je enkel de vensters erin slepen om de verschillende schermdelen te vullen. De software geeft genoeg flexibiliteit, maar sommige vensters (e.g. Chrome Bèta) worden niet herkend waardoor je ze manueel moet schalen.

De software laat ook toe om bepaalde kleurprofielen automatisch te koppelen aan programma’s wanneer je ze over het hele scherm opent. Handig voor wie in Final Cut Pro graag de DCI-P3-stand wil gebruiken, maar voor gewoon webbrowsen het standaardprofiel wil. Nog een leuke extra: de software kan automatisch drie programma’s in de gewenste stand openen wanneer de pc of Mac opstart. Zo opent in ons geval Chrome links, Word centraal en Outlook rechts.

Kleuraccuraatheid

Ondanks dat deze monitor in de fabriek al werd gekalibreerd, zit de kleurtemperatuur er behoorlijk naast. Ons model had een temperatuur van 7.584 kelvin, wat veel te koel is. Wie een kalibratiemeter heeft, kan de True Color Pro-software van LG gebruiken. Met één druk op de knop wordt de monitor dan zo goed mogelijk gekalibreerd. Wij haalden een resultaat van 6.454 kelvin na kalibratie, wat uitstekend is.

Standaard staat de helderheid trouwens veel te hoog. We meten 322 cd/m², maar na kalibratie daalt dat gelukkig naar een acceptabele 172 cd/m². Wie geen kalibratiesensor in huis heeft, moet de monitor rond waarde 70 instellen op een schaal van 100. Dan zit je ongeveer goed. Opvallend is dat we de helderheid van 350 cd/m² uit de specificaties niet kunnen benaderen. Ondanks dat de monitor HDR-compatibel is (VESA DisplayHDR 400-gecertificeerd), is het HDR-effect eerder minimaal.

Het Nano IPS-paneel heeft een contrastverhouding van 1.000:1 volgens de specificaties. De realiteit toont ons 940:1; ietwat weinig voor een scherm van dit kaliber. De gamma-waarde ligt gemiddeld rond 2,12, wat dan weer uitstekend is. De LG 34WL850-W heeft standaard uit de doos een Delta E-waarde van amper 1,5, wat bijzonder goed is. Deze waarde toont de kleuraccuraatheid van de monitor. Wat betreft de DCI-P3-dekking halen we maar 95 procent en niet de 98 procent die wordt beloofd.

USB-C Thunderbolt 3

De LG 34WL850-W heeft een USB-C Thunderbolt 3-aansluiting die een laptop of MacBook Pro ook ineens van stroom voorziet (60 watt). Dat is minder dan de 85 watt bij de LG 34WK95U-W. Workstations die flink wat stroom vereisen onder zware belasting, hebben dus mogelijk nog hun eigen lader nodig om op peil te blijven.

Mac-gebruikers mogen van geluk spreken: elk toestel met USB-C zal sowieso het maximale potentieel uit deze monitor halen. Windows-gebruikers lezen best nog eens goed onze uitgebreide gids over USB-C, Thunderbolt 3 en andere perikelen. Wie 899 euro spendeert aan een monitor, wil er natuurlijk het maximale uit halen.

Achteraan zijn er verder nog heel wat connectiemogelijkheden naast USB-C: 2x USB 3.0, 1x DisplayPort, 2x HDMI en 1x hoofdtelefoonaansluiting. Een tweede USB-C-aansluiting achteraan had een handige optie geweest om een tablet of smartphone snel op te laden. De huidige 5V 0,9A USB-aansluitingen zijn allesbehalve snelladers. Bij gebrek aan een downstream USB-aansluiting, zijn de twee USB-poorten niet bruikbaar wanneer je geen USB-C gebruikt.

Conclusie

De LG 34WL850-W (742 euro, excl. btw) is niet bepaald goedkoop, maar binnen zijn segment wel scherp geprijsd. Recht uit de doos heeft de monitor een uitstekende kleuraccuraatheid en met minimaal instellingswerk is alles klaar voor allerlei professioneel bewerkings- of monteerwerk.

Thunderbolt 3 en een MacBook vormen een perfecte tandem; Windows-gebruikers moeten uitkijken dat ze een Thunderbolt 3-compatibel toestel hebben om het maximale uit deze monitor eruit te halen.

Deze 21:9-monitor heeft zijn zwakke punten, maar wie de briljante LG 34WK95U-W te duur vindt, kan hier terecht. Een prima monitor waar menig creative professional veel plezier aan zal beleven.