Review: Microsoft Surface Laptop 3

Het moet gezegd worden, Microsoft timmert succesvol aan de weg met prachtige Surface producten die perfect presteren. Nieuw is de Surface Laptop 3. Deze wordt geleverd met een 13,5 of 15 inch beeldformaat, een AMD Ryzen processor voor consumenten en een 10e generatie Intel processor voor de zakelijke markt. Techzine ontvangt de 15-inch Intel Core i5 variant. Presteert deze zakelijke ultrabook net zo goed als deze er uit ziet?

Microsoft heeft recent een nieuwe lijn met Surface producten geïntroduceerd en wij ontvangen een van deze nieuwkomers, de Surface Laptop 3, voor een review. Deze prachtige zilveren (ook in zwart leverbaar) uit aluminium geconstrueerde ultra dunne laptop heeft een 10e generatie 10nm Intel “Ice Lake” i5 processor, een 256GB SSD, 8GB werkgeheugen en een ruim 15-inch beeldscherm met touchscreen. Ondanks dit een laptop pur-sang is, voegt de touchscreen een flinke dosis beleving en vooral gebruiksgemak toe. Vooral onze jongste generatie computergebruikers is ondertussen helemaal gewend aan de intuïtieve touchscreen bediening.

Laserprecisie

Wanneer we deze nieuwe Microsoft laptop heel kritisch bekijken heeft deze stijlvolle laptop veel om voor te gaan. De vormfactor en afwerking zijn van hoog niveau en ook op het gebied van uitrustingsniveau zet deze laptop een uitstekende indruk neer. Deze notebook heeft voor ons auteurs en tekstschrijvers in elk geval alle belangrijke zaken die we graag in een notebook terugzien. Het keyboard van deze Surface laptop 3 werkt hemels. Zeker wanneer we deze vergelijken met de ronduit belabberde keyboards van Apple de afgelopen jaren. Of deze Microsoft Surface Laptop 3 met haar mooie uiterlijk en het comfortabele keyboard onze harten ook op uitrusting en performance zal winnen? Lees snel verder.