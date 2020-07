Werken in stilte: dit zijn de beste noise cancelling headphones

Kantoortuinen mogen dan de samenwerking stimuleren, ze kunnen ook behoorlijk afleidend zijn. Gelukkig bestaan er noise cancelling headphones met actieve ruisonderdrukking. Zo’n koptelefoon is niet alleen in het vliegtuig of in de trein een uitkomst, maar zeker ook in de moderne kantoortuin. Techzine ging op zoek naar de beste noise-cancelling headphone voor op kantoor.

Daarvoor hebben we vijf populaire en over het algemeen goed beoordeelde modellen vergeleken:

Jabra en Sennheiser bieden een zakelijk alternatief voor hun headsets: de Jabra Evolve2 85 en Sennheiser Epos Adapt 660. We hebben in deze test voor de consumentenversies gekozen omdat die voor niet-specialistisch kantoorgebruik ruim voldoende zijn en beter vergelijkbaar zijn met de andere headsets in de test.

Zes belangrijke onderwerpen komen in deze test aan bod: het ontwerp en draagcomfort, de geluidskwaliteit, de kwaliteit van de ruisonderdrukking, de belkwaliteit en de extra features van de headsets en tot slot de batterijduur.

Ontwerp en draagcomfort

Over smaak valt niet te twisten, en welke van deze vijf koptelefoons je de mooiste vindt laten we aan jou over. Functioneel hebben de designs van de headsets wel duidelijk verschillen en ook het draagcomfort loopt nogal uiteen. Vooral dat laatste is belangrijk als je bijvoorbeeld regelmatig lang in het vliegtuig zit of uren achtereen geconcentreerd wilt werken op kantoor. Een aantal uur met een te zware of stugge headset op je hoofd kan hoofdpijn veroorzaken en dat wil je natuurlijk niet tijdens het werken.

Bowers & Wilkins PX7

Sony WH-1000XM3

Sennheiser PXC 550-II

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Jabra Elite 85h

De Sony WH-1000XM3 en Sennheiser PXC 550-II scoren qua comfort het beste. Ze zijn erg licht, hebben fijne zachte oorschelpen en de hoofdband is niet te stug. Voor de Sennheiser geldt wel dat je vrij kleine oren moet hebben om hem comfortabel te dragen: de oorschelpen hebben een puntige vorm en zijn daardoor aan de smalle kant. De Jabra Elite 85h en Bose Noise Cancelling Headphones 700 zijn net wat stugger en zwaarder dan de headsets van Sony en Sennheiser, maar nog steeds comfortabel om lang te dragen. De Bowers & Wilkins PX7 valt hier in negatieve zin op: hij is relatief zwaar en de hoofdband is vrij stug waardoor hij veel druk op je hoofd zet. Een aantal uur luisteren met de headset veroorzaakt lichte hoofdpijn.

De meeste headsets bedien je tegenwoordig met touch-gebaren op een van de oorschelpen. Deze vorm van bediening levert een rustig ontwerp zonder knoppen op, maar is wel even wennen. Dat geldt voor de Sennheiser, Sony en Bose. Hoewel ze allemaal net anders werken, is er niet een die duidelijk onze voorkeur heeft. De Jabra Elite 85h lost dat mooi op: daar zijn de knoppen bijna onzichtbaar op de zijkanten van de oorschelp weggewerkt, maar zijn het wel fysieke knoppen die makkelijk te bedienen zijn. De Bowers & Wilkins PX7 is de enige die puur met traditionele knoppen op de randen van de oorschelp werkt, wat fijn werkt zodra je aan de plaatsing gewend bent.

De B&W PX7 heeft als enige fysieke knopjes voor de bediening

Hoewel alle headsets primair voor draadloos gebruik bedoeld zijn, kunnen ze ook met een draad worden aangesloten. Dat gaat via een meegeleverde kabel die aan te sluiten is op een 3,5mm jack. De Sony, B&W en Jabra hebben ook op de headset zelf een 3,5mm jack, waardoor je ze met alle universele audiokabels kunt aansluiten. De Bose en Sennheiser werken met een 2,5mm jack op de headset zelf, waardoor het vinden van een vervangede kabel wat lastiger is. De Sennheiser PXC 550-II heeft nog een ander nadeel op het gebied van zijn fysieke aansluitingen: het is de enige headset in de test met een verouderde micro usb-poort.

Dan toch nog kort even wat over het uiterlijk: de Bose Noise Cancelling Headphones 700 en Bowers & Wilkins PX7 zijn uiterlijk het meest uitgesproken, en vooral de B&W vinden we erg geslaagd. Beide headsets kunnen niet inklappen en een bijkomend nadeel van de Bowers & Wilkins is zijn hoge gewicht en stroeve behuizing. De Jabra Elite 85h scoort zowel esthetisch, qua aansluitingen als qua comfort in de middenmoot. De Sony WH-1000XM3 en Sennheiser PXC 550-II zien er een beetje standaard uit, maar zijn wel het meest comfortabel. De Sony heeft qua ontwerp en comfort als totaalplaatje onze voorkeur: hij is compleet, heeft moderne aansluitingen en is bovenal lekker licht en comfortabel. Ook de Sennheiser scoort qua gewicht en comfort goed, maar heeft erg smalle oorschelpen en minder gangbare aansluitingen.

Geluidskwaliteit

Voor wat betreft de geluidskwaliteit is het belangrijk om te weten dat alle vijf de noise cancelling headphones goed scoren. Er zijn zeker verschillen, zowel kwalitatief als qua geluidsprofiel. Voor audioliefhebbers zijn die verschillen belangrijk; als je gewoon in rust wilt werken met achtergrondmuziek op voldoen ze allemaal ruim.

Uitblinkers op het gebied van geluidkwaliteit zijn de Sony WH-1000XM3 en de Sennheiser PXC 550-II. Beiden klinken erg gedetailleerd en ruimtelijk, maar hebben wel een totaal ander profiel. De nadruk bij Sony ligt sterk op de lage tonen, waardoor de muziek levendig en enthousiast klinkt. Erg realistisch is het niet, maar zeker als je veel elektronische muziek luistert klinkt het wel mooi. Sennheiser heeft de focus juist sterk op de hoge tonen gelegd, waardoor de muziek helder en gedetailleerd klinkt maar sommige genres een beetje pit missen.

De Sennheiser PXC 550-II klinkt mooi met nadruk op de hoge tonen

De Bowers & Wilkins PX7 heeft een mooi gebalanceerd geluidsprofiel dat qua toon tussen de Sennheiser en de Sony in zit. Hij klinkt net wat minder ruimtelijk, maar scoort nog steeds erg goed en is dus wat neutraler afgesteld.

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 en Jabra Elite 85h scoren beiden kwalitatief net wat minder. De headset van Bose heeft een behoorlijke focus op de lage tonen en klinkt gedetailleerd, maar is ook een beetje gedrongen. Ook de Jabra klinkt een beetje gedrongen en legt wat meer nadruk op de hoge tonen. Omdat die soms net niet lekker uitkomen komt de headset net wat schel over, hoewel het niet storend is.

Afhankelijk van je voorkeuren moet je voor de beste geluidskwaliteit dus bij de Sony, Sennheiser of Bowers & Wilkins zijn. De Bose en Jabra klinken ook prima, maar zetten een wat meer gedrongen geluid neer dan de andere drie headsets.

Kwaliteit ruisonderdrukking

De onbetwiste winnaar op het gebied van ruisonderdrukking is de Sony WH-1000XM3. De headset van Sony filtert niet alleen effectief monotoon achtergrondgeluid zoals een vliegtuig- of treinmotor weg, maar is ook behoorlijk goed in het onderdrukken van stemmen. Dat maakt hem bijzonder prettig in de kantoortuin: je hebt bijna geen last meer van pratende collega’s.

De Sony WH-1000XM3 heeft de beste ruisonderdrukking

De Bose Noise Cancelling Headphones 700 komen op een goede tweede plaats. De headset scoort uitstekend met het wegfilteren van achtergrondruis en net als bij de Sony lukt het behoorlijk goed om hogere en minder voorspelbare tonen als stemmen weg te filteren. Hij doet dat allebei net wat minder effectief dan de headset van Sony, maar de verschillen zijn klein en vooral merkbaar als je de twee headsets naast elkaar gebruikt.

De headsets van Sennheiser, Bowers & Wilkins en Jabra zijn duidelijk minder goed in het wegfilteren van stemmen, wat zeker bij kantoorgebruik een minpunt is. De Sennheiser PXC 550-II en Bowers & Wilkins PX7 scoren nog steeds bijzonder goed met het filteren van achtergrondruis, maar doen dat allebei net wat minder dan de Sony en Bose. De Jabra Elite 85h scoort op dat vlak het slechtste van de geteste headsets, maar is nog steeds ruim voldoende. Dat is gezien de lagere prijs van de headset overigens prima te verantwoorden.

Hoewel alle vijf de headsets goede ruisonderdrukking hebben, zijn de Sony WH-1000XM3 en Bose Noise Cancelling Headphones 700 op dat gebied dus duidelijk de winnaars. Ze filteren niet alleen achtergrondruis het beste weg, maar drukken ook als enige twee headsets stemmen en andere hogere tonen succesvol naar de achtergrond.

Belkwaliteit

Bellen is voor geen van deze headsets een primaire functie. Ze kunnen het echter allemaal wel, en leveren voldoende kwaliteit om een verstaanbaar telefoongesprek te volgen. Wie echt veel wil bellen, kan beter bij een specifiek daarop gerichte headset terecht, zoals de eerder genoemde Jabra Evolve2 85.

Is bellen niet de primaire functie van je headset, maar wil je wel goed verstaanbaar zijn? Dan zijn de Bose Noise Cancelling Headphones 700 en de Jabra Elite 85h uit de geteste headsets de beste keuze. Beiden nemen je stem goed op zodat de andere kant van de lijn je goed kan verstaan en filteren omgevingsgeluid behoorlijk goed uit. Ook de kwaliteit van de spraak die je ontvang is goed, hoewel de Bose een beetje last heeft van een echo.

De Jabra Elite 85h scoort erg goed met zijn belkwaliteit

De Sennheiser PXC 550-II is een goede derde. De andere kant van de lijn kon ons tijdens de test goed verstaan, hoewel onze stem net wat minder natuurlijk klonk dan bij de Bose en de Jabra. Ook het omgevingsgeluid filtert de Sennheiser iets minder goed weg. Aan onze kant was de stem van de tegenpartij juist wel erg natuurlijk en mooi.

De Sony WH-1000XM3 en Bowers & Wilkins PX7 komen qua belkwaliteit het slechtste uit de bus. Hoewel we nog steeds verstaanbaar zijn als we met deze headsets bellen, klinkt onze stem verder weg dan met de andere headsets. Met de Sony klinken we bovendien een beetje blikkerig, maar de headset filtert omgevingsgeluid wel goed weg. De andere kant van de lijn kraakt soms een beetje en klinkt vrij gedrongen als je met de Sony belt. De Bowers & Wilkins filtert omgevingsgeluid minder goed weg en de andere kant van de lijn klinkt een beetje blikkerig.

App & extra functies

Alle headsets worden verbonden via bluetooth en zeker op kantoor is het dan prettig als je verschillende apparaten tegelijk kunt verbinden. Bijvoorbeeld je smartphone en je computer, zodat je als je tijdens het werken gebeld wordt direct via de headset de telefoon kunt opnemen. De Sony WH-1000XM3 is de enige van de vijf geteste headsets die dit niet ondersteunt; de vier andere headsets kunnen probleemloos met twee apparaten tegelijk verbonden worden.

De headsets van Bowers & Wilkins, Sennheiser en Jabra hebben een sensor die registreert als je hem van je hoofd haalt; de muziek wordt dan automatisch gepauzeerd. De headsets van Jabra en Sennheiser schakelen helemaal uit als je de headset inklapt door de oorschelpen te draaien, de andere headsets werken via een powerknop en timer die ze uitschakelt bij te lange inactiviteit.









Alle headsets met hun app

Wie extra functionaliteit wil van zijn headset kan een app met aanvullende functies downloaden. Alle vijf de headsets hebben zo’n app, maar de functionaliteit loopt sterk uiteen. In alle gevallen kun je instellen hoe heftig de actieve ruisonderdrukking is; de headsets van Sony, Jabra en Sennheiser gaan daar nog een stapje verder in en bieden ook verschillende modi voor verschillende situaties. De Sennheiser heeft bijvoorbeeld een modus die minder last heeft van windruis en de Sony kan afhankelijk van of je beweegt of stilstaat stemmen meer of minder filteren.

Via de app stel je de headsets ook in voor gebruik met een digitale assistent. Vier van de vijf headsets kunnen daarmee overweg: alleen de Bowers & Wilkins PX7 ondersteunt die functie niet. Die headset heeft ook als enige geen equalizer in de app. Sony levert de meest uitgebreide app mee. Het merk biedt behalve de bovengenoemde functies ook nog optimalisatie van de ruisonderdrukking voor de vorm van je oor en de luchtdruk en verschillende functies om de geluidskwaliteit te personaliseren en verbeteren. De app van Bose is functioneel prima, maar heeft vaak moeite om de al verbonden headset te herkennen.

Functioneel zijn er kortom grote verschillen, en is het lastig een winnaar aan te wijzen. De app van de Sony WH-1000XM3 is lekker uitgebreid, maar de headset schakelt niet automatisch uit en kan niet met twee apparaten tegelijk verbinden. De headset van Jabra heeft die twee features wel en komt eveneens met een uitgebreide app, terwijl de Bowers & Wilkins functioneel duidelijk achterloopt door het gebrek aan een spraakassistent.

Batterijduur

De batterijduur van de vijf headsets loopt weinig uiteen en is in de meeste gevallen prima. Jabra claimt een batterijduur van 32 uur en Sony, Sennheiser, Bowers & Wilkins komen daar met 30 uur net onder. Het verschil is in de praktijk verwaarloosbaar. De Bose Noise Cancelling Headphones 700 doen het met een batterijduur van 20 uur relatief slecht. Toch zal je ook bij die headset niet snel zonder stroom komen te zitten. 20 uur is nog steeds ruim voldoende voor het meeste gebruik en bovendien vertelt de headset iedere keer als je hem aanzet hoeveel uur de batterij nog mee kan. Zo vergeet je hem nooit op tijd op te laden.

Conclusie

Koptelefoons met actieve ruisonderdrukking zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden en inmiddels zijn er veel goede opties beschikbaar. Deze test bewijst dat: alle geteste headsets leveren goed geluid en filteren achtergrondruis prima weg. Het onderdrukken van hogere en minder voorspelbare tonen als spraak blijkt nog lastiger te zijn: de Bose Noise Cancelling Headphones 700 en Sony WH-1000XM3 doen dat behoorlijk goed maar zeker nog niet perfect.

Eigenlijk is er een headset die als totaalplaatje duidelijk boven de rest uitsteekt: de Sony WH-1000XM3. Die levert een uitstekende geluidskwaliteit, heeft de beste ruisonderdrukking en is ontzettend comfortabel. Bovendien is hij omdat hij relatief oud is met zijn prijs van krap 250 euro behoorlijk betaalbaar. Nadelen zijn de slechter dan gemiddelde belkwaliteit en het feit dat de headset maar met één apparaat tegelijk kan verbinden.

Bel je veel met je koptelefoon op? Dan kun je het beste bij de Sennheiser PXC 550-II terecht. Die blinkt niet uit met zijn belkwaliteit, maar scoort op dat gebied wel ruim voldoende. Hij kan met twee apparaten tegelijk verbinden, de geluidskwaliteit voor muziek is goed en de ruisonderdrukking werkt ook prima. Mits je niet te grote oren hebt is de headset bovendien erg comfortabel, en de prijs van krap 250 euro is erg netjes.

De Bowers & Wilkins PX7 (320 euro) en Bose Noise Cancelling Headphones 700 (330 euro) zijn beiden relatief duur en maken die prijs niet helemaal waar. De B&W heeft een erg goede geluidskwaliteit en de Bose scoort na de Sony het beste met zijn actieve ruisonderdrukking, maar in beide gevallen zijn er goedkopere alternatieven die minstens zo goed scoren. In beide gevallen betaal je in ieder geval deels voor het bijzondere ontwerp en de merknaam.

De Jabra Elite 85h scoort met zijn ontwerp in de middenmoot en is qua geluidskwaliteit en ruisonderdrukking net wat minder dan de andere geteste headsets. Zijn uitgebreide functionaliteit, goede belkwaliteit en scherpe prijs zorgen ervoor dat de headset toch de moeite waard is. Het is de enige headset in deze test die je voor minder dan 200 euro kunt kopen en voor die prijs scoort hij gewoon erg netjes.