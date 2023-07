Met de WF-1000XM5 belooft Sony de toch al niet misselijke WF-1000XM4 nog een stukje beter te maken.

Het is deze maand zo’n twee jaar geleden dat Sony met de WF-1000XM4 op de proppen kwam. Op basis van onze ervaringen met behoorlijk wat true-wireless earbuds in de afgelopen jaren, durven we wel te stellen dat deze qua noise-cancelling en geluidskwaliteit bij de top in de markt horen. Sterker nog, ze werden eigenlijk alleen maar beter over de jaren heen. Sony rolde enige tijd geleden een update uit waarmee het multipoint-connectiviteit toevoegde aan de earbuds. Dat was wat ons betreft een van de grote omissies van de WF-1000XM4. Je kon het maar met een enkel apparaat tegelijk verbinden.

Sony WF-1000XM5

Met de WF-1000XM5, die Sony vandaag officieel uit de doeken doet, bouwt Sony verder aan deze lijn. En het doet niet zomaar een paar kleine upgrades aan de software of aan de hardware. Het gaat hier om een volledig nieuw ontworpen set earbuds, zoals Sony dat ook deed toen het van de WF-1000XM3 naar de WF-1000XM4 overstapte. Het is vooral opvallend dat ze een stuk kleiner zijn en ook een stuk lichter. Volgens Sony gaat het om ongeveer 25 procent kleiner en ongeveer 20 procent lichter. Dat moet uiteindelijk vooral het comfort ten goede komen. Ook de nieuw ontworpen dopjes die op de earbuds moeten hieraan bijdragen. Opvallend is dat Sony vier verschillende formaten meelevert, inclusief de maat Super Small.

De accuduur lijkt niet veel last te hebben van de afname in formaat en gewicht, iets wat je wellicht wel zou verwachten. Sony belooft nog steeds 8 uur met noise-cancelling ingeschakeld. Daar kun je vanuit de meeleverde laadcase nog 16 uur bij optellen. Sony heeft op de WF-1000XM5 voor het eerst ook draadloos laden toegevoegd aan deze lijn.

Betere noise-cancelling

Het draait voor Sony vooral om het optimaal afspelen van muziek bij de hoofdtelefoons die het op de markt brengt. Dat maakt het bedrijf met deze nieuwste generatie expliciet door met die nieuwe tagline ‘For the Music’ te komen. Dat klinkt niet echt boeiend als je er zoals wij vanuit een wat meer zakelijk perspectief naar kijkt. Toch is dat niet helemaal waar. Noise-cancelling speelt hierbij ook een belangrijke rol. Hoe beter die is, des te beter komt de muziek tot zijn recht. En betere noise-cancelling heeft zonder meer voordelen voor de zakelijke gebruiker.

Op het gebied van noise-cancelling valt vooral op dat Sony op elk van de oordopjes een extra microfoon heeft toegevoegd. Daarmee komt het totaal aantal microfoons op zes, drie per oordopje. Per oor houden twee van de drie microfoons zich bezig met noise-cancelling, de derde is er voor het voeren van gesprekken. Meer microfoons betekent in de regel een accurater opvangen van het omgevingsgeluid en dus ook een betere input voor het ‘tegengeluid’ dat zorgt voor de noise-cancelling. Sony noemt de toevoeging van deze microfoon en de verwerking die het op de input van de microfoons doet “grootste stap ooit op het gebied van noise-cancelling” van het bedrijf.

Betere gesprekskwaliteit

Betere noise-cancelling is natuurlijk interessant, maar wij zijn eigenlijk vooral benieuwd naar de verbeteringen op het gebied van het voeren van gesprekken. Daar kregen we toch nog wel regelmatig wat opmerkingen over als we de WF-1000XM4-earbuds gebruikten. Die was niet altijd zoals hij moest zijn. Dat kan vanzelfsprekend allerlei oorzaken hebben, maar we kregen met de dopjes van Sony meer opmerkingen dan met die van andere merken, dus een deel ervan zal daardoor komen.

Ook op dit punt belooft Sony de nodige verbeteringen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een geavanceerd algoritme ontwikkeld dat hiervoor moet zorgen. Dit algoritme is volgens Sony gebaseerd op de output van een neuraal netwerk en maakt ook gebruik van de informatie die van de botgeleidingssensoren komt die op de earbuds zitten. Tot slot onderdrukken de WF-1000XM5-earbuds windruis, dus het zou ook buiten mogelijk moeten zijn om verstaanbaar te blijven.

Prijs en beschikbaarheid

Al met al heeft Sony weer behoorlijk wat vernieuwingen doorgevoerd in de WF-1000XM5. Dat maakt deze lijn van het bedrijf een erg interessante. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, is het eigenlijk iedere paar jaar een compleet nieuw product. Mocht je het graag willen aanschaffen, dan kan dat vanaf augustus dit jaar. Je moet dan wel een goedgevulde beurs meenemen, want de Sony WF-1000XM5 heeft een adviesprijs meegekregen van 320 euro, inclusief de BTW.

