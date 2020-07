Review: Samsung Galaxy XCover Pro – voor werk in uitvoering

De afgelopen maanden hebben we gewerkt met een Samsung Galaxy XCover Pro als vaste smartphone. Een avontuur dat ons wel verstandig leek aangezien we regelmatig een aantal smartphones hadden laten vallen, waarbij het scherm aan diggelen lag. Met een XCover Pro hoort dat probleem tot het verleden, want die smartphone is gemaakt om te laten vallen. De grote vraag: hoe verhoudt dit toestel zich tot de normale smartphones?

Na enkele jaren gebruikgemaakt te hebben van een Huawei Mate 20 werd het tijd voor iets nieuws. De Mate 20 was al een paar keer gevallen en daar kan het niet zo goed tegen. Het moest ook een ander merk worden, want Huawei is geen optie meer sinds het verbod van de Amerikaanse overheid. Toestellen waar de Google Play Store niet op aanwezig is, evenals alle andere Google-diensten, vallen af (dus geen Huawei P40 Pro). Zonder Google-diensten is een smartphone wat ons betreft onbruikbaar.

Van Samsung kregen we de Samsung Galaxy XCover Pro toegestuurd, een extra stevige toestel dat tegen een stootje kan. Daarnaast is het toestel stof- en waterbestendig middels een IP68 rating. Het grote voordeel van dit toestel is dat je het in alle omstandigheden kan gebruiken. Bijvoorbeeld op de bouw of in de horeca, maar ook als je geregeld een toestel uit je handen laat vallen.

Wat betreft dat stuiteren, dat heeft het toestel meerdere malen gedaan en we kunnen beamen dat het toestel ook echt tegen een stootje kan. Het scherm zal niet zo snel barsten als bij een andere smartphone. Ook beschikt het toestel over een verwijderbare accu, de hele achterkant kan van het toestel worden verwijderd en vervolgens ook de accu. De achterkant is dan ook gemaakt van stevig plastic. De accu kan opgeladen worden via een snellader of een draadloze oplader.

Belangrijkste specificaties XCover Pro

Scherm 6,3″ IPS LCD, 1080×2340 pixels. Netwerkondersteuning 4G Processor Exynos 9611 (4x 2,3GHz en 4×1,7GHz octacore) Geheugen 4GB RAM, 64GB opslag Accu 4050mAh, 15W snelladen, kan ook draadloos laden Software Android 10 met One UI 2 Camera 25 megapixel hoofd, 8 megapixel ultrawide. 13 megapixel frontcamera

Met de Samsung Galaxy XCover Pro richt Samsung zich dus echt op een zakelijke doelgroep in bepaalde industrieën. Het toestel mag vallen, het mag vies worden en kan eventueel onder de kraan worden schoongemaakt. Dit zijn zaken die je bij een normale smartphone niet hoeft te proberen. We kunnen niet anders zeggen dan dat Samsung dit goed voor elkaar heeft. Over de stevigheid en bruikbaarheid in dit soort omgevingen is het toestel zeer geschikt.

Als we vervolgens kijken naar het ontwerp dan zijn we van mening dat de XCover lijn van Samung goede stappen voorwaarts maakt. Nee, het zijn niet de mooiste smartphones. Het toestel is ook een stukje dikker om die extra bescherming te bieden, evenals de verwijderbare accu. Dat kost gewoon extra ruimte, wat het toestel dikker maakt.

Toch zijn we niet ontevreden over het eindresultaat, het toestel is zeer degelijk en even handzaam als andere high-end modellen. Dat het toestel met 6,3 inch wellicht wat groot is, zien we niet als een nadeel. Big is beautiful in smartphoneland op dit moment.

Samsung Galaxy XCover Pro niet geschikt voor intensief gebruik

We hebben de smartphone de afgelopen maanden ook actief in gebruik gehad. Echt als primair toestel waarop we alle telefoongesprekken voerden, e-mails lazen, statistieken bekeken, samenwerkten met collega’s en videogesprekken voerden. Alle mogelijke gebruiksscenario’s kwamen voorbij. De conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat het niet altijd een pretje was om met de Galaxy XCover Pro te werken.

De Samsung Galaxy XCover is namelijk niet gemaakt voor intensief gebruik door een actieve kantoorgebruiker. Daarin ontbreekt het simpelweg aan processorkracht en werkgeheugen. Een aantal apps op de XCover Pro gebruiken is prima, maar voor tientallen apps gebruiken is hij simpelweg niet geschikt.

Dat hebben we dan ook wel gemerkt de afgelopen maanden. We hadden te maken met een toestel dat met de week trager werd. In februari, maart, april en mei installeerden de maandelijkse Android-updates in de hoop dat Samsung iets zou corrigeren waardoor het toestel sneller zou worden, maar de problemen werden eigenlijk alleen maar erger. Op het eind moesten we het toestel elke paar dagen opnieuw opstarten om het bruikbaar te houden.

De grootste frustratie was dat het toestel op een gegeven moment zo traag was, dat het zeker 5 tot 6 seconden duurde om een foto te maken (na het indrukken van de knop), of dat we probeerden een telefoongesprek op te nemen, maar voordat het toestel de input swipe had geregistreerd de beller alweer had opgehangen. Het toestel mist gewoon de power. Dat betekent overigens niet dat het toestel voor iedereen onbruikbaar is.

Smartphone geschikt voor specifiek doel of minder intensief gebruik

Voor iemand op de bouw of in de horeca kan het nog steeds een prima toestel zijn. Voor de projectleider, uitvoerder of opzichter op de bouw met een administratieve last wellicht wat minder. Iedereen in een uitvoerende rol vraagt minder van zijn smartphone en kan er prima mee uit de voeten. Daarnaast hebben zij baat bij de stevigheid en waterbestendigheid.

Point-of-sale

Dan zijn er ook bedrijven die op zoek zijn naar een degelijk toestel om te gebruiken in kiosk-modus. Een modus waarbij de smartphone een specifiek doel dient en er eigenlijk maar één of twee apps gebruikt worden. Bijvoorbeeld als point-of-sale-oplossing om bestellingen op te nemen in de horeca. Daarvoor is dit toestel echt extreem geschikt. Het is stevig en kan tegen een stootje, als de serveerster het toestel laat vallen is er niets aan de hand. Het vocht op de werkplek heeft ook geen impact op dit toestel. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de bouw, of werklui die de hele dag op de weg zitten om reparaties of installaties uit te voeren bij mensen thuis of bij bedrijven. Ook voor hen is het een prima zakelijk toestel. Zij maken gebruik van een beperkte featureset en eisen daarom minder van de processor en het werkgeheugen.

Het toestel ondersteunt overigens ook dual-sim. Dit hebben we ook actief getest en werkt op zich prima. Het vraagt echter wel net iets meer van het toestel en dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet het gebruik beperken tot een tiental apps, dan is het toestel prima bruikbaar.

Beveiliging en veiligheid

Een ander voordeel van de Samsung Galaxy XCover Pro is dat het een zogenaamd Knox-toestel is. De mobile device management oplossingen van Samsung (en derden) kunnen dit toestel helemaal dichttimmeren en zorgen dat het alleen bruikbaar is voor zakelijke toepassingen. Ook kan er eventueel encryptie worden toegepast en kan het toestel op afstand worden beheerd.

Daarnaast heeft Samsung bij de lancering aangegeven dat dit toestel de komende jaren voorzien zal worden van updates. Elke maand worden er beveiligingsupdates gepusht naar het toestel, zodat er zoveel mogelijk met de laatste Android-specificaties gewerkt wordt. Ook de langere ondersteuning maakt dit toestel geschikt als point of sale-oplossing, waarbij het dus in Kiosk modus wordt gebruikt in bijvoorbeeld de horeca.

Camera en accuduur

Ook dit toestel beschikt over een serie camera’s. Twee aan de achterzijde en één aan de voorzijde. We kunnen hierover eigenlijk kort zijn. Het toestel kan foto’s maken, maar je moet er geen hoge verwachtingen van hebben. Praktische foto’s tijdens het werk is goed te doen, mooie natuur- of familiefoto’s zouden we liever met een andere camera schieten.

Wat betreft de accuduur. Als het toestel niet te intensief gebruik wordt kan je er een dag mee doen. Ga je het toestel intensief gebruiken of als point-of-sale, dan zal je af en toe moeten bijladen. Dit kan gelukkig draadloos of via de fast charger.

Additionele knoppen

Op de Galaxy XCover zijn aan beide zijkanten extra fysieke knoppen geplaatst die je via de Samsung-software kan configureren. Zo kan je ervoor kiezen om een knop bijvoorbeeld te gebruiken voor een walkie-talkie-functie, of om een bepaalde app snel op te starten. Dit zorgt in bepaalde situaties voor een efficiëntieslag in gebruik. Iets wat in eerder genoemde scenario’s heel handig kan zin.

Conclusie

De Samsung Galaxy XCover Pro is een toestel voor een specifiek publiek. Het is absoluut geen vervanger voor een echt high-end toestel, het is geen werkpaard. Wel is het toestel zeer geschikt voor mensen in beroepsgroepen waar stevigheid en duurzaamheid een rol speelt. Als een smartphone kan vallen of in een vochtige omgeving gebruikt wordt is de Galaxy XCover Pro op zijn best. Het toestel kan tegen een stootje en rekent eenvoudig af met vuil en vocht.

Uiteindelijk is het toestel het meest geschikt voor mensen in een uitvoerende rol, waar het toestel ondersteunend is en geen primair werkpaard is. Dus iemand die op de bouw werkt, op de weg zit voor installaties/reparaties, maar ook als point-of-sale systeem, om bestellingen op te nemen in de horeca.

We zouden het toejuichen als Samsung nog eens een echte high-end smartphone als XCover zou uitbrengen. We denken dat dat geen slechte keuze zou zijn. Dat is dit toestel dus helaas niet. Daardoor schiet het voor de veeleisende zakelijke gebruiker te kort.