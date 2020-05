Review: Huawei P40 Pro, kan Huawei zonder Google?

Huawei mag sinds ongeveer een jaar geen zaken meer doen met Google. Het resultaat: Huawei-smartphones met Android, maar zonder Google-apps en -diensten. Donald Trump draaide de duimschroeven recent nog verder aan en daarmee lijkt de kans op snelle verbetering in de situatie verkeken. De Huawei P40 Pro is het nieuwste vlaggenschip van het merk en een goed voorbeeld van de nieuwe generatie Huawei-smartphones. Is deze smartphone ook zonder Google de moeite waard?

Belangrijkste specificaties

Scherm 6,58″ OLED, 1200×2640 pixels. 90Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Huawei Kirin 990 (2,86GHz octacore) Geheugen 8GB RAM, 128GB/256GB/512GB opslag Accu 4200mAh, 40W snelladen, 27W (reverse) draadloos laden Software Android 10 met EMUI, geen Google Play Services Camera 50 megapixel hoofd, 12 megapixel 5x zoom, 40 megapixel ultrawide, TOF 3D sensor. 32 megapixel frontcamera

Goed beveiligd ondanks kleine notch

De Huawei P40 Pro is van voren bijna helemaal scherm. Het zogenaamde Overflow Display loopt niet alleen aan de zijkanten, maar ook aan de boven- en onderkant rond af. Zo lijkt de P40 Pro een bijna randloos scherm te hebben en dat ziet er fraai uit. Verder zit het toestel ook goed in elkaar. Hij is gemaakt van aluminium en glas, is IP68-waterdicht en verkrijgbaar in een glanzende of matte versie.

Zoals de meeste moderne smartphones heeft de Huawei P40 Pro zijn vingerafdrukscanner in het scherm zitten. Dat werkt aardig goed, maar blijft voorlopig trager en minder accuraat dan een losse vingerafdrukscanner. Gelukkig heeft Huawei dat goed opgelost. De gezichtsherkenning van het toestel werkt met een 3D infrarood-scanner, net als bijvoorbeeld Face ID van Apple. In tegenstelling tot de gezichtsherkenning op basis van de camera in veel Android-smartphones, is deze methode van gezichtsherkenning veilig en betrouwbaar. Huawei heeft het bovendien voor elkaar gekregen om de benodigde hardware allemaal in een kleine punch hole notch (de zwarte oppervlakte links bovenin het scherm, zoals op bovenstaande afbeelding te zien) te stoppen; dat is een first. Het levert meer bruikbare schermruimte op, en dat is fijn.

Uitstekende hardware

De hardware van de Huawei P40 Pro is uitstekend. De smartphone is gebaseerd op Huawei’s eigen Kirin 990-chipset. Die ondersteunt standaard 5G en is bijzonder snel. Wat je ook doet met de Huawei P40 Pro, hij werkt eigenlijk altijd vloeiend en goed. Het werkgeheugen van 8GB is eveneens ruim voldoende en maakt multitasken op deze smartphone prima mogelijk.

Het 6,58″ OLED-scherm is prachtig en heeft een hoge verversingssnelheid van 90Hz. Voor zakelijke toepassingen lijkt dat misschien niet heel relevant, maar toch is het wel degelijk een voordeel. Alledaagse zaken als scrollen en animaties in de interface worden er namelijk duidelijk vloeiender van en dat komt de gebruikservaring van de P40 Pro zeker ten goede. Alleen ergonomisch is het scherm door zijn gebogen randen niet optimaal. Zo nu en dan registreert het toestel per ongeluk aanrakingen en ook bijvoorbeeld tekst die op de zijkant van het scherm ligt selecteren kan soms lastig zijn. Een plat scherm is wat dat betreft net wat gebruiksvriendelijker.

De accu van de Huawei P40 Pro is met zijn 4200mAh behoorlijk groot en kan met 40W opladen. Draadloos laden gaat ook supersnel, met maximaal 27W. Leg een snelle draadloze oplader op je bureau en je kunt snel en eenvoudig tussen meetings de batterij bijvullen. Gelukkig is dat vooral een handige extra en niet noodzakelijk: de batterij van de P40 Pro komt prima de dag door, ook als je hem intensief gebruikt.

Leven zonder Google

Hoewel de Huawei P40 Pro ondanks het handelsverbod met Google van Huawei gewoon op Android 10 draait en netjes beveiligingsupdates krijgt, biedt hij geen complete Android-ervaring. Apps en diensten van Google, waaronder de Google Play Store, zijn niet beschikbaar op dit toestel. Voor medewerkers van bedrijven die met de G Suite werken is de smartphone dus een no-go. Ook als je niet afhankelijk bent van de G Suite is het vervelend om geen toegang te hebben tot de Google-diensten.

Andere apps downloaden is een stuk lastiger door het gebrek aan de Play Store: dat moet in de AppGallery van Huawei die veel beperkter is. Voor apps die niet in de AppGallery staan, heeft Huawei een soort app-zoekmachine ingebouwd in de browser. Die zoekt installatiebestanden van verschillende bronnen bij elkaar en maakt het mogelijk om bijvoorbeeld WhatsApp, Outlook en Slack toch te installeren. Een handige oplossing, maar het komt wel met een duidelijk nadeel. Applicaties worden niet zo goed gescreend als in de Play Store of AppGallery en zo wordt het dus makkelijker om per ongeluk malware binnen te halen. Bovendien worden apps die via deze weg geïnstalleerd zijn niet automatisch geüpdatet; ook dat is een beveiligingsrisico. Dan is er nog het probleem van dat sommige apps niet volledig werken. WhatsApp gebruikt bijvoorbeeld Google Drive om back-ups te maken van je berichten, en dat is niet mogelijk op de P40 Pro.

Toch is er ook wat goed nieuws. Microsoft Office is officieel beschikbaar voor de Huawei P40 Pro en wordt goed ondersteund. Andere Microsoft-apps zoals Teams en Outlook kun je niet in de AppGallery vinden, maar werken wel op de P40 Pro. Als je bedrijf met de diensten van Microsoft werkt kom je dus een heel eind.

Geweldige camera’s

Huawei is al jaren een van de leidende spelers op het gebied van smartphonefotografie en zet die leiding met de P40 Pro voort. Achterop de P40 Pro zitten drie indrukwekkende camera’s: een 50-megapixel hoofdcamera, een 40-megapixel ultra groothoekcamera en een 12-megapixel periscoopcamera met 5x zoom. Daarnaast zit nog een TOF 3D-sensor die helpt met focussen en de portretmodus. Het setje camera’s wordt afgemaakt met en 32-megapixel frontcamera. Die is goed en ruim voldoende om mee te videobellen, maar blinkt niet uit tegenover de concurrentie.

Dat doen de andere camera’s van de Huawei P40 Pro wel. De hoofdcamera maakt ontzettend gedetailleerde foto’s met mooie kleuren. Daarbij kiest Huawei voor een natuurlijke look met minder verzadigde kleuren en niet teveel contrast. Dat ziet er niet heel spetterend uit, maar is wel realistischer. Waar je voorkeur naar uitgaat is natuurlijk persoonlijk. De groothoek- en zoomcamera maken ook mooie foto’s, maar zijn niet zo bijzonder als de hoofdcamera van de P40 Pro. Bovendien vinden we het jammer dat de zoomcamera een zoomniveau van 5x heeft. Dat is technisch indrukwekkend in zo’n kleine behuizing, maar in de praktijk veel minder praktisch dan een goede 2x- of 3x-zoomcamera.

Groothoek

Hoofdcamera

5x zoom De drie zoomniveau’s van de Huawei P40 Pro

Wat de Hauwei P40 Pro echt bijzonder maakt, is dat hij ook bij slecht licht nog erg goed presteert. De 50-megapixelsensor van de hoofdcamera is een van de grootsten in een smartphone en het RYYB-filter over de pixels laat meer licht door dan een traditioneel RGB-filter. Gecombineerd met de ontzettend goede nachtmodus die óók voor de groothoek- en zoomcamera werkt zorgt dat voor de beste low-light prestaties in een smartphone van dit moment. Chapeau!







Foto’s geschoten met de hoofdcamera van de Huawei P40 Pro

Conclusie

De Huawei P40 Pro is hardwarematig een zeer indrukwekkende smartphone. Hij ziet er goed uit, verpakt veilige en betrouwbare gezichtsherkenning in een klein gaatje in het scherm, is razendsnel en heeft een geweldige camera. Daar staat wel een prijskaartje van zo’n 900 euro tegenover, maar de hardware is dat bedrag wel waard.

Helaas zorgt de beperkte software ervoor dat we deze smartphone toch niet kunnen aanbevelen. Ook als je bedrijf niet afhankelijk is van de G Suite is het gebrek aan Google-diensten een probleem. Het zorgt er namelijk voor dat ook andere software minder makkelijk en veilig te installeren is. Alleen voor bedrijven die uitsluitend met Office 365 van Microsoft werken of vooral hun eigen software gebruiken is de Huawei P40 Pro het overwegen waard.