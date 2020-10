De voordelen en nadelen van KPN SuperWifi

KPN heeft voor consumenten en kleine bedrijven SuperWifi geïntroduceerd. Met KPN SuperWifi moet het bereik van het wifi-signaal in huizen en kantoren worden verbeterd. Hiervoor gebruikt SuperWifi de inmiddels bekende mesh-technologie. Verder zorgt KPN met een op maat gemaakte app dat iedereen het kan installeren. Wij namen de proef op de som.

We hebben op een locatie in ’s-Hertogenbosch een test uitgevoerd met KPN SuperWifi. Op deze locatie was voorafgaand aan de installatie enkel een Experiabox v8 aanwezig die enkel via 2,4GHz een wifi-netwerk kan aanbieden. Volgens KPN kan SuperWifi samenwerken met de Experiabox v8 en nieuwere versies (9 en 10).

Huidige situatie en snelheid

Voorafgaand aan de installatie hebben we een snelheidstest gedaan, waarbij de downloadsnelheid gemiddeld op 16Mbit/s lag en de uploadsnelheid op 12,5Mbit/s lag. Dat is voor een klein huishouden een adequate snelheid, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

We hebben na die snelheidstest de installatie uitgevoerd, waarbij we het SuperWifi mesh-netwerk hebben toegevoegd aan het netwerk. Deze installatie kan volledig met een app gedaan worden, waarbij je enkel het wachtwoord van het bestaande draadloze netwerk nodig hebt.

De installatie in het kort

Het pakket met SuperWifi bestaat uit een basisstation en een satelliet. Om deze te installeren moet je eerst het basisstation aansluiten met een netwerkkabel aan de Experiabox en uiteraard de stekker in het stopcontact doen. Vervolgens zet je het basisstation aan en moet je met de KPN-app een QR-code scannen op de achterzijde van het basisstation. Vervolgens neemt KPN de installatie over en is het een kwestie van geduld hebben.

Na een minuut of vijf is het basisstation geïnstalleerd, zijn de wifi-instellingen van de Experiabox gekopieerd en is wifi op de Experiabox uitgeschakeld. Vervolgens is het tijd om het tweede SuperWifi-punt (satelliet) aan te sluiten. Wederom moet deze worden aangesloten aan de Experiabox met netwerkkabel en stroom. Ook moet opnieuw een QR-code worden gescand. Vervolgens is het weer een kwestie van wachten. Dit keer duurde het bij ons wat langer, zo’n 10 minuten.

Als dit is afgerond, koppel je het tweede station af en plaats je deze elders in huis waar je het signaal wilt verbeteren. Deze keer hoeft enkel de stroomkabel te worden aangesloten. De satelliet werkt via een onzichtbaar draadloos netwerk samen met het basisstation om data uit te wisselen. De satelliet zendt daarnaast het wifi-netwerk uit om het bereik te vergroten. Hierna zal de app nog wat testen uitvoeren en laten weten of de satelliet op een goede locatie staat. Bij ons was alles de eerste keer meteen goed. De gekozen locatie was prima. We hebben ook met eigen test-applicaties gezien dat het bereik fors is toegenomen.

Naast het toegenomen bereik is het netwerk nu ook voorzien van een 5GHz-band, iets wat al jaren een standaard is maar kennelijk nog ontbrak op de verouderde Experiabox v8.

Experiabox v8 blijkt bottleneck

Na de installatie leek alles goed te werken, maar in de dagen erna melden de bewoners zich bij ons dat er elke dag meerdere storingen plaatsvonden. Hierbij verdwenen zowel het internet als het televisiesignaal. Alleen door alles te resetten werkte het vervolgens weer. Wij probeerden vervolgens de configuratie van de Experiabox te optimaliseren via de meer geavanceerde instellingen. Dit bracht echter geen soelaas. Uiteindelijk heeft KPN de Experiabox v8 getest en geconcludeerd dat die niet goed samenwerkt met SuperWifi en de tv-decoders, waardoor er storingen optreden. Onze conclusie is dan ook dat KPN SuperWifi niet goed samenwerkt met de Experiabox v8. De technologie van de v8 is te gedateerd.

Snelheid na upgrade

Na het installeren van KPN SuperWifi en het vervangen van de Experiabox v8 door een Experiabox v10, hebben we nogmaals de snelheid getest. De resultaten van de snelheidstest zijn weliswaar verbeterd, maar niet zoals we op voorhand verwacht hadden. De downloadsnelheid is nu 63Mbit/s en de uploadsnelheid 19,3 Mbit/s. De maximale downloadsnelheid van het abonnement is 200Mbit/s, daar komen we nog bij lange na niet in de buurt. Wel is de downloadsnelheid met een factor vier toegenomen, dus er is sprake van verbetering. KPN SuperWifi is een AC1300 set met een maximale theoretische snelheid van 1300 Mbit/s. Die kan echter alleen op papier gehaald worden. In de praktijk moeten we wel hoger kunnen komen dan 63 Mbit/s. Er is dus nog ruimte voor een snelheidsverbetering.

Voor de upgrade

Na de upgrade

Is KPN SuperWiFi geschikt voor je thuiskantoor of klein bedrijf?

Door de coronacrisis werken steeds meer mensen thuis en is er een thuiskantoor gecreëerd. Het draadloze netwerk is op die locatie soms onvoldoende. Dat is een probleem dat met een mesh-netwerk kan worden opgelost. Ook kleine bedrijven met een bedrijfsruimte waar het signaal moeilijk het gehele pand of de verschillende verdiepingen kan dekken, is geschikt om te verbeteren met een mesh-netwerk. Het is zelfs mogelijk om meerdere satellieten aan te sluiten en dus op meerdere punten het draadloze netwerk signaal te verbeteren. Wel ondersteunt KPN SuperWiFi alleen een ster topologie, waar sommige andere mesh-netwerken, ook over meerdere satellieten kunnen schakelen, om vervolgens bij de router uit te komen.

Conclusie

Of je voor KPN SuperWifi moet kiezen is uiteindelijk je eigen keuze. Het voornaamste pluspunt is de eenvoudige installatie. Er zijn echter ook een aantal kritische punten die we even willen benoemen. AC1300 is een gedateerde Wifi-technologie, op dit moment komt AX6000 op de markt, die is vele malen sneller. Verder is het zo, dat als je kiest voor KPN SuperWifi, je ook kiest voor een lock-in. Mocht je in de toekomst een andere provider willen, dan kan je SuperWifi niet meenemen. SuperWifi werkt alleen met KPN.

Tot slot vinden we de adviesprijs van 199 euro aan de forse kant. Zeker gezien de beperkte snelheidswinst en de lock-in situatie. We zijn wel enthousiast over mesh-netwerken, die gebruiken we immers zelf ook. Je zou dus ook kunnen kiezen voor een onafhankelijke leverancier met nieuwere technologie, dan heb je die lock-in situatie niet. Die zal je echter elders moeten aanschaffen, wat waarschijnlijk prijziger is. Zeker gezien KPN ook geregeld acties doet met KPN SuperWifi, waarbij het nog veel voordeliger wordt. De makkelijke en goedkope keuze is wat dat betreft KPN SuperWifi.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door KPN en natuurlijk KPN SuperWifi.