Technologie als hulpmiddel voor innovatie en groei

We bevinden ons middenin het digitale tijdperk, waarin bedrijven in rap tempo digitale transformatie-initiatieven doorvoeren. Met de stappen willen ze klaar zijn voor de toekomst. IT is de drijvende kracht achter de innovatie. Met juiste servers, networking, storage en systeemmanagement wijst IT de richting en beweegt de organisatie snel mee met nieuwe kansen.

Voor het realiseren van een modern bedrijf is het zaak om afscheid te nemen of te leren omgaan met een aantal zaken. Zo maken legacy-infrastructuur en -applicaties IT complexer, terwijl een groeiend datalandschap het lastig maakt om bij te blijven. Hierdoor loop het bedrijf het risico dat innovatie achtergesteld raakt. Met de juiste infrastructuuroplossingen kan je als organisatie geavanceerde middelen inzetten, zoals AI en voorspellende analyses voor data-gedreven inzichten. Ondertussen versimpelt het beheer en wordt de organisatie veiliger.

Daarnaast vereisen nieuwe workloads en opkomende ontwikkelingen dat een organisatie in staat is om de allernieuwste technologie daadwerkelijk te gebruiken. De meeste IT-teams hebben daar moeite mee. Onderbezetting speelt een rol. Er kan hulp ingeschakeld worden om je als organisatie aan te passen aan toekomstige behoeften, de security en compliance te versterken en de groeiende hoeveelheid data aan te kunnen.

Het succes van de organisatie is tevens afhankelijk van of IT bedrijfsgroei aan kan drijven. De groeiende eisen aan infrastructuur maken het beheren en beveiligen van technologie uitdagender. Door hulp in te schakelen is te moderniseren, met schaalbare computebronnen die de bedrijfsdoelen ondersteunen en het beheer van grotere en complexere IT-landschappen versimpelen.

Als bedrijf is het dus zaak om IT goed in te richten, zodat het een hulpmiddel wordt voor innovatie en groei. Ben je benieuwd hoe jij dit aan kan pakken? Via onderstaand formulier download je een document van Dell Technologies (in samenwerking met Intel) dat het verder toelicht.