SD-WAN vereenvoudigt de overgang naar de cloud

Veel organisaties combineren datacenter- en cloudconnectiviteit om een hybrid cloud-model mogelijk te maken. Daar kan een software-defined wide area network bij helpen. Het is een handig middel om de transitie naar de cloud te vereenvoudigen en de migratie van workloads te ondersteunen.

Jarenlang bevonden essentiële bedrijfsapplicaties zich in datacenters. Daar is in een rap tempo verandering in aan het komen. Clouddiensten blijken een prima alternatief voor on-premises computing. Het merendeel van grootbedrijven gebruikt SaaS-applicaties, terwijl ook vormen als private cloud en IaaS populair zijn. Voor elke transitie is het van belang het netwerk anders in te richten.

SD-WAN is een virtuele WAN-architectuur waarbij de controle over netwerkverbindingen, applicatiestromen, policies, securitymechanismes en beheer losgekoppeld zijn van de onderliggende hardware. Bij SD-WAN wordt alles beheerd via een gecentraliseerde console. Een vooruitgang, want jaren terug vond beheer vaak op verschillende fysieke locaties plaats.

Een software-defined wide area network gebruikt meerdere connecties (breedbandinternet, MPLS, 4G/LTE en satelliet) voor veerkracht en prestaties. Een van de unieke kenmerken van SD-WAN is de mogelijkheid om verkeer te identificeren en sturen in datacenter- en cloudomgevingen. Door de technologie kunnen kantooromgevingen en andere locaties snel verbinden met applicaties die in public cloud-omgevingen draaien.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie met SD-WAN de overgang naar de cloud kan vereenvoudigen? Vul dan onderstaand formulier in om een document met toelichting van PQR en Citrix te downloaden.