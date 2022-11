Met Intel vPro hebben pc’s in organisaties de kracht die ze nodig hebben. De processortechnologie ondersteunt de productiviteit door verbeterde performance en realiseert sterkere data security. Intel vPro is afgestemd om te voldoen aan de behoeftes van IT-professionals. Wat zijn precies de voordelen en is de technologie interessant voor jouw organisatie?

Intel vPro is vooral populair in enterprise-omgevingen. Toch profiteren volgens de chipleverancier alle organisaties van de voordelen. Zeker van die waarvoor geen configuratie nodig is. Het meeste voordeel is er echter te behalen voor organisaties met meer dan honderd devices. Helemaal als het IT-beheer centraal geregeld is.

Uiteindelijk profiteren deze organisaties van goede performance, security-features, modern beheer, stabiliteit, kostenbesparing en duurzaamheid. Als we uit dit rijtje performance wat verder uitlichten, dan zien we dat een device met Intel vPro de productiviteit en werknemerstevredenheid verhoogt. Het helpt

werknemers beter te verbinden, samen te werken en overal te kunnen werken.

Het zorgt bijvoorbeeld voor een betere ervaring bij gebruik van zwaardere programma’s, zoals videomeetings. Ook Microsoft Office 365 presteert volgens onderzoek van Intel en Microsoft beter en sneller met Intel vPro. Daarnaast hebben devices met vPro een lange batterijduur, zodat werknemers het device overdag minder snel hoeven op te laden. Tot slot bieden Intel vPro-processoren ondersteuning voor geïntegreerde wifi 6- en Thunderbolt 4-technologie, waarmee online connectiviteit beter ervaren wordt.

Ben je benieuwd naar alle voordelen en of Intel vPro interessant is voor jouw organisatie? Via onderstaand formulier download je een document dat verdere toelichting biedt.