Cybersecurity moet je als één systeem beheren

Sophos Central is een platform dat specifiek werd gebouwd met MSP’s in het achterhoofd. Het biedt hen meer controle over de netwerk- en toestelveiligheid zonder dat de flexibiliteit in het gedrang komt wat betreft zakelijke diversiteit.

Hackers en malafide actoren blijven bewijzen dat de mkb-markt het meest interessant is om aan te vallen. Meer dan 76 procent van de mkb’ers heeft in 2019 minstens één keer een cyberaanval gehad. Traditioneel gezien gebruiken ze tools van diverse fabrikanten om deze aanvallen te counteren, zonder dat ze één geheel vormen. Dat zorgt voor verwarring bij de de mkb’er en als MSP is het beheer ervan altijd moeilijk.

Met Sophos Central zit alles in één oplossing: cloud, e-mail, wifi, firewall, encryptie, mobiel, server en endpoint. Aan de mkb’er om te kiezen welke elementen hij of zij wil integreren. MSP’s kunnen met één cloudmanagementconsole onmiddellijk alle voordelen ervaren omdat ze hiermee voorspellend, aanpassend en gesynchroniseerd securitydiensten kunnen uitrollen.

Eenvoudige integratie

Sophos Central kan gemakkelijk worden geïntegreerd met meerdere bekende RMM- en PSA-aanbieders om workflow management en automatisering te complementeren. Dat in combinatie met de Sophos API biedt MSP’s een next-gen cybersecuritytool zonder dat ze zelf al het werk moeten verrichten.

Het is volgens Sophos belangrijk dat MSP’s vandaag een holistische all-in-aanpak moeten hanteren door cybersecurity als één systeem aan te bieden.