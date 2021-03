Ransomware steeds geavanceerder: zo ben je voorbereid

Ransomware-aanvallen worden steeds geavanceerder en komen steeds vaker voor. Slachtoffers van de aanvallen blijken immers regelmatig bereid te zijn om te betalen. Als organisatie is het verstandig om goed voorbereid te zijn op ransomware, want als je slachtoffer wordt volgt mogelijk grote gevolgschade.

Voor ransomwarebescherming worden onder meer backup-oplossingen ingezet. Cybercriminelen weten dat deze backups populair beschermingsmechanismes zijn. Ze komen daarom met geavanceerde ransomware die zich op backups richt, om de backups aan te passen of volledig leeg te maken. Zo verdwijnt een belangrijk verdedigingsmechanisme.

Als bedrijf kan je dus bescherming inbouwen, maar daarmee ben je niet 100 procent veilig. In de praktijk komt het voor dat organisaties met veel bescherming alsnog slachtoffer worden en het gevraagde losgeld betalen. Ze zien dit als enige optie: herstel lijkt moeilijk en tijdrovend en er is geen zicht op de omvang van de schade.

Betalen is echter onverstandig, want het is maar de vraag of de cybercriminelen ook daadwerkelijk de data teruggeven. Idealiter kan gewoon vertrouwd worden op de backups voor snel herstel, weinig dataverlies en weinig financiële gevolgen. Het opstellen en testen van een sterk Ransomware Remediation Plan helpt enorm. Door het draaiboek topprioriteit van de IT-organisatie te maken, weet iedereen wat ze moeten doen bij een aanval.

Ben je benieuwd wat jouw organisatie kan doen om snel en succesvol te reageren op een cyberaanval zonder losgeld te betalen? Via onderstaand formulier download je een e-book van Rubrik waarin het er verder op in gaat.