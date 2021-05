Veilige devices bereik je alleen met monitoring en gerichte reacties

Bij veel bedrijven zijn binnen het netwerk duizenden devices actief. Daar is ook het security-beleid op afgestemd, want door te weinig of slechte endpoint security loopt het bedrijf gevaar. Malware en datalekken moeten voorkomen worden. Met de juist monitoring en reacties wordt de security-aanpak naar een hoger niveau gebracht, zodat endpoints veiliger zijn.

Endpoint Detection and Response-tools kunnen de juiste aanvulling op de security-strategie zijn. Dit soort tools leveren extra detectiemogelijkheden, onderzoektools en responsmogelijkheden. Er zijn echter meerdere EDR-tools op de markt. Voor het kiezen van de juiste tool, is het zaak om te weten waar EDR voor moet dienen en of de tool daar ook daadwerkelijk op inspeelt. Het gaat hierbij om een vijftal punten:

Hou je security-omgeving zuiver en trek ten strijde tegen geheime gevaren

Detecteer aanvallen die door de mazen van het net glippen

Reageer sneller op potentiële incidenten

Voeg expertise toe zonder iemand extra aan te nemen

Begrijp hoe een aanval gebeurt en hoe je het in de toekomst wél kan stoppen

