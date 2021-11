Ransomware is een probleem voor de retail, hoe bestrijd je het?

Retail is een van de sectoren die het meeste door ransomware getroffen wordt. Zeker in 2020 was dat het geval, toen cybercriminelen snel insprongen op nieuwe pandemiekansen. Binnen de sector werd online snel gebruikelijk, wat vanuit IT ondersteund moest worden. Nog altijd zijn er veel uitdagingen voor de retail sector. Het is dan ook de vraag hoe retailers zich kunnen wapenen tegen ransomware.

De groei van online shoppen verergerde de bestaande beveiligingsuitdagingen, waaronder het gebruik van legacy systemen die moeilijk te ondersteunen en updaten zijn. Daarnaast krijgen sommige retailers te maken met fusies en overnames, waardoor IT-teams verschillende systemen moeten integreren. Ondertussen moet een hoop waardevolle data beschermd worden, zoals persoonlijke en financiële informatie van de klanten. Daarmee is security een complex probleem. Daar spelen hackers op in.

Inmiddels blijkt dan ook een derde van de retailers losgeld te betalen bij encryptie van data. Bij betaling krijgt de gemiddelde retailer zo’n 67 procent van hun data terug. Slechts 9 procent van de betalende slachtoffers krijgt alle informatie terug. Het toont aan dat het betalen van het losgeld niet altijd de juiste keuze is, ondanks dat het aantrekkelijk lijkt om de activiteiten voort te kunnen zetten.

Zeker door de grote losgeldsommen en hoge aanvalsfrequentie, is het voor retailers belangrijker dan ooit om te weten hoe het landschap er momenteel uitziet en welke stappen zij kunnen nemen. Door het onderstaande formulier in te vullen download je een document dat toelicht wat retailers kunnen doen in strijd tegen ransomware.