Ransomware in de productiesector: de staat en oplossingen

De zorgen over ransomware worden steeds groter, zo ook in de productiesector. Een terechte zorg, want vorig jaar kreeg maar liefst 36 procent van de productiebedrijven te maken met de destructieve vorm van malware. Bovendien is de verwachting dat in de toekomst meer organisaties slachtoffer worden. Tijd om daar met de juiste oplossingen wat aan te doen.

De productiesector ziet over het algemeen de ernst van ransomware in. Zo vindt een meerderheid aanvallen moeilijk te voorkomen vanwege het geavanceerde karakter. Ook de brede verspreiding geeft bedrijven het idee dat ze zelf slachtoffer zullen worden. Als een aanval eenmaal succesvol is, blijken hackers bij ongeveer de helft van de bedrijven in staat te zijn om data te versleutelen.

Wat opvalt is dat de productiesector bovengemiddeld veel last heeft van zogeheten extortion-style aanvallen. Bij dit soort aanvallen versleutelen de ransomware operators de files niet. In plaats daarvan dreigen ze met het online plaatsen van gestolen informatie. Dit zou alleen te voorkomen zijn door losgeld te betalen. Een klein deel van de ransomware slachtoffers maakt een extortion-only aanval mee.

Het komt mede doordat hackers zich bewust zijn van het feit dat de productiesector over waardevolle data beschikt. Denk aan intellectueel eigendom en handelsgeheimen. Cybercriminelen weten dat dreigen met het verkopen van de data de slachtoffers motiveert om te betalen. Daarnaast wordt het zoeken naar nieuwe verdienmethodes ingegeven doordat de productiesector vaak in staat is data te herstellen met behulp van backups.

