Ransomware is een onderwerp waar je vandaag de dag veel over hoort. Dat komt doordat de effectiviteit van de schadelijke vorm van software enorm is toegenomen. Organisaties zien ransomware dan ook als een van de belangrijkste uitdagingen op IT-gebied. Ze maken zich zorgen over de desastreuse gevolgen. Door meer nadruk te leggen op datasecurity kunnen organisaties zich beter beschermen.

De manier waarop ransomware zich de afgelopen tijd ontwikkelt is zorgelijk. Voorheen was het vaak zo dat een bepaalde ransomwarefamilie in het netwerk kwam, waarna de cybercriminelen keken hoe succesvol het zou zijn. Inmiddels is de ransomware echter gericht op bepaalde doelwitten. De effectiviteit neemt daardoor toe. Met regelmaat weten cybercriminelen grote internationale merken succesvol aan te vallen.

In de videoserie ‘De waarde van data’, die we in samenwerking met Rubrik opnamen, gaan we in op de huidige uitdagingen van organisaties. Daar heeft Rubrik veel zicht op, omdat het zich steeds nadrukkelijker profileert op het gebied van cybersecurity. Vooral de strijd tegen ransomware speelt een belangrijke rol. Ook gaan we met Rubrik in op hoe bedrijven de uitdagingen goed te lijf kunnen gaan.

We bespreken de onderwerpen met Sander Kerkhoffs, Area Vice President Europe Central & North bij Rubrik. Kerkhoffs is ervan overtuigd dat er meer nadruk op datasecurity moet liggen. Ransomware is namelijk voortdurend in ontwikkeling, wat gevolgen heeft voor de veiligheid van data. Door onderstaand formulier in te vullen kan je de video bekijken en kom je meer te weten over het beveiligen van je organisatie.