Organisaties hebben het veel over ransomware. Toch zijn ze zich niet altijd bewust van wat nou echt de impact van een ransomware-aanval is. Een interessante vergelijking: bij veel organisaties hangt bij de entree een noodplan voor tijdens een branduitbraak. Dat plan wordt geoefend, terwijl weinig bedrijven voor ransomware een plan hebben en toetsen. Als ransomware inslaat, is het dan ook vaak de eerste keer dat ze zich echt bezighouden met de calamiteit.

Het gevolg is dat organisaties eigenlijk niet voorbereid zijn op een ransomware-aanval. Het noodlot slaat toe en het gaat ook echt mis. Daardoor duurt het lang tot de organisatie weer operationeel is. Bovendien gaan er meer kosten in zitten dan nodig. Het is maar de vraag of de organisaties helemaal herstellen van de ransomware-aanval.

In een reeks video’s die we samen met Rubrik opnamen, onder de naam ‘De waarde van data’, gaan we in op de zorgelijke huidige ontwikkeling. We gaan in de video’s in gesprek met Sander Kerkhoffs, Area Vice President Europe Central & North bij Rubrik. Het bedrijf profileert zich steeds nadrukkelijker op het gebied van cybersecurity. Met name de strijd tegen ransomware speelt voor Rubrik een belangrijke rol.

In de tweede aflevering van het drieluik gaan we in gesprek over hoe organisaties reageren op het moment dat er iets misgaat op het gebied van datasecurity. Backups zijn steeds beter ingericht, maar is dat voldoende? Weten organisaties wel genoeg van de data die ze hebben? En bestaat er wel zoiets als volledig herstellen van een ransomware-aanval? Je komt erachter door onderstaand formulier in te vullen.