Het cybersecurity-landschap verandert voortdurend, met iedere dag nieuwe kwetsbaarheden. Veel bedrijven zijn dan ook al eens slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. En als dat niet het geval is, dan zal dat volgens menig expert in de toekomst alsnog gebeuren. Het is dan ook belangrijk om je organisatie goed te beschermen. In samenwerking met Cohesity bieden we een assessment aan, waarmee je in kaart brengt hoe kwetsbaar jouw organisatie is.

Cybercriminelen vinden allerlei manieren om bij organisaties binnen te komen. Idealiter houd je ze buiten de deur, zodat data niet in de verkeerde handen komt en je bedrijfsreputatie niet beschadigt raakt. Hiervoor is goede bescherming tegen ransomware en andere bedreigingen cruciaal. Die bescherming kan je op niveau brengen met verschillende stappen, bijvoorbeeld met aandacht voor (immutable) backups en een recoveryplan.

Het succes van cybercriminelen laat echter zien dat het securityniveau van menig bedrijven ondermaats is. Ook voor jouw bedrijf geldt dat mogelijk. Om daar achter te komen, is er het assessment van Cohesity. Het duurt twee minuten, waarna je beter begrijpt hoe kwetsbaar je backups zijn. Ook ontdek je aan welke databeschermingsmechanismes jouw organisaties mogelijk onvoldoende gedacht heeft.

Door onderstaand formulier in te vullen krijg je toegang tot het assessment en ontdek je hoe kwetsbaar jouw organisatie is.