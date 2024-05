Moderne organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen die traditionele netwerkarchitecturen en beveiligingsmodellen niet meer kunnen oplossen. De opkomst van cloud computing en het groeiende aantal mobiele apparaten vereisen nieuwe oplossingen. Secure Access Service Edge (SASE) biedt een modern netwerk- en security-framework dat organisaties in staat stelt om een veilige netwerkarchitectuur op te zetten. Het combineert verschillende bestaande technologieën die geoptimaliseerd zijn voor de cloud, waardoor bedrijven rechtstreekse, veilige toegang tot applicaties en diensten in verschillende multi-cloudomgevingen kunnen realiseren.

In een document dat we samen met H&R en HPE Aruba Networking aanbieden wordt dieper ingegaan op de voordelen van SASE. Het biedt een uniforme aanpak voor het implementeren van beleid en het afdwingen van beveiligingsregels over het hele netwerk, waardoor het beheer wordt vereenvoudigd en consistente beveiligingsmaatregelen worden gegarandeerd. Daarnaast verbetert SASE de efficiëntie van de IT-omgeving, stroomlijnt het netwerkinfrastructuur op basis van geavanceerde SD-WAN-oplossingen, biedt het transparantie door uitgebreide rapportagemogelijkheden en is het eenvoudig op te schalen om te voldoen aan de groeiende behoeften van een organisatie.

