Techzine Feestdag 18: Win een Ockel Sirius B mini-computer

Vandaag weer een hele mooie prijs voor de echte IT’er en waarschijnlijk ook wel voor de IT-fanaat. Deze Ockel Sirius B is een complete Windows 10-pc in een behuizing die ongeveer net zo groot is als de gemiddelde smartphone. Een hele leuke prijs voor onze doelgroep verwachten wij.

Zoals al vermeld is de Ockel Sirius B een complete pc maar dan in een uitermate kleine behuizing. De behuizing is 123 x 79 x 11mm groot en weegt slechts 129 gram. Aan de binnenkant is een Intel Atom Bay Trail processor te vinden, het gaat om de Z3735F, dit is een quadcore-model met een kloksnelheid van 1,83Ghz.

Verder voorziet de Ockel-pc in 2GB werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit, maar voor de liefhebbers is er ook nog een microSD-slot, waarmee de opslagcapaciteit fors kan worden uitgebreid en ook zijn er twee USB-poorten, waar je nog het nodige op aan kan sluiten, naast een toetsenbord en muis zou je hier ook een externe schijf aan kunnen koppelen met nog meer opslagcapaciteit Al met al kan je met deze Ockel alle kanten op.

Voor de video-output is er een HDMI 1.4-poort aanwezig die een maximale resolutie van 1920×1080 pixels ondersteund. De Ockel beschikt niet over een LAN-aansluiting maar wel over ingebouwde WiFi met ondersteuning voor a/b/g/n. De Ockel die wij weg mogen geven is tevens voorzien van Windows 10.

