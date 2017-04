Zeggen we de SIM-kaart vaarwel?

Mobile

De SIM-kaart zoals we hem nu kennen is jarenlang een vertrouwd gezicht in smartphoneland. Dit is echter aan het veranderen! Dual-SIM, E-SIM, NFC-SIM: ook het goudkleurige stukje plastic is aan vernieuwing onderhevig. De E-SIM is verwerkt in het toestel, waardoor hij van afstand aangepast kan worden. Dit is voor veel mensen een voordeel: zo genieten wij als consument bijvoorbeeld van meer flexibiliteit. Een E-SIM is bovendien minder gevoelig voor schade en kleiner van formaat. Dit biedt bij de productie van smartphones ruimte voor meer technologie of simpelweg kleinere toestellen.

Veilig op zijn plek

Omdat een E-SIM verwerkt is ín het toestel, hoeft deze nooit meer fysiek verwisselt te worden. Overstappen naar een andere (goedkopere) provider wordt hiermee een fluitje van een cent. Ook bespaart dit voor consumenten een hoop verwarring, bijvoorbeeld over de maat van de SIM-kaart en het risico deze te verknippen. De techniek om op afstand SIM-kaarten aan te passen zien we al lange tijd terug in andere elektronica. De verwerking in producten voor de normale consument is echter vrij nieuw. Samsung is een van de eerste, met zijn nieuwe reeks smartwatches en telefoons. De E-SIM in de smartwatch maakt het mogelijk om verschillende gadgets met elkaar te verbinden. Het grote voordeel hiervan is dat je maar één abonnement hoeft af te sluiten voor meerdere gadgets.

Dit is natuurlijk ideaal! Tijdens het sporten of een avondje uit blijft je smartphone veilig opgeborgen in zijn Samsung Galaxy S8 Plus hoesje, terwijl je op je watch berichten binnen krijgt en contact onderhoud.

Een E-SIM kent bovendien nog vele andere voordelen:

Je stelt op een E-SIM je abonnement eenvoudig bij.

De E-SIM zit stevig opgeborgen in het toestel, hierdoor is er minder kans op schade of verlies van gegevens.

Door meerdere apparaten op één abonnement aan te sluiten bespaar je een hoop geld.

De E-SIM is eenvoudig te verwerken in tal van nieuwe toepassingen. Dit biedt heel veel mogelijkheden.

Je verbindt razendsnel met je nieuwe provider, zonder bezoekje aan de telecomwinkel. Dit is handig op reis of voor degene die zich regelmatig in het buitenland bevinden.

NFC

Bij veel SIM-kaarten zien we steeds vaker een NFC-chip verwerkt. Dankzij deze chip is het mogelijk om op korte afstand informatie uit te wisselen met andere apparatuur, bijvoorbeeld een betaalsysteem of een OV-chip systeem. Hierdoor kun je betalen of inchecken met je smartphone. Steeds meer providers verwerken NFC standaard in hun nieuwe SIM-kaart. Grote kans dus, dat jij er inmiddels al eentje bezit. Wil je ook een einde maken aan overvolle portemonnees en telefoonhoesjes? Dan kan het de moeite lonen om een NFC-SIM aan te vragen. Naar verwachting gaan steeds meer winkels en bedrijven gebruik maken van deze toepassing.

Onze smartphone wordt steeds meer verweven met ons dagelijks leven. Dit zorgt voor een hoop gemak en comfort, maar hier zitten ook risico’s aan. Gegevens kunnen verloren gaan of zomaar op straat komen te liggen, bij verlies of diefstal. Zorg daarom altijd voor een recente back-up van je gegevens en bescherm je kostbare gadgets, zoals je tablet bijvoorbeeld met een mooie Lenovo Tab 3 A7 Essential hoes.

Deze blog is ingezonden door smartphoneshoesjes.nl.