Fysieke simkaarten voor smartphones worden steeds vaker vervangen met eSIM’s. Meer operators bieden de virtuele simkaarten aan en het aantal geschikte toestellen neemt langzamerhand toe.

Traditionele simkaarten in smartphones gaan tot het verleden behoren, zo schrijft de Wall Street Journal. De tijd waarin smartphones van fysieke simkaarten afhangen is binnenkort voorbij.

De belangrijkste oorzaak hiervan is de komst van eSIM’s. Dit zijn softwaregebaseerde simkaarten waarmee eindgebruikers de toegang tot een telecomnetwerk digitaal kunnen activeren. Bijvoorbeeld door in een app in te loggen of een QR-code te scannen. Bovendien maakt de softwaregebaseerde simkaart het mogelijk om twee verschillende telefoonnummers op een device te registreren.

Andere voordelen

Ook kunnen eindgebruikers makkelijker van operator wisselen. Verder kunnen operators makkelijker op schaal security-updates naar elektronische simkaarten versturen. Deze worden dan direct geïmplementeerd.

In Europa en Azië zijn eSIM-kaarten al het populairst, aldus de Wall Street Journal. Daarnaast stappen operators in de Verenigde Staten steeds vaker over op eSIM’s.

Smartphonefabrikanten

Ook fabrikanten van smartphones zien het voordeel van eSIM-kaarten. Door de traditionele simkaart te verwijderen kunnen smartphones bijvoorbeeld smaller worden. Inmiddels zijn veel smartphonefabrikanten bezig met het implementeren van eSIM’s. Denk daarbij aan de toestellen van Apple, zoals de iPhone 13, iPhone XR, XS, 12 en 11.

De high-end Galaxy smartphones van Samsung, zoals de S20, de Galaxy Z Flip en de Galaxy Fold, beschikken ook over eSIM’s. Sommige modellen beschikken daarnaast een ingang voor fysieke nano SIM’s.

