Red Hat had veel te vertellen op het recente KubeCon + CloudNativeCon 2024 in Parijs. Het bedrijf deed zijn best om uit te leggen dat het zich niet langer alleen richt op software, containers, een applicatieplatform, de edge en, in toenemende mate, niet eens enkel op AI. Het werkt, zoals veel bedrijven, aan dit alles tegelijk. Hoe onderbouwt Red Hat deze claim op deze verschillende gebieden? En ook: welke pijnpunten van cloud-native ontwikkelaars wil het nu aanpakken?

De nieuwste aankondigingen van Red Hat zijn bedoeld om CIO’s te helpen al die bovenstaande technologische disciplines op elkaar te stapelen en samen te brengen tot één geheel. Veel van de aankondigingen van dit jaar waren op maat gemaakt om op grote schaal orde te brengen in containers, cloud-native workloads en ontwikkelprocessen. Waarom? Omdat “container sprawl” volgens Red Hat in rap tempo “VM sprawl” binnen veel IT-organisaties aan het vervangen is.

Red Hat OpenShift is opgewaardeerd naar OpenShift 4.15. Met deze iteratie verfijnt het Red Hats benadering om traditionele IT-investeringen te combineren met cloud-native technologie. Dit wordt gedaan door het gebruik van nieuwe opties voor resiliency en disaster recovery in OpenShift Virtualization, een OpenShift-optie waarmee VM’s en containerized workloads in één workflow kunnen worden beheerd en onderhouden.

Red Hat heeft ondersteuning toegevoegd voor AWS Outposts en AWS Wavelength Zones. Eerstgenoemde is een fully managed-dienst die AWS-infrastructuur, -diensten, -API’s en -tools uitbreidt naar de locatie van de klant. Wavelength Zones zijn AWS-infrastructuurimplementaties die computing- en storageservices inbedden in de datacentra van telco’s aan de edge van een 5G-netwerk. Beide ontwikkelingen sluiten aan bij de poging van Red Hat om unified monitoring te leveren met de Red Hat-versie van OpenTelemetry. Dit is op zijn beurt ook ontworpen om duurzaamheid te voeden met de tech preview van energiemonitoring gebaseerd op Kepler, de Kubernetes-gebaseerde Efficient Power Level Exporter.

“Het beveiligen en onderhouden van deze nieuwe workloads is cruciaal voor alle bedrijven, ongeacht de branche. Red Hat Advanced Cluster Security 4.4 helpt uitgebreide scanfuncties voor workloads naar bijna elk Kubernetes-gebaseerd applicatieplatform te brengen, niet alleen OpenShift. De nieuwste versie bevat een nieuwe scanner (Scanner V4) die voortbouwt op de laatste upstream-innovaties in de Clair V4 containerscanner, terwijl het ook helpt om de mogelijke compliance-chaos rond gecontaineriseerde applicaties aan te pakken,” merkt het bedrijf op in een technische productverklaring.

Rechten voor containerbeheer

Er is veel productnieuws om bij te houden. Red Hat Quay 3.11, het private containerregister van het bedrijf, wordt beschreven als een technologie om potentiële sprawl van containers tegen te gaan. Dit doet men door het eenvoudiger te maken om machtigingen te controleren op basis van bestaande interne groepen en biedt meer controle over hoe het register resources gebruikt in omgevingen met weinig beschikbare rekenkracht (zoals edge-compute voor het Internet of Things).

Om de boodschap van ‘developers, developers, developers’ te herhalen (maar zonder de Ballmer-bounce ongetwijfeld), zegt Red Hat dat ontwikkelaars de belangrijkste innovatiemotor blijven voor de meeste bedrijven. Dat is ongeacht de branche, dus het verhogen van de productiviteit en efficiëntie van developers is van vitaal belang om meer te doen dan alleen watertrappelen. De focus verschuift daarmee naar zogeheten Testcontainers.

Wat zijn Testcontainers?

Testcontainers.com definieert zichzelf als volgt: “Testcontainers is een testlibrary die gemakkelijke en lichtgewicht API’s biedt voor het bootstrappen van integratietests met echte services gewikkeld in Docker-containers. Met Testcontainers kunnen [ontwikkelaars] tests schrijven die praten met dezelfde soort services die in productie worden gebruikt, zonder mocks of in-memory services.”

Red Hat is een groot voorstander van dit concept, zowel in theorie als in de praktijk. De integratie van Testcontainers met Red Hat OpenShift zou de cognitieve belasting van ontwikkelaars helpen beperken, zodat ze “gewoon kunnen bouwen” in lokale omgevingen met echte dependencies zonder zich zorgen te hoeven maken over alle bijbehorende overhead. Updates voor de Red Hat Universal Base Image maken het makkelijker voor ontwikkelaars om te bouwen op dezelfde bronnen en container images die uiteindelijk in productie zal worden ingezet, met de meest recente updates die RHEL 9-gebaseerde images en een micro (kleinste footprint) optie bieden.

“Red Hat onderhoudt ook ongelooflijk sterke banden met de open source-community, dat tektonische verschuivingen in de IT-strategie voedt. Kubeflow helpt bij het vereenvoudigen en schalen van machine-learning workloads op Kubernetes en Red Hat was integraal betrokken bij de 1.9 release, inclusief het ontwikkelen van de model-registry functie, die het hergebruik van AI-modellen, metrics, tooling en meer mogelijk maakt,” merkt het bedrijf op.

Maak kennis met Kubeflow

Ter herinnering: het Kubeflow project is toegewijd aan het eenvoudig, draagbaar en schaalbaar maken van implementaties van Machine Learning (ML) workflows op Kubernetes. Het projectteam benadrukt dat het niet de bedoeling is om andere services na te maken, maar om een eenvoudige manier te bieden om best-of-breed open source systemen voor ML in te zetten op verschillende infrastructuren.

Red Hat en andere leden van de CNCF-gemeenschap werken aan de ontwikkeling van Kubeflow tot een afgerond project. Podman Desktop 1.8 (een open-source grafische tool waarmee programmeurs vanuit hun lokale omgeving met containers en Kubernetes kunnen werken) biedt een volledig open-source container- en Kubernetes-ontwikkeltool, voor een groot deel gedreven door Red Hat. De nieuwste versie biedt een groot aantal nieuwe functies om de leercurve te vergemakkelijken voor ontwikkelaars die met Kubernetes beginnen te werken.

Red Hat lanceerde ook het eigen State of Application Modernization Report tijdens Kubecon CloudNativeCon Europe 2024, aangestuurd door Red Hat en onderzoeksbureau Illuminas. In het rapport van dit jaar komen security, betrouwbaarheid en schaalbaarheid naar voren als de primaire drijfveren voor modernisering, ongeacht de branche. De meerderheid van de respondenten definieert modernisering niet langer als containerisatie; in plaats daarvan zijn Continuous Integration & Continuous Delivery (CI/CD) pipelines de topdefinitie van een gemoderniseerde app. Uiteraard speelt AI ook een belangrijke rol, aangezien meer dan 75 procent van de ondervraagde organisaties AI gebruikt om het moderniseringsproces van applicaties te ondersteunen.

Hoewel dat laatste punt over CI/CD misschien een beetje een ‘ja oké, daar hadden we het tien jaar geleden ook al over’ is, is de bredere trend om tools te bieden voor het werken in native desktopomgevingen voor ontwikkelaars, terwijl de tenen (en eigenlijk ook voeten, knieën en benen) nog steeds in containeromgevingen worden gedompeld die een duidelijke nadruk leggen op het tegengaan van container sprawl de sleutel tot succes. Een kijkje in verschillende cloud-native projecten (en ook het uitgestrekte universum van de AWS-stack) zoals we hier hebben gedaan, vereist veel uitleg – en dat zou ook een les kunnen zijn om mee te nemen, namelijk dat we cloud eenvoudiger en cloud-native eenvoudiger maken vanaf het begin. Dat is althans de hoop, want er is nog veel infrastructureel DNA om samen te weven.