Interview Bitdefender: nieuw licentie- en updatebeleid zorgen voor betere beveiliging

Sinds afgelopen dinsdag 11 juli zijn de nieuwe producten van Bitdefender op de markt; Bitdefender Antivirus Plus, Bitdefender Internet Security 2018 en Bitdefender Total Security 2018. Drie pakketten waarmee je als consument je pc en ook mobiel apparaat kan voorzien van een extra beveiligingslaag. Wij interviewden enkele weken geleden Loredana Ninov, die ons alles kon vertellen over de nieuwe producten.

De drie nieuwe producten van Bitdefender zijn in de basis niet nieuw, maar we zijn nu aangekomen bij de 2018-editie. Hierbij kiest het voor een aantal nieuwe verbeterde features, maar ook voor een nieuw licentiesysteem.

Vooral dat laatste is interessant, want dat is iets wat het bedrijf wellicht al veel eerder had moeten doen. Op dit moment is het zo dat als je een licentie koopt voor Bitdefender 2017, je dat pakket houdt, ook als de 2018-versie inmiddels beschikbaar is. Vanaf nu kan je met de huidige licenties altijd gratis upgraden naar de allernieuwste versie, waardoor je systemen en apparaten in ieder geval in theorie nog beter zijn beveiligd. Verder wil Bitdefender niet meer eens per jaar een grote update doorvoeren maar meerdere keren per jaar. Het lijkt erop dat Bitdefender zich heeft laten inspireren op het licentie- en updatesysteem van Microsoft met Windows 10. Dat is namelijk identiek, alleen betaal je daar eenmalig voor je licentie.

Belangrijke vernieuwingen

Bitdefender heeft in de 2018-versie een aantal nieuwe features toegevoegd maar ook wat zaken verbeterd. De belangrijkste verbetering is waarschijnlijk Advanced Thread Defense (ATD).

Advanced Threat Defense

Advanced Threat Defense zit ook al in bestaande edities maar is nu volledig op de schop genomen. Het nieuwe ATD-systeem beschikt over betere algoritmes, die met veel minder rekenkracht en minder negatieve invloed op de systeemprestaties uitgebreide analyses kunnen doen. Als een systeem afwijkend gedrag vertoont zal het nieuwe ATD-systeem ingrijpen en applicaties en acties blokkeren en waar nodig verwijderen.

Om dit mogelijk te maken deelt Bitdefender anoniem data met zijn global protective network. Door het grote aantal klanten dat gebruik maakt van Bitdefender kan het bedrijf eenvoudig abnormaal gedrag detecteren. Het gaat daarbij niet om gebruikersdata, maar om zogenaamd systeemgedrag en hashes van bestanden.

Een van de zaken die het nieuwe ATD nog beter kan blokkeren is ransomware en zero-day exploits. Het gedrag dat deze soorten malware vertonen zijn eigenlijk altijd afwijkend en daardoor goed detecteerbaar. Als een onbekend product ineens begint met data versleutelen, dan is de kans groot dat Bitdefender daar een stokje voor steekt. Hoe de algoritmes en systemen precies werken, daar laat Bitdefender zich verder niet over uit. Het wil cybercriminelen niet slimmer maken dan ze al zijn.

Multi layered ransomware protection

Iets waar Bitdefender al heel goed in is, is het blokkeren van ransomware. Deze techniek blijft het ook verder verbeteren om ervoor te zorgen dat het de makers van ransomware een stap voor blijft. Met de uitbraak van WannaCry liepen systemen met Bitdefender geen enkel gevaar. Ook toen een paar weken geleden Petya uitbrak wist Bitdefender de systemen up-and-running te houden zonder infecties. Natuurlijk ontgaat het de makers van dergelijke ransomware ook niet dat partijen als Bitdefender slecht zijn voor hun business, waardoor ze zullen proberen de software te misleiden.

Safe Files

Om te voorkomen dat deze criminelen Bitdefender in de toekomst toch een keer te slim af zijn, voorziet Bitdefender alvast in de feature Safe Files voor Windows en macOS. Als je als gebruiker besmet raakt met ransomware dan is de kans dat je je data kwijtraakt enorm groot. Ransomware versleutelt je bestanden en alleen tegen betaling krijg je een sleutel om je data terug te krijgen. Helaas levert betalen niet altijd een reactie op en soms worden de e-mailadressen van criminelen afgesloten door de opsporingsdiensten. Betalen is dan ook geen goede oplossing. Je data verliezen is echter ook geen optie.

Om je data toch te behouden introduceert Bitdefender daarom Safe Files. Mocht Bitdefender er niet in slagen om nieuwe nog onbekende ransomware tegen te houden, dan is Safe Files een soort laatste reddingsmiddel. Op Windows is Safe Files een aparte map, waarbij Bitdefender actief gaat monitoren welke applicaties documenten openen in deze map. Zodra bestanden worden aangeroepen door een onbekende applicatie zal dit worden geblokkeerd en wordt de gebruiker geïnformeerd. Deze kan dan alsnog beslissen om toegang te geven. Op die manier is het onmogelijk voor ranswomare om bestanden te versleutelen die zich in deze veilige zone bevinden.

Op macOS werkt Safe files niet met een aparte map, maar zijn alle bestanden standaard beveiligd tegen ransomware. Doordat macOS met een ander bestandssysteem werkt is het eenvoudiger om daar het hele systemen te beschermen, dit is binnen Windows veel lastiger.

Microsoft heeft recent bekendgemaakt dat het dit najaar ook een Safe Files-feature zal introduceren in Windows 10, die werkt in combinatie met Windows Defender.

Webcam Protection

Een andere nieuwe feature is Webcam Protection. Hiermee blokkeert Bitdefender standaard alle applicaties die de webcam willen gebruiken. Daarnaast is er een whitelist, waarop alle applicaties staan die de Webcam wel mogen gebruiken, waardoor de gebruiker volledige controle heeft over zijn webcam. Als een applicatie de webcam wil gebruiken en die nog niet op de whitelist staat, wordt eerst gevraagd of die applicatie dat ook mag. Deze feature werkt overigens alleen in Windows en niet in macOS.

Account privacy – zijn je online accounts nog wel veilig?

Het komt regelmatig voor dat grote online diensten worden gehackt en vervolgens alle gebruikersnamen en wachtwoorden op straat liggen. Hierdoor kan het zomaar gebeuren dat je e-mailadres inclusief je veelgebruikte wachtwoord door iedereen is in te zien. Bitdefender probeert om op zoveel mogelijk uitgelekte data zijn hand te leggen, zodat het kan opzoeken of je accountgegevens zijn uitgelekt. Indien dat het geval is zal de software je waarschuwen, dat het wijs is om je wachtwoorden aan te passen, indien je bij meerdere diensten hetzelfde wachtwoord hebt gebruikt.

Bitdefender Central Apps

Tot slot introduceert Bitdefender de Bitdefender Central Apps voor Android en iOS. Hiermee is het mogelijk om op je smartphone de actuele status te zien van alle apparaten die je beveiligt met je Bitdefender-licentie(s). Mocht een van je kinderen of je partner ineens malware hebben op zijn laptop, of ongewenste applicaties op zijn smartphone, dan krijg je hiervan een notificatie. Je hebt in één overzicht een compleet beeld van de veiligheid van alle apparaten in het gezin of klein bedrijf.

Eventueel is dit ook nog te combineren met Parental Advisor, dit is een app waarmee je je kinderen in de gaten kan houden. Je kan precies zien welke apps ze gebruiken, welke websites ze bezoeken of waar ze op een bepaald moment zijn, op basis van de GPS-functionaliteit in hun smartphone.

Al met al heeft Bitdefender in 2018 een flinke upgrade gegeven aan zijn productportfolio, we zijn benieuwd of dit ook de gewenste effecten gaat hebben. Voor gebruikers die bang zijn voor ransomware is het aanschaffen van dit pakket geen slecht idee, die beveiliging heeft Bitdefender goed voor elkaar.