Tegenwoordig kijken we bijna allemaal naar digitale televisie, het is zelfs normaal geworden dat we een film bestellen met een druk op de knop op de afstandsbediening. Maar wat is digitale televisie nou eigenlijk?

Het signaal

De grootste verandering tussen digitale en analoge televisie is het signaal. Vroeger kreeg je een analoog signaal binnen. Via het analoge signaal ontvang je vrijwel nooit honderd procent van het signaal wat voor beeldverstoringen kan zorgen. Dan zat je weer uren aan de antenne en in de instellingen van het televisiemenu om het signaal zo goed mogelijk af te stemmen en had je uiteindelijk nog steeds ruis door het beeld.

Nu krijgen we bijna allemaal een digitaal signaal binnen. Dit signaal is minder storingsgevoelig en biedt de mogelijkheid om meer kanalen te verzenden. Waar wij vroeger nog beperkt waren tot dertig zenders, (eigenlijk 28 en een half als je de ruis mee rekent), ontvangen we nu meer dan honderd zenders. Het signaal is nu ook sterk genoeg om ‘interactieve’ HD en 4K zenders door te geven.

Het digitale signaal kan je op verschillende manieren ontvangen. Via de kabel, ether, satelliet, DSL en glasvezel. Glasvezel is op dit moment het stabielst en is op steeds meer plaatsen beschikbaar.

Extra apparatuur

Omdat televisies het digitale signaal niet kunnen lezen is er extra apparatuur nodig. In vrijwel alle huishoudens zie je een klein kastje bij de televisie in de buurt staan. Dit kastje, ook wel tv-ontvanger genoemd, zorgt ervoor dat dit signaal wordt vertaald en doorgestuurd naar de televisie. Dit proces gaat zo snel dat je het niet merkt.

Tegenwoordig heb je ook televisies die een ingebouwde ontvanger hebben, deze zorgt ervoor dat je het digitale signaal in principe zonder extra tv-ontvanger kan ontvangen en gebruiken. Dit is natuurlijk handig alleen mis je op die manier wel allerlei extra’s die een tv-ontvanger met zich meebrengt. Zo zal opnemen bijvoorbeeld moeilijk of niet gaan en mis je content die door jouw provider wordt aangeboden.

Extra content

Zoals eerder al verteld is kan er met dat digitale signaal steeds meer gedaan worden. Je kunt opnemen, pauzeren en terugspoelen. Providers gebruiken deze extra mogelijkheden en bieden alle aanbieders een eigen selectie van extra content aan, je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld films, tv-series maar ook televisiezenders.

Per provider verschilt het wat voor content er precies beschikbaar is. Vaak is er wel een On Demand functie aanwezig. Met deze functie kun je films, series en programma’s huren en kijken via je ontvanger. Bij sommige aanbieders kun je Netflix via je tv-ontvanger kijken.

Dit is een ingezonden bijdrage van KPN. Via deze link vind je meer informatie over digitale televisie van het bedrijf.