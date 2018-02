De tweede dag op het Mobile World Congress zit erop. We spreken de tweede dag door. Waarin het Internet of Things (IoT) een terugkerend onderwerp is, ook in combinatie met smart city Moskou. We hebben aandacht voor de routers van AVM en D-Link. Ook is er aandacht voor Belgische bedrijven en voor echte zakelijke spelers als Citrix, en VMware.

Duidelijk weer een video waar je weer even voor moet gaan zitten.