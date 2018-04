Gebruik machine learning voor IT-beheer

De markt als geheel ontwikkelt zich zeer snel tegenwoordig. Dit stelt bedrijven voor uitdagingen. Een daarvan is het verbeteren van de efficiëntie van het beheer en van de processen. Nieuwe technologieën kunnen worden gebruikt voor het stroomlijnen van processen of innovatie te stimuleren. Een probleem voor de gemiddelde IT-organisatie is echter dat zowel diensten als applicaties aan een steeds hoger tempo opgeleverd moeten worden. Dit terwijl er steeds meer applicaties moeten worden ontwikkeld.

IT-afdelingen hebben het lastig met het beheren en ‘kloppend houden’ van alle applicaties, die ook steeds complexer worden. Uit een recent onderzoek onder meerdere gebruikers komt naar voren dat de meeste problemen met applicaties door klanten worden ontdekt. Meer dan 85 procent wordt gerapporteerd door gebruikers, 32 procent van de meldingen is afkomstig van managers.

De grote vraag is hoe we deze uitdagingen aan kunnen pakken. Je zou kunnen denken aan het opvoeren van de monitoring of simpelweg meer resources beschikbaar stellen. Meer monitoring lijkt niet de oplossing te zijn, blijkt uit een onderzoek van IDC. Bijna 92 procent van de enterprise IT-organisaties gebruikt momenteel een of meer monitoringtools. 55 procent van de respondenten geeft toe dat ze nieuwe tools nodig hebben. Tools die zijn ontwikkeld voor de toegenomen schaal een complexiteit van het huidige landschap, inclusief hybrid cloud en big data.

Het is dus duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe monitoring-oplossingen om de snelheid van de veranderingen bij te kunnen benen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat traditionele manieren om dit te doen niet voldoen. Die hebben niet het vermogen om alle operationele data en gescheiden logbestanden die worden geproduceerd door next-gen toepassingen samen te voegen en te integreren. Een dergelijke integratie is cruciaal, omdat die bestanden en die data je het inzicht geven in wat er nu daadwerkelijk gebeurt binnen je applicaties en omgevingen.

Machine learning

Een manier om dit te bereiken is door je datasilo’s allemaal onder een platform te hangen. Dan kun je analyses op de data loslaten en echt uitzoeken wat er daadwerkelijk gebeurt. Je ziet dan meteen waar de gaten zitten, die je vervolgens kunt dichten. Het geeft je ook een compleet beeld van wat er binnenin de applicatieomgevingen gebeurt.

Heb je de data eenmaal op orde, dan kun je verder bouwen op die stevige basis. Je kunt dan machine learning loslaten op de data om eventuele afwijkingen op te sporen. Ook andere problemen die lastig op te sporen zijn met traditionele tools kun je hiermee vinden.

Met machine learning kun je automatisch afwijkingen en problemen opsporen.. Die intelligentie zorgt ervoor dat je de echte problemen kunt filteren uit de ruis die ook altijd aanwezig is. Machine learning helpt je daarnaast om patronen te ontdekken in je data. Het clusteren van data dat inherent is aan machine learning zorgt er verder ook nog voor dat je je kunt richten op de meest dringende zaken.

Onder de streep heb je met machine learning sneller de oplossing voor een probleem. Dat betekent ook dat gebruikers en klanten minder last hebben van het probleem. Geautomatiseerde tools die problemen snel oplossen zijn onmisbaar geworden, met de explosie aan data die we tegenwoordig zien.

Doe je dit alles in de cloud, dan biedt dat de nodige voordelen. Zo wordt de tijd tot implementatie fors teruggebracht en zullen ook vertragingen bij het uitrollen niet langer maanden duren, maar eerder weken of zelfs dagen. Analisten geven aan dat cloud-gebaseerd systeembeheer tot de snelstgroeiende markten behoort binnen de wereld van IT Operations en Analytics. De video hieronder laat zien hoe een klant machine learning gebruikt voor het monitoren van honderdduizenden transacties per seconde.

Dit is een ingezonden bijdragen van Scott Mcneill, Product Marketing Analyst van Oracle Management Cloud.