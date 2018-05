Bedrijven moeten snel beginnen met ontwikkeling van chatbots volgens Gartner

Tijdens de IFS World Conference in Atlanta krijgen we uiteraard allerlei nieuwtjes voorgeschoteld rondom de producten en diensten van het bedrijf. Er was echter ook tijd ingeruimd voor een presentatie van Daryl Plummer van Gartner. Deze man heeft onder andere Chief of Research in zijn functieomschrijving staan. Hij deed tijdens een sessie namens Gartner enkele voorspellingen voor de komende jaren. Waar gaat de IT en de technologie in de bredere zin heen?

In een van de slides tijdens zijn presentatie neemt Plummer de tien belangrijkste voorspellingen op. Een belangrijke voor IT-afdelingen en de mensen die moeten beslissen waar de geldstromen heengaan, is die van de uitgaven aan de ontwikkeling van mobiele apps. Daar zit namelijk behoorlijk de klad in. Sinds 2016 zijn de investeringen daarin niet meer gestegen. In 2020 zullen de investeringen in bots relatief veel hoger zijn dan het ontwikkelen van mobiele apps.

Als bedrijf doe je er nu al goed aan om te gaan kijken naar het ontwikkelen van bots in plaats van mobiele apps. Dat wordt namelijk de manier waarop we in de toekomst met technologie in het algemeen communiceren volgens Plummer. IFS is hier met de introductie van de Aurena chatbot in Applications 10 al druk mee bezig. Met die bot kun je binnen je organisatie allerlei taken uitvoeren door als het ware te ‘praten’ met Aurena.

Stembediening

Stembediening en visuele bediening staan eveneens op het lijstje met voorspellingen van Gartner. Daarbij heeft Plummer het voornamelijk over de omzetstijging die hiermee binnen e-commerce gerealiseerd kan worden. Dus dat je online winkelt en niet zozeer in een enorm aanbod via een invoerveld moet zoeken naar wat je wilt hebben, maar met de omgeving praat.

Tijdens een gesprek met Bas de Vos, director van IFS Labs – het bedrijfsonderdeel waar druk wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologieën – geeft deze aan dat de nadruk op stembediening ook niet zo gek is. Eigenlijk past de manier waarop we tot nu toe met apparaten, apps en dergelijke omgaan helemaal niet bij hoe wij als mensen het best functioneren. We kunnen met zijn allen het best overweg met Natural Language. Dat wil zeggen, de taal die we van nature spreken. Stembediening maakt dat mogelijk. Vandaar ook dat men binnen IFS Labs nu al druk in de weer is om een voice-only versie van Aurena te ontwikkelen.

IoT is overal…

Een lijstje met voorspellingen is uiteraard niet compleet zonder IoT en AI erin op te nemen. Volgens Gartner zit in 2020 in 95 procent van alle nieuwe producten die uitkomen een vorm van IoT. Plummer geeft aan dat hij zelfs al eens een toilet gezien heeft waarin IoT zit ingebouwd. Wat daar exact de bedoeling van is, kunnen we wellicht beter in het midden laten. Het doet ons wel terugdenken aan een gesprek dat we vorig jaar hadden met Mikko Hypponen van F-Secure. Die had het erover dat er op termijn zelfs IoT-sensoren zullen zitten in broodroosters.

Op zich is het niet zo gek dat er steeds meer producten komen met een vorm van IoT erin. In wasmachines wordt er al mee geëxperimenteerd, hebben we begrepen. De IoT-component bestaat dan uit een microfoontje, dat hoort wanneer er een onderdeel kapot dreigt te gaan. Voordat het zover is en er misschien nog meer dan alleen dat onderdeel stuk gaat, kan er al worden ingegrepen.

…en AI ook

Als het gaat om AI, heeft Plummer het tijdens zijn sessie vooral over de negatieve aspecten. Het gaat dan met name over het onderscheid kunnen maken tussen echt en nep. De vooruitzichten zijn niet gunstig, als we hem moeten geloven. We krijgen in 2020 te maken met een wat hij noemt counterfeit reality. Dit houdt in dat er met behulp van AI meer onechte informatie wordt verspreid dan er met behulp van AI uitgefilterd kan worden. 50 procent van de mensen zal meer onechte dan echte informatie tot zich nemen.