Commvault is geen product, het is een platform

IT-professionals die bekend zijn met Commvault zien het bedrijf waarschijnlijk vooral als een leverancier van backupsoftware. Het bedrijf heeft een aantal zeer omvangrijke producten in zijn portfolio, de hoeveelheid features en opties zijn enorm. Daardoor zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Dat moet veranderen, dat realiseert Commvault zich ook. We spraken met CTO Al Bunte, die vertelt dat we Commvault meer moeten zien als platform.

Commvault is zich aan het ontwikkelen van een gesloten IT-leverancier naar een IT-bedrijf met een open vizier. We hebben ons vorig jaar flink in Commvault verdiept en dat was niet altijd even makkelijk. We waren dan ook verrast toen we de mogelijkheid krijgen de COO te interviewen. Na ons beladen interview met de CEO van Commvault hadden we daar niet meer op gerekend. Goed om te zien dat Commvault inziet dat een verhaal meer is dan de kop. Inmiddels moeten we overigens zeggen, voormalig en momenteel interim CEO, Hammer doet een stapje terug onder druk van activistisch aandeelhouder Elliot Management.

Simpel en gebruiksvriendelijk maar volledig

Simpel is niet altijd het beste woord, maar in dit geval vinden wij het wel gepast. Commvault streeft namelijk naar het versimpelen van de producten. Vorig jaar kregen we al een presentatie van de nieuwe HTML5-interface die veel gebruiksvriendelijker is, maar bovenal vooral simpeler. Veel Commvault-experts zullen gewend zijn te werken met de Java-applicatie, waarin echt honderden of misschien wel duizenden features schuil gaan. Goed voor de IT-expert die het maximale uit Commvault wil halen, maar niet echt gebruiksvriendelijk. Het volstoppen van software met features en knopjes was 10 a 15 jaar geleden nog een trend.

Inmiddels lijkt de markt beter te weten, want men focust tegenwoordig op de 80 procent van de meest gebruikte features en tracht die zo simpel mogelijk aan te bieden. Zodat het gebruiksvriendelijk is en iedereen binnen een bedrijf er mee kan werken, als het moet dus ook personeel zonder IT-kennis. Commvault is die weg ook ingeslagen met de nieuwe interface.

Naast het versimpelen van de software, zodat er meer structuur en overzicht komt, gaat het bedrijf ook de communicatie en manier waarop de producten zijn verpakt veranderen. Verder gaat Commvault zijn prijsstrategie op de schop nemen. Commvault heeft een enorm breed productaanbod en volgens Bunte gaat het nu nog maar om drie verticals. Ben je een klein, middel of groot bedrijf?

Heeft Commvault last van kleine startups die uitblinken in één feature?

In de data- en backupmarkt zien we de laatste jaren een trend ontstaan waarin steeds meer nieuwe startups komen. Wat deze startups gemeen hebben is dat ze zich specialiseren in een bepaalde opslagtechnologie of een combinatie van opslag en cloud. Vervolgens zijn ze daar echt heel goed in. Als we dat vergelijken met Commvault, zien we dat Commvault vaak wel gelijkwaardige producten of features in huis heeft, maar als onderdeel van een groter geheel. Mogelijk zijn die dan minder goed dan specifieke producten van een specialistische startup. Heeft het bedrijf daar last van?

Bunte is het eens dat Commvault een probleem voor zichzelf creëert door op zoveel fronten in de datamarkt actief te zijn. Daardoor is het moeilijker om echt goed te focussen op al die technieken en functies. Daar staat tegenover dat Commvault hierdoor in staat is een grote rol te spelen in de enterprise markt, want het bedrijf kan voor alles een oplossing leveren, vanuit één dashboard. Bedrijven hoeven niet met tien partijen zaken te doen.

Bunte stelt dat een gemiddeld salesgesprek met Commvault begint met een simpele wens. Een bedrijf wil bijvoorbeeld een dataprotectie-oplossing voor hun virtuele machines. Dat kan Commvault vrij eenvoudig leveren met de applicatie of bijvoorbeeld scaleprotect. De oplossing van Commvault is echter breed inzetbaar, dus tijdens een gesprek zal worden aangegeven dat het ook mogelijk is om de fysieke servers, cloud omgevingen of snapshots te doen via Commvault.

Bij grote bedrijven volgt dan vaak een inventarisatie binnen allerlei afdelingen en verantwoordelijken en vervolgens komt er een lijst uitrollen. Daaruit blijkt dat een bedrijf 5, 10, 15 of zelfs 20 oplossingen heeft voor datamanagement. Hoewel er vaak meerdere afdelingen, personen en budgetten mee gemoeid zijn, is het voor een directie geen moeilijke keuze om te snappen dat dit eenvoudiger, goedkoper en efficiënter moet kunnen. Op dat moment is Commvault in het voordeel want het kan op alle fronten meepraten vanuit één product, of beter gezegd platform. Binnen het Commvault-platform kan alle data worden gemanaged en is in één opslag te zien wat de status is van het netwerk en de datalocaties.

Dat betekent overigens niet dat het vervolgens allemaal heel eenvoudig is, het migreren van een tiental oplossingen naar één Commvault-oplossing doet niemand over één nacht ijs. Daar komt wel wat planning en expertise van Commvault bij kijken, maar meestal wordt getracht elk kwartaal een aantal producten te migreren. Naar verloop van tijd draait dan alles op Commvault.

Focus op eenvoudige strategie prijs en product

Volgens Bunte is dit de echte meerwaarde van Commvault op dit moment, het volledig verzorgen van alle datamanagement, gecombineerd met een stukje efficiëntie en een veel lager prijskaartje. De komende tijd gaat Commvault erop focussen om die boodschap beter over te brengen op bestaande klanten en nieuwe potentiële klanten. Het afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet met de nieuwe interface, nu moet de strategie en de prijs ook eenvoudiger.

Het is echter niet iets wat je zomaar kan veranderen, dat is een proces waarbij stapje voor stapje wijzigingen worden doorgevoerd. Bunte hoopt natuurlijk wel dat het snel kan worden doorgevoerd, maar hij realiseert zich ook dat ze goed met hun partners moeten praten zodat er in het kanaal ook de juiste boodschap wordt overgedragen. Commvault is dan ook druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe informatie die partners daarbij moet gaan helpen.

Op dit moment ligt de focus vooral op het eenvoudiger maken van virtual data protection, omdat de vraag daarnaar het grootst is.

Commvault zet geen mes in het eigen product

De software van Commvault is enorm featurerijk, het is ook iets wat vaste klanten van Commvault aangeven bij het bedrijf. Door al die features is het soms juist minder duidelijk wat je allemaal met het product kan. Daar komt nog bij dat Commvault ook continu nieuwe features implementeert, Bunte stelde op dat moment een lijst te hebben met een tiental A4’tjes met nieuwe features voor de volgende versie.

We vroegen hem dan ook of dat niet haaks op elkaar staat. De software moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker worden, maar tegelijk komen er nog steeds nieuwe features bij. Betekent dit dat Commvault ook flink gaat snijden in bestaande features die wellicht overbodig zijn geworden of zelden worden gebruikt?

Bunte stelt dat er in principe geen enkele feature wordt verwijderd, als een feature sporadisch wordt gebruikt wordt die simpelweg verborgen. Commvault heeft de nieuwe interface volledig rol gebaseerd gemaakt. Dat betekent dat er een aantal standaard rollen zijn, waarin de meest gebruikte features zijn ingeschakeld. Vervolgens gaat Commvault in gesprek met de klant over wat deze precies wil bereiken en op basis daarvan kunnen extra features worden ingeschakeld om in de behoefte van de klant te voorzien.

Hij liet ook weten dat de grote klanten van Commvault allemaal een ontwikkelaar krijgen toegewezen. Bij deze persoon kunnen de klanten aangeven wat ze graag in de software zouden willen zien. In de meeste gevallen is het een kwestie van doorvragen wat de klant precies probeert te bereiken, in veel gevallen kan Commvault wat features activeren die dit mogelijk maken. Als een klant een specifieke feature behoeft die Commvault niet heeft, wordt die niet automatisch gebouwd. Zoals Bunte het noemt: “we zijn geen chopshop”. Een feature moet echt toegevoegde waarde hebben voor meerdere klanten.

Het beheren van Commvault wordt dus weliswaar eenvoudiger, maar onder de motorkap gaat Commvault niet inleveren op de mogelijkheden en complexiteit van het product. Bunte geeft aan dat men tegenwoordig een eenvoudige interface verwacht, waarmee een product makkelijk te bedienen is, maar tegelijk worden de producten die erachter zitten steeds complexer.

Complex voorbeeld; volledig geautomatiseerd uitwijken naar de cloud

Bunte vindt de public cloud een goed voorbeeld van zeer complexe technologie die eenvoudig kan worden beheerd. Zowel de cloudplatformen zelf als de oplossingen die Commvault kan bieden op deze platformen. Zo stelt hij dat het helemaal niet zo moeilijk is om in Commvault te configureren dat je een complete virtuele omgeving wil synchroniseren met een public cloud als Microsoft Azure of Amazon Web Services. Dit gebeurt vervolgens wel volledig geautomatiseerd en zo efficiënt mogelijk.

Veel klanten willen graag gebruikmaken van de elasticiteit van de public cloud, het is namelijk veel goedkoper om in geval van nood uit te wijken naar de public cloud dan naar een tweede datacenter locatie. In de public cloud kan Commvault er namelijk voor zorgen dat alleen de data wordt opgeslagen en gesynchroniseerd, maar er hoeven geen virtual machines actief zijn.

Zodra de primaire omgeving uitvalt, geeft Commvault simpelweg het commando aan de public cloud om virtual machines op te starten op basis van de data die in de cloud is opgeslagen. Op die manier kan een complete omgeving binnen een paar minuten in de cloud draaien. Een dergelijke failover is voor de meeste bedrijven ruimvoldoende.

Zodra de primaire locatie weer volledig beschikbaar is, kan Commvault ook weer automatisch terugschakelen naar de primaire locatie. De data vanuit de cloud wordt dan terug gesynchroniseerd naar de primaire locatie en de virtual machines nemen het daar weer over, in de cloud kunnen de machines dan weer uitgeschakeld worden. De klant betaalt in dit geval het hele jaar door alleen voor de opslagcapaciteit in de cloud en in het geval van een storing misschien een uurtje voor de virtual machines. Dat is veel goedkoper dan alle hardware dubbel aanschaffen en extra server racks in een tweede datacenter huren. Een compleet maar zeer complex proces, dat Commvault eenvoudig kan bieden.

Van product naar een platform

Hoewel we Commvault op dit moment al eenvoudig zouden kunnen omschrijven als een dataplatform, zijn we van mening dat de nieuwe innovaties en ontwikkelingen binnen het bedrijf er pas echt een platform van kan maken. Op dit moment zouden we Commvault eerder omschrijven als een zeer complete datamanagement-oplossing voor backups en beschikbaarheid.

Commvault is echter druk in de weer om een stap verder te gaan. Het bedrijf investeert fors in nieuwe ontwikkelingen voor data-analyse. Het bedrijf wil organisaties niet alleen helpen met het managen van hun data, maar ook met het inzichtelijk maken van hun data. Data wordt omschreven als het nieuwe goud, dat is ook Commvault vast niet ontgaan.

Het bedrijf lijkt ook goed gekeken te hebben naar een model dat klanten aanspreekt en sneller geadopteerd zal worden. Commvault gaat namelijk een compleet development platform beschikbaar stellen met SDK en honderden kleine apps waarmee veel gebruikte data-analyses kunnen worden toegepast. Daarnaast kan elke ontwikkelaar straks een applicatie ontwikkelen die aansluit op het platform van Commvault om analyses uit te voeren. Hiervoor komt ook een soort van applicatiewinkel. Commvault beschikt al jaren over crawlers die alle data in kaart brengen en kunnen vertellen wat voor soort data er is opgeslagen. Door nu een compleet development platform te bieden en apps waarmee analyses zijn te doen gaat het nog een paar stappen verder.

Ontwikkelaars kunnen straks eenvoudig machine learning en kunstmatige intelligentie (AI) toepassen op de data die is opgeslagen, waarmee bedrijven kunnen beschikken over analyses waar ze vorig jaar alleen nog maar van konden dromen. Data wordt gezien als het nieuwe goud omdat het inzichten kan bieden die met hand niet in kaart zijn te brengen. Met de juiste data-analyses kunnen bedrijven veel efficiënter worden en hun winst eenvoudig verhogen, zonder heel veel kosten te maken.

Bunte geeft aan dat op dit moment een aantal grote klanten het platform aan het testen zijn. Hij verwacht dat de data-analyse tools later dit jaar voor alle klanten beschikbaar zijn. Wij vermoeden dat hij dit tijdens Commvault Go in oktober zal gaan aankondigen, het jaarlijkse Commvault event.

Bunte vind dat ze goed bezig zijn, het is uitdagend, en hij gelooft echt in het platform dat ze bieden in plaats van één specifieke dienst. Commvault moet het dataplatform worden dat zowel voor backups en beschikbaarheid geschikt is, maar ook voor data-analyse.