Wat de Tour de France en telecomnetwerken met elkaar gemeen hebben

Dit jaar werk ik 30 jaar in de ICT en dat zette mij aan het denken over mijn ervaringen in de voortdurend veranderende netwerkmarkt. Toen ik las dat dit jaar de 105e Tour de France wordt gereden, realiseerde ik me dat een aantal ontwikkelingen in de ICT-wereld een belangrijke stempel op dit grote sportevenement drukken. Denk aan digitalisering, de groeiende behoefte aan real-time communicatie, de veranderende eisen en de explosieve groei van data als gevolg van de populariteit van mobiele communicatie, over-the-top (OTT) videostreaming en het Internet of Things (IoT).

Digitalisering en de groeiende behoefte aan real-time communicatie

In 1903 werd de Tour de France in het leven geroepen door de sportkrant L’Auto (inmiddels opgegaan in L’Equipe) om meer lezers aan te trekken. Het bleek een gouden idee. Waar zij in 1903 20.000 lezers bereikten waren de oplagecijfers in 1923 gestegen tot een half miljoen per dag, dankzij de groeiende populariteit van het evenement. Door de jaren steeg de vraag naar 24/7 informatie enorm. Mensen wilden meer. Meer nieuws, via het communicatie- of videokanaal van hun keuze en zo snel mogelijk. Zeker bij populaire sportevenementen zoals de Tour de France.

De Tour de France wordt tegenwoordig niet alleen live uitgezonden, maar ook live gestreamd via tal van websites en applicaties. Vorig jaar werden er alleen al in Nederland 3,4 miljoen streams opgezet via applicaties of het internet. Om dit te realiseren moet er veel data verzameld en gedeeld worden en is er steeds meer bandbreedte nodig om al die data te verwerken. Bovendien zijn er de afgelopen jaren steeds meer verschillende apparaten en applicaties bijgekomen die toegang tot deze data zoeken. Dit alles legt een steeds grotere druk op telecomnetwerken. Overal ter wereld treffen service providers maatregelen om hun netwerken voor te bereiden, zodat ze ondersteuning kunnen bieden voor het nieuwe kijkgedrag van gebruikers tijdens evenementen zoals de Tour de France.

De honger naar data en bandbreedte verklaart het groeiende gebruik van 400 Gb/s. Deze geavanceerde technologie voor gegevensoverdracht maakt netwerken nog krachtiger, zodat ze meer data kunnen overdragen, met hogere snelheden. De 400 Gb/s-technologie stelt telecom providers in staat om snellere connectiviteitsdiensten te verzorgen, vergroot de glasvezelcapaciteit, reduceert het energie- en ruimteverbruik en zorgt ervoor dat er minder golflengtes hoeven te worden beheerd. De economische en operationele voordelen maken 400 Gb/s uiterst aantrekkelijk voor netwerkplanners, CFO’s en ondernemers. Het stelt hen in staat om de koers hard te maken en de concurrentie voor te blijven.

Veranderende eisen en uitdagingen

Aan de eerste Tour de France deden 60 deelnemers mee en het parcours was relatief kort (2.428 km). Door de jaren heen groeide het evenement, met de introductie van nationale teams, ploegenklassementen (1930), tijdritten (1934) en langere en moeilijkere parcoursen. Het parcours van dit jaar is 3.328 kilometer lang en omvat zes bergetappes en twee tijdritten. De Tour de France trekt dit jaar meer dan tien miljoen bezoekers, en er nemen 22 teams en 176 wielrenners aan deel. Het is dus een understatement om te zeggen dat de Tour de France flink is gegroeid. De wielrenners moeten daarbij niet alleen anticiperen op uitdagingen van het parcours, maar ook rekening houden met omgevingsfactoren zoals het weer, de prestaties van hun materiaal en hun teamleden en niet te vergeten de veiligheid van omstaanders. Er zijn allerlei factoren van invloed het eindresultaat, en daarom moeten de organisatoren van het evenement er te allen tijde bovenop zitten.

Hetzelfde kan worden gezegd voor moderne telecomnetwerken. Nog maar een paar decennia geleden was internet een luxe en connectiviteit werd niet gegarandeerd. Tegenwoordig is het normaal om altijd en overal online te kunnen zijn en verwachten zowel bedrijven als consumenten steeds meer. Zo bekijken gebruikers van YouTube samen 114.000 jaar aan videomateriaal – elke dag opnieuw. Facebook heeft 2 miljard maandelijks actieve gebruikers en bij een op de vijf Facebook-video’s worden beelden live gestreamd.

In het verleden hadden telecomnetwerken een statisch karakter. Ze waren niet in staat om zich aan te passen aan nieuwe, onverwachte ontwikkelingen of eisen van gebruikers. Tegenwoordig bieden intelligente software en analysefunctionaliteit operators diepgaander inzicht in hun netwerk, zodat ze trends en patronen in het netwerkverkeer kunnen identificeren. Net als wielrenners in de Tour de France moeten moderne netwerken zich snel aan het parcours aanpassen om hun voorsprong te behouden.

Meer data, minder (onverwacht) drama

In de beginjaren van de Tour de France was er geen publiek. Er waren niet eens officials die toezicht hielden op het wedstrijdverloop. Dat betekende dat er weinig of geen zicht was op de ontwikkelingen tijdens ritten of op de voortgang van individuele wielrenners. En in sommige gevallen begonnen deelnemers vals te spelen. Ze namen de trein, wijzigden van route of namen een kortere weg. Het onderzoek hiernaar nam maanden in beslag.

Tegenwoordig zijn wielrenners steeds meer online verbonden dankzij sensoren en wearables. Dit maakt het niet alleen mogelijk om hen te volgen, maar ook om hun snelheid te meten en inzicht te krijgen in (de relatie met) andere factoren zoals de hoogte en hellingsgraad van het parcours. Dit zorgt ervoor dat fans de prestaties van individuele wielrenners kunnen volgen en zelfs kunnen speculeren over de resultaten. Volgens Dimension Data zullen er tegen het einde van de Tour van dit jaar meer dan 150 miljoen datapunten zijn vastgelegd, verzameld en omgezet in boeiende verhalen voor fans die het evenement volgen via mobiele apparaten, social media en televisie. Uiteraard kunnen bepaalde ontwikkelingen zoals valpartijen nooit volledig worden voorspeld. Connectiviteit kan tegenwoordig echter tot in de details worden uitgestippeld. Dat is een welkome ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat mensen voortdurende beschikbaarheid verwachten en daar vaak zelfs van afhankelijk zijn.

Vroeger kon het moeilijk zijn om de oorzaak van netwerkstoringen te achterhalen en had een wisselende behoefte aan bandbreedte een enorme impact op het netwerk. Inmiddels heeft de toenemende complexiteit bijgedragen aan de opkomst van ondersteunende oplossingen en een groeiende vraag naar intelligente netwerken die problemen niet alleen voorspellen, maar ook snel en automatisch verhelpen. Dit biedt bedrijven optimale grip op de connectiviteit en continuïteit, zonder stress.

Een vooruitblik

Door de jaren heen hebben de Tour de France en telecomnetwerken tal van veranderingen en verbeteringen doorgemaakt. De Tour van volgend jaar zal zonder twijfel net zo boeiend zijn als de allereerste. Net zoals de technologische uitdagingen en nieuwe digitale trends me tot op de dag van vandaag fascineren, zelfs na 30 jaar actieve dienst in de ICT-sector.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dick van der Land, Packet Consultant bij Ciena. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.