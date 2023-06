De Nederlandse AI-startup Watermelon heeft de generatieve AI WhatsApp-chatbot Velo gepresenteerd. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk alle gedetailleerde informatie over de Tour de France opvragen, is de gedachte.

De nu geïntroduceerde WhatsApp-chatbot Velo geeft gebruikers alle actuele informatie over de editie van de Tour de France 2023 die op 30 juni van start gaat. Informatie die via de combinatie van de chatbot met de messagingdienst kan worden opgevraagd, omvat onder meer voorspellingen, het actuele verloop van de Tour, de deelnemende teams, individuele wielrenners, de etappes, ditjes en datjes over alle Tour de France-edities, klassementsinformatie en de huidige ranking van landen, ploegen en wielrenners.

Gebruikers krijgen antwoord op hun vragen in de persoonlijkheid van een sportcommentator. Dit zorgt voor een extra sportervaring tijdens de WhatsApp-gesprekken. Om de ‘gesprekken’ persoonlijker te maken, gebruikt de chatbot in zijn conversaties Franse woorden.

GPT-4 als basis

De hele generatieve AI-oplossing is gebaseerd op het GPT-4-model van OpenAI. Dit moet volgens Watermelon zorgen voor de beste training van de generatieve AI-applicatie. Ook moeten connecties met betrouwbare nieuwsbronnen en blogs ervoor zorgen dat Velo de beste informatie en statistieken over de Tour de France.

Velo is per direct wereldwijd gratis beschikbaar op WhatsApp via het nummer +31 85 40 10 633. Iedereen kan de chatbot toevoegen aan zijn contactenlijst en direct beginnen met het stellen van vragen via WhatsApp.

