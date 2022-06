NTT wil zoveel mogelijk datastromen samenvoegen om daar belangrijke en nuttige informatie uit te filteren voor zowel fans als deelnemers aan de Tour.

We zien de laatste jaren veel partnerships tussen IT-leveranciers en sportcompetities de revue passeren. Op vrijwel iedere F1-auto zie je tegenwoordig wel een logo uit de IT-wereld staan. Oracle is inmiddels zelfs naamsponsor van het Red Bull team geworden. De oprichter van dat bedrijf, Larry Ellison, is daarnaast ook de drijvende kracht geweest achter het oprichten van SailGP, een zeilwedstrijd waarbij realtime data-analyse een belangrijke rol speelt. De MotoGP is eveneens een geliefde sport voor IT-leveranciers om zich mee te associëren. Tot slot zien we ook bij meerdere grote voetbalcompetities tegenwoordig de namen van public cloud leveranciers staan. Op die platformen analyseert men tijdens de wedstrijd allerlei data, om tot betere inzichten te komen.

Ook de Tour de France

De Tour de France en het wielrennen in het algemeen hebben een beduidend minder high-tech imago dan bovenstaande sporten, daarmee zeggen we niets vreemds. Deels vanwege de enorme afstanden en de slecht te bereiken gebieden is het niet eenvoudig om deze sport te digitaliseren. Toch was en is dat wel nodig. Als die sport nieuwere generaties wil verleiden om te kijken, zal deze ook mee moeten in de digitalisering. Dat is jammer voor de liefhebbers van de nostalgie die om deze sport hangt, maar wel de realiteit.

NTT heeft deze uitdaging op zich genomen, toen het acht jaar geleden een samenwerking aanging met de A.S.O., de organisatie achter onder andere de Tour de France. Inmiddels heeft het bedrijf een behoorlijk indrukwekkende architectuur opgebouwd. Dit om zoveel mogelijk datastromen te kunnen verzamelen en daar inzichten uit te kunnen halen. Hieronder zie je een schematische weergave van deze architectuur.

Een deel van de inzichten die NTT opdoet met behulp van het creëren van een digital twin voor de Tour de France is gericht op de organisatie en alle radertjes binnen de wedstrijd. Deze moeten teams helpen om meer inzicht te krijgen, maar ook de wedstrijdleiding kunnen adviseren over eventuele problemen op het parcours bijvoorbeeld. Een ander deel moet ervoor zorgen dat de fanbeleving beter wordt. Betere voorspellingen wie kans maakt om de etappe te winnen bijvoorbeeld en rijkere realtime inzichten in de prestaties van de renners.

Dit jaar voor het eerst ook bij de vrouwen

Op zich is de creatie van een digital twin niet nieuw. Daarover hebben we in de afgelopen jaren ook al met mensen van NTT gesproken. Dit jaar is hij wel weer behoorlijk uitgebouwd, met nog meer sensoren die data genereren en dus nog beter inzicht in waar alles en iedereen tijdens de wedstrijd mee bezig is.

Het grootste nieuws van dit jaar is dat NTT nu ook de editie van de Tour voor vrouwen, de Tour de France Femmes avec Zwift, ondersteunt met datgene waar het de afgelopen acht jaar aan heeft gebouwd. Dat klinkt op zich niet als een enorm spannende ontwikkeling. Toch heeft dat meer voeten in de aarde dan je wellicht zou denken.

Luister deze aflevering van onze podcast om – onder andere – te horen hoe NTT de fanbeleving tijdens de Tour de France naar een hoger niveau wil tillen en wat het toevoegen van de vrouwenkoers betekende voor de ML-modellen die het gebruikt om bijvoorbeeld uitslagen te voorspellen. Er zit een hele IT-wereld achter de Tour de France waarvan je het bestaan wellicht nog niet wist.

We zijn deze week zoals je wellicht hebt opgemerkt een dagje later met de nieuwe aflevering van Techzine Talks. Dat is niet omdat we onze planning niet op orde hadden, maar omdat er enkele zaken besproken worden die NTT pas vandaag, op dinsdag dus, naar buiten wilde brengen.

