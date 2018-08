Maken meer functies een oplossing beter?

Naarmate de technologie vordert, is het voor veel security fabrikanten gemakkelijker geworden om nieuwe functies toe te voegen aan hun oplossingen. Bij G DATA bieden wij klanten bijvoorbeeld next-generation functies aan zoals: Anti-Ransomware, Exploit Protection en BankGuard. Hierdoor krijgen eindgebruikers een betere bescherming en meer waar voor hun geld. Toch zitten er waarschijnlijk enkele functies bij je endpoint security oplossing inbegrepen waar je nog nooit van hebt gehoord. Ben jij bijvoorbeeld bekend met ‘Next Generation Implementation Protection (NGIP)’? Wellicht dat deze functie nog ooit van pas komt. Dat je van deze functie nog niet eerder hebt gehoord kan kloppen omdat deze helemaal niet bestaat.

Beveiligingsbedrijven vergelijken graag hun oplossing met die van concurrenten en houden ervan om functies toe te voegen. Helaas komt dit niet altijd de klant ten goede. Vaak zijn klanten niet op de hoogte van de functies of weten ze niet hoe het werkt en wat ze aan de functies hebben. Het kan ook zo zijn dat bedrijven simpelweg de kennis of het geld niet hebben om het te implementeren. Dit blijkt uit een recent onderzoek van SANS. Maar liefst 37 procent van de ondervraagden met next-generation antivirus heeft de oplossing niet geïmplementeerd. Bij gebruikers met malware-less attack detection is dit maar liefst 38 procent.

Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw. Mijn hele carrière merk ik dat fabrikanten de neiging hebben om meer functies toe te voegen dan goed is. Hoewel sommige securitybedrijven zullen suggereren dat een toename van het aantal functies een product aantrekkelijker maakt, kunnen te veel functies ervoor zorgen dat een oplossing juist lastiger te gebruiken is. In dit geval kan de kostbare tijd, die wordt besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe functie, beter geïnvesteerd worden in het verbeteren van bestaande functies. Toch betekent dit niet dat het aanbrengen van nieuwe functies altijd slecht is. Als eindgebruikers de functie ook écht gebruiken en de oplossing er kwalitatief beter van wordt, dan is dit natuurlijk een goede zaak.

Correct investeren

Helaas hebben bedrijven niet altijd door dat het toevoegen van nieuwe functies ook een negatieve uitwerking kunnen hebben. Soms lijkt een extra functie toevoegen gewoon de beste oplossing. Echter moeten bedrijven niet vergeten dat deze additionele functies ook impact hebben op de gebruiksvriendelijkheid. Tenslotte vallen de meeste bedrijven nog altijd onder het MKB. Deze bedrijven hebben vaak niet de middelen of de kennis om ingewikkelde security oplossingen te implementeren. Om ervoor te zorgen dat nieuwe functies ook echt gebruikt worden, zullen fabrikanten veel meer moeten investeren in gebruiksvriendelijkheid en persoonlijke service. Investeringen moeten worden gedaan op zowel technologisch- als op menselijk vlak. Op technologisch vlak moeten bedrijven veel beter kijken hoe ze de implementatie van hun producten kunnen vereenvoudigen. Op deze manier kunnen MKB’ers, die vaak niet de middelen en kennis hebben, zelf een oplossing implementeren. Daarnaast speelt ook de menselijke factor een belangrijke rol. Securitybedrijven en hun partners kunnen bijvoorbeeld meer doen aan consultancy. Door trainingen en een lokale helpdesk aan te bieden zijn gebruikers beter geïnformeerd, worden bedrijfsomgevingen veiliger en zijn eindgebruikers sneller geholpen met de implementatie.

Kortom, securitybedrijven zullen moeten zoeken naar de juiste balans tussen nieuwe innovatieve functies en gebruiksvriendelijkheid. Hierbij is het belangrijk dat ze zowel naar het technologische- als het menselijke aspect kijken. Door de ervaringen van gebruikers regelmatig te meten kan de mate van gebruiksvriendelijkheid in kaart worden gebracht. Hierdoor zullen nieuwe functies wel worden gebruikt en zal het bedrijfsleven beter voorbereid zijn op cyberaanvallen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Eddy Willems, Security Evangelist bij G DATA. Via deze link vind je meer informatie over de security-oplossingen van het bedrijf.