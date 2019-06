HPE InfoSight leidt uiteindelijk naar autonomous datacenter

Recent waren we te gast bij HPE om te praten over HPE InfoSight. Als de ontwikkeling van InfoSight zich door blijft zetten dan zal deze toepassing straks in staat zijn om een autonomous datacenter te runnen, maar zover is het nog niet. Wel is HPE hard op weg om de grootste database ter wereld te bouwen voor InfoSight.

Als we HPE mogen geloven, dan beschikt het bedrijf met InfoSight al over de grootste database ter wereld. Aangezien dit zeer lastig te verifiëren is, houden we het vooralsnog maar op een van de grootste. Wat InfoSight doet is de data van je infrastructuur verzamelen en terugsturen naar HPE. Uiteraard kan je als klant aangeven of je hier toestemming voor geeft en of die data wel of niet geanonimiseerd moet zijn. Het is in de basis optioneel en klanten moeten het zelf inschakelen. Als IT-beheerder maakt InfoSight je leven echter een stuk makkelijker, omdat je er uitgebreide analyses voor terug krijgt en daarmee downtime kan voorkomen. Dus er gebruik van maken lijkt ons een no-brainer.

In het begin verzamelde HPE alle infrastructuurdata volledig geanonimiseerd. Voor de klanten was er geen enkel risico dat anderen inzicht konden krijgen in de status van hun HPE-producten. Het probleem was alleen dat HPE soms problemen detecteerde in de infrastructuur, maar niet kon vertellen waar het precies zat. Doordat de machine in kwestie geanonimiseerd was, moesten klanten zelf op zoek. Het verzoek van klanten voor een optie om die data niet volledig te anonimiseren volgde dan ook snel.

Enorm veel intelligentie en analyses te halen uit data

Daarmee komen we ook meteen aan bij het businessmodel en de meerwaarde van de database. Als je de logs van honderdduizenden servers, miljoenen hard disks en applicaties gaat verzamelen. Dan zit je op een goudmijn aan data, als je die tenminste goed weet te analyseren. Het systeem kan bijvoorbeeld op basis van de data en analyses van een klant in Hong Kong zien dat deze problemen heeft met een bepaalde mix van hardware, firmware en softwareversie. Maar ook dat een klant in Barcelona op het punt staat iets aan te passen en daarmee dezelfde situatie en dus ook problemen zal creëren. Op dat moment kan HPE InfoSight ingrijpen en de klant in Barcelona informeren.

Daar heeft HPE een kunstmatige intelligentie (AI) voor ontwikkeld die in InfoSight geïntegreerd is. Als een klant op het punt staat iets te doen wat niet wenselijk is voor zijn omgeving, dan treedt de AI van InfoSight in werking en krijgt, in dit geval de klant in Barcelona, een mededeling dat de uit te voeren upgrade niet verstandig is. Dit kan een vrijblijvend advies zijn of HPE kan het blacklisten waardoor de upgrade in kwestie onmogelijk is. Het verschil tussen blacklisten en een vrijblijvende waarschuwing is compleet afhankelijk van de situatie.

Stel dat uit een analyse blijkt dat een gevirtualiseerde omgeving 50 procent van zijn prestaties verliest bij een nieuwe softwareversie, dan ligt een blokkade meer voor de hand dan een simpele waarschuwing. Overigens kan via HPE Support nog altijd een blacklist worden omzeild, mocht dat echt noodzakelijk zijn.

Ondersteuning van HPE-producten

De AI van HPE InfoSight is een mooi begin van wat een autonomous datacenter moet worden. De eerste stappen zijn gezet en bij sommige producten gaat het systeem al een stuk verder. Op dit moment ondersteunt HPE InfoSights de volgende producten: 3PAR en Nimble storage oplossingen, HPE ProLiant en HPE Apollo-servers en tot slot HPE Synergy.

HPE InfoSight is destijds ontstaan uit Nimble en die storage-oplossing wordt op dit moment nog steeds het allerbeste ondersteund. Bij een Nimble storage-oplossing kan HPE InfoSight net iets meer dan bij andere producten. Als een beheerder ervoor kiest om een nieuwe storage omgeving aan te maken, krijgt hij een aantal vragen voorgelegd. Denk hierbij aan hoe groot de omgeving ongeveer moet worden en waar de omgeving voor gebruikt gaat worden.

Stel dat er een SQL-server op komt te draaien en Nimble kan op basis van zijn AI berekenen dat dit problemen in performance zal vormen, dan kan het aangeven dat het niet wenselijk is om de omgeving aan te maken. Dit omdat het ten koste gaat van de prestaties van de database en de huidige storage-omgevingen. Daarnaast kan het uiteenlopende oplossingen bieden, zoals het aanschaffen van meerdere nodes of enkel het vergroten van alleen de caching-capaciteit.

De toekomst is autonomous maar wanneer?

HPE heeft met deze enorme database vol met data over infrastructuur nu een goudmijn in handen. Dat het uiteindelijk ooit gaat leiden tot een autonomous datacenter lijkt redelijk vast te staan. Maar tot het zover is zal er nog flink geïnnoveerd worden. Hoe meer data er verzameld wordt en hoe meer data-analyses er gemaakt worden, des te intelligenter het product zal worden. Daarnaast zullen data-analisten van HPE waarschijnlijk tegen analyses aanlopen die weer kunnen leiden tot nieuwe features of misschien wel nieuwe producten. In elk geval zullen gebruikers steeds beter geholpen kunnen worden met waardevolle adviezen. Denk daarbij aan waarom een upgrade van software of firmware wel of niet verstandig is.

De grote vraag is hoelang het nog duurt voordat InfoSight in staat is om autonomous te werken. Op basis van de huidige stand van zaken, zal dit nog zeker enkele jaren gaan duren. De technologie rond AI en machine learning is inmiddels wel in een stroomversnelling gekomen. Wat zou kunnen betekenen dat ook de ontwikkeling van InfoSight zou kunnen accelereren.

Het is niet gek dat klanten enthousiast zijn over dit product en dat ze juist meer gegevens willen delen in plaats van minder, omdat het runnen van een datacenter simpelweg eenvoudiger en goedkoper wordt. De data die gedeeld wordt bestaat uit de status van een applicatie of de hardware en bijbehorende logs. Verder kan de computernaam en het ip-adres gedeeld worden, maar dan houdt het op. Er worden geen logingegevens gedeeld met InfoSight. Dus mocht iemand op een of andere manier toegang krijgen tot InfoSight-data, dan leidt dit niet direct tot kwetsbare systemen. Uiteindelijk zijn de voordelen vele malen groter. Als je 10.000 servers hebt en ééntje heeft een probleem, dan is zo’n naam of IP-adres toch wel handig, in tegenstelling tot zoeken naar de speld in de hooiberg of wachten tot een server het begeeft.

HPE InfoSight kan overweg met miljoenen sensoren

Hoewel de uitgebreide ondersteuning van InfoSight vooral is gericht op HPE-producten, kan het bedrijf wel data verzamelen van producten van derden. Het kan overweg met miljoenen sensoren en verzamelt dus niet alleen data van HPE-oplossingen. Bij HPE-oplossingen zit vaak in de firmware al een stukje InfoSight verwerkt, waarmee het verzamelen van logs kan worden ingeschakeld. Bij niet HPE-hardware moet er soms op serverniveau een applicatie worden geïnstalleerd en weet HPE met de monitoring tools van die hardware te communiceren.

Uiteindelijk zal HPE InfoSight leiden tot een veel efficiënter datacenter. Met alle data analyses kunnen ook configuratie optimalisaties worden aanbevolen die ervoor zorgen dat zaken efficiënter draaien, waardoor er dus minder hardware nodig is. HPE kan in een razendsnel tempo best practices verzamelen van allerlei verschillende omgevingen. We zijn dan ook erg benieuwd hoeveel jaar HPE nog nodig heeft om tot een autonomous datacenter te komen. Een product wat ze ongetwijfeld ergens de komende jaren gaan introduceren.