De markt voor zakelijke tools zoals Microsoft 365, Google Workspace, maar ook Teams, Slack, Zoom, Dropbox en Webex is de afgelopen jaren volop in beweging. Met de introductie van allerlei GenAI-tools gaat er op dit gebied opnieuw een verschuiving plaatsvinden. De vraag is alleen welke kant op. Wij voorzien in ieder geval meer best-of-suite en minder best-of-breed. Google zal Google Chat daarom snel naar een hoger niveau moeten tillen.

Tijdens Google Cloud Next ging de focus met name naar alle AI-oplossingen op het Google Cloud platform. Er was echter ook aandacht voor Google Workspace. Zo was er de introductie van Google Vids, een nieuwe dienst waarmee teams video’s kunnen maken, dat presentaties deels zou moeten vervangen. Ook werd er opnieuw een AI-abonnement toegevoegd met een lager prijskaartje, zodat gebruikers AI-tools krijgen in Google Meet en Google Chat.

Dat gaf ons de eerste signalen dat Google gaat investeren in Google Chat. Uit nader onderzoek bleek dat sommige Google partners al meer hierover weten. Zij voorzien nieuwe features voor Google Chat, waardoor het competitiever wordt ten opzichte van Teams en Slack. Volgens Google-partners zal het leiden tot een grote migratiegolf richting Google Chat.

Google Chat ziet er nog niet uit als een waardig alternatief

Als we heel eerlijk zijn en op dit moment Google Chat bekijken, zien we het nog niet als een waardig alternatief voor Teams of Slack. Volgens de Google-partners is de basisfunctionaliteit goed, maar missen er nog wel wat zaken. Hier zou Google nu aan werken. Verder stellen ze dat het aantal derde partijen die apps ontwikkelen voor Google Chat in rap tempo toeneemt, waardoor het qua integraties steeds meer in lijn komt met Slack en Teams.

We bewegen naar best-of-suite in plaats van best-of-breed

Microsoft heeft met Teams verreweg het grootste martkaandeel. Dit heeft Microsoft te danken aan het bundelen van Teams met Microsoft 365. De ervaring die gebruikers hebben met Teams laat daarentegen nog weleens te wensen over. Daardoor kwam Slack jaren geleden op en werd Zoom in rap tempo populair.

Nu staan we aan de vooravond van de introductie van GenAI in alle workspace-tools. Zowel Microsoft 365 als Google Workspace kan worden uitgebreid met allerlei AI-features. Sommige organisaties zijn al overstag gegaan, terwijl andere partijen nog even de kat uit de boom kijken of de AI-functionaliteit te duur vinden.

Microsoft vraagt 30 dollar per maand per gebruiker voor hun Copilot, terwijl Google drie opties heeft om AI toe te voegen. Allereerst biedt het een basis add-on voor Google Chat en Meet voor 10 dollar per maand per gebruiker. Daarboven zit de Gemini Business-add-on voor 20 dollar en ten slotte een Enterprise-editie voor 30 dollar per maand per gebruiker.

De opkomst van GenAI zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden en die komen met een prijskaartje, want het draaien van al die AI-modellen is niet goedkoop. Daarom komen deze bedrijven met add-ons bovenop de bestaande abonnementen. Microsoft doet dit, Google doet dit, maar ook Slack en Zoom.

Veel organisaties maken gebruik van een best-of-breed portfolio, waarbij men bijvoorbeeld heeft gekozen voor Microsoft 365 met daarnaast Slack en Zoom. Andere combinaties komen ook vaak voor, zoals Google Workspace met Box en Webex. Deze of een van de vele andere combinaties zorgt voor snel oplopende extra kosten, zeker als een organisatie overal AI wil gebruiken. Er is echter geen overkoepelend AI-platform dat overal eenvoudig in te zetten is en ook nog goed is geïntegreerd. Een dergelijk product zien we op korte termijn ook zeker niet verschijnen.

Daarom zal de keuze voor een best-of-suite solution weer aantrekkelijker worden, waarbij je all-in gaat in Microsoft 365 of Google Workspace. Die oplossingen integreren al goed met elkaar en met de GenAI-toevoeging worden de oplossingen vele malen krachtiger.

Marktaandeel Chat-app is cruciaal voor AI-strategie Google en Microsoft

Het eindresultaat moet voordelig uitpakken voor beide partijen. De introductie van allerlei GenAI-oplossingen zorgt enerzijds voor meer productiviteit onder werknemers, maar legt Google en Microsoft ook zeker geen windeieren. Het is wel van belang dat organisaties het niet alleen afnemen, maar ook gaan gebruiken. De vraag is echter hoe men ervoor zorgt dat medewerkers ook gaan gebruiken. Hoe zorg je ervoor dat organisaties dagelijks de vruchten plukken van GenAI?

De beste manier is om medewerkers er kennis mee te laten maken, is binnen software die ze nu al intensief gebruiken. Applicaties als Teams of Slack worden dagelijks ingezet en zijn dan ook ideaal voor een GenAI-toevoeging. Daarom is het cruciaal dat Google Chat de nodige verbeteringen krijgt en een grotere rol gaat spelen. Als je als aanbieder controle hebt over de chatapplicatie van medewerkers, heb je de poort naar andere oplossingen al gevonden.

Dit is iets dat we in een interview met Yulie Kwon Kim, vice president product bij Google Workspace, ook hebben aangekaart. Kwon Kim erkende dat Google Chat steeds belangrijker zal worden. Daarnaast is ze ervan overtuigd dat Google in staat is om de oplossing naar een hoger niveau te tillen. Ze geeft hierbij Google Meet als voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling, dat door de jaren heen alsmaar beter geworden. Inmiddels is Meet een van de beste videobeldiensten op de markt.

Best-of-suite betekent niet dat er geen ruimte is voor andere oplossingen

Het aanbieden van een gehele suite klinkt alsof het andere oplossingen uitsluit. Kwon Kim benadrukt echter dat Google Workspace wel degelijk veel ruimte biedt voor derde partijen. Het is een zeer open platform waar andere partijen op kunnen inhaken. Voor chat is het weliswaar iets lastiger, al heeft Google met partner M.io al een partij die chatberichten in real-time kan synchroniseren met Teams en Slack.

Voor andere partijen is een integratie eenvoudiger. Zo kan je als enterprise-organisatie bijvoorbeeld eenvoudig Box.com gebruiken in plaats van Google Drive. Of als er een e-mail binnenkomt van een klant, kan je direct in Salesforce, Hubspot of Jira om recente conversaties, bestellingen of andere informatie op te halen. Deze informatie verschijnt vervolgens in een sidebar naast de e-mail. Hierdoor heeft een medewerker direct overzicht wat er allemaal gaande is met een klant, zoals welke tickets of bestellingen nog open staan.

Als er te veel informatie voorhanden is om snel te kunnen vatten, kan GenAI vervolgens een handje helpen.

De manier van werken gaat veranderen

De manier van werken gaat door GenAI veranderen, de tools die we hiervoor gebruiken ook. Integratie van SaaS-oplossingen met je primaire applicaties zal daarbij van groot belang zijn. Uiteindelijk verwachten we dat dit ook vaker vanuit een centrale applicatie gaat gebeuren zoals een Teams, Slack of Google Chat. Google zal dus aan de bak moeten om Google Chat naar een hoger niveau te tillen.

Luister ook naar onze Techzine Talks-aflevering over hoe AI inspeelt op de opkomst van best-of-suite: