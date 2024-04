Google voegt een AI-gedreven videocreatietool toe aan Google Workspace genaamd Google Vids. Deze assisteert gebruikers bij het maken van korte video’s voor een keur aan toepassingen. De tool doet op basis van gebruikersprompts suggesties voor scripts, een visuele stijl, voice-over en achtergrondmuziek.

Ook biedt het de keuze uit stock-beeldmateriaal, dat gebruikt kan worden naast eigen opgenomen beelden. Andere gebruikers kunnen feedback leveren of bijdragen.

Google Vids is de opvallendste nieuwe toevoeging aan Google Workspace, dat over de gehele linie nieuwe functionaliteiten krijgt, veelal met assistentie van AI-hulp Gemini. Google kondigde de nieuwe features aan tijdens Google Cloud Next 2024, dat momenteel plaatsvindt in Las Vegas.

Notitiehulp en instant-ondertiteling in Google Meet

Er komen twee nieuwe betaalde toepassingen aan voor Workplaces. De eerste is de add-on AI Meetings and Messaging, waarmee gebruikers tijdens videocalls of vergaderingen notities kunnen laten maken door de AI, of ondertiteling kunnen toevoegen aan hun gesprekken in Google Meet. De service ondersteunt 69 talen (gelijk aan 4.600 van-naar taalcombinaties).

De ondertiteling komt vanaf juni beschikbaar, de ‘Take notes for me’-functie is nu al in preview te gebruiken. Later dit jaar komt er ook een automatische vertaaldienst van berichten en on-demand samenvattingen van gesprekken in Google Chat.

Verbeterde security

De tweede betaaldienst betreft verbeterde security in de vorm van een add-on waarmee gevoelige bestanden automatisch en bedrijfsbreed zijn te classificeren en beschermen in Google Drive. Deze feature maakt gebruik van AI-modellen die zijn getraind met bedrijfsgegevens (met inachtneming van privacy, garandeert Google).

Ook komen er DLP-controles voor Gmail (bèta), ofwel beveiligingsmaatregelen die moeten voorkomen dat gevoelige gegevens onbedoeld worden gedeeld, gelekt of gestolen door bijvoorbeeld kopiëren of afdrukken te beperken. Google-partners Thales en Fortanix voorzien in experimentele ondersteuning voor post-kwantumcryptografie (PQC) in client-side-encryptie om te beschermen tegen aanvallen met kwantumcomputers. Beide betaalde diensten komen beschikbaar voor elk 10 dollar per gebruiker per maand.

Daarnaast komt Gemini beschikbaar in Google Chat voor het samenvatten van gesprekken en het beantwoorden van vragen, eerst in een preview-versie. Bedrijven kunnen ook hun eigen data en custom AI-modellen gebruiken met de komst van Vertex AI naar Workspace. Dit maakt het mogelijk geavanceerde, bedrijfseigen workflows direct in apps zoals Docs en Gmail te integreren.

Bestaande onderdelen uitgebreid met AI

Nieuwe functionaliteiten in bestaande onderdelen van Workspace zijn voice prompting en eindredactie in Gmail. Met de spraakinvoer ‘Help me write’ zet een gebruiker ruwe notities met één handeling om in een volledige e-mail.

In spreadsheetprogramma Sheets komt binnenkort een nieuwe tabelfunctie die het makkelijk maakt om gegevens te formatteren en te organiseren met een strak ontwerp. Ook komen er conditionele meldingen, ofwel automatische waarschuwingen op basis van aangepaste triggers zoals een wijziging in een statusveld.

In tekstverwerker Docs komen tabbladen die het mogelijk maken informatie in één document te organiseren in plaats van te linken naar meerdere documenten of door Drive te zoeken door een collectie afzonderlijke documenten. Ook komen er meer personalisatieopties zoals coverafbeeldingen. Beide functies zijn binnenkort beschikbaar.

Tenslotte komt er verhoogde capaciteit in Google Chat (maximaal 500.000 deelnemers in een space) en interoperabiliteit met Slack en Teams.

