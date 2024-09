Leegloop in de top van SAP: boegbeelden Mueller, White en Russell weg

Het Duitse softwarebedrijf SAP neemt in één maand tijd afscheid van drie topmanagers. CTO Juergen Mueller, CMO Julia White en CRO Scott Russell waren de afgelopen jaren bepalende gezichten voor SAP. Wat is er aan de hand aan de top?

White en Russell hadden eind augustus nog maar net de deur achter zich dichtgetrokken, toen SAP begin september het nieuws naar buiten bracht dat ook Chief Technology Officer Mueller het bedrijf verlaat, en wel aan het eind van de maand. Waar het vertrek van Chief Marketing Officer White en Chief Revenue Officer Russell nog voortkwam uit een “strategische transitie” tijdens de “voortdurende succesvolle cloudtransformatie” waarin het bedrijf zich bevindt, gaat Mueller weg wegens ongepast gedrag op een bedrijfsevenement. De exacte details van dit gedrag zijn niet bekend, maar later in dit artikel gaan we hier dieper op in.

Hiermee daalt het aantal sleutelfiguren bij SAP in een veel sneller tempo dan menig bedrijf zou wensen. Mueller, White en Russell waren samen met CEO Christian Klein en hoofd Customer Service & Delivery Thomas Saueressig de vijf centrale figuren van de afgelopen jaren.

Mueller het grootste verlies

Hoe SAP Mueller, White en Russell precies gaat vervangen, moet nog blijken. Er zijn verschillende opties: het overdragen van taken aan bestaande topbestuurders, het doorschuiven van interne medewerkers naar de Executive Board of het aantrekken van topmanagers van buitenaf. Wat ons betreft moet voor de vrijgekomen positie van CTO sowieso een nieuwe persoon worden gevonden; die taken kunnen niet zomaar permanent onder bestaande portefeuilles komen te vallen.

Het vertrek van Mueller komt op z’n zachtst gezegd op een ongelegen moment. Begin oktober vindt de TechEd-conferentie plaats, waar SAP jaarlijks zijn technische plannen onthult. Het Business Technology Platform (BTP), waarop alle softwareoplossingen van SAP samenkomen, speelt daarin een centrale rol. Mueller was als CTO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het BTP en verzorgde elk jaar de keynote op TechEd, die hij dit jaar zal moeten missen. Een snelle opvolger lijkt dus van groot belang om de technologische koers te waarborgen.

Mueller was ook een van de parels van SAP-oprichter Hasso Plattner. Hij genoot een opleiding aan het gelieerde Hasso Plattner Institute, waarna hij zijn carrière binnen SAP begon en zich opwerkte tot CTO. Zijn kennis en ervaring zullen moeilijk te vervangen zijn. Voorlopig zullen zijn verantwoordelijkheden binnen de Technology & Innovation Board door CEO Klein worden overgenomen. Saueressig, die in zijn vorige functie als hoofd Product Engineering nauw samenwerkte met Mueller, zal daarnaast het Global Security & Cloud Compliance-team onder zijn hoede nemen. De verklaring van SAP suggereert dat deze overdracht permanent zal zijn.

Het ongepaste gedrag roept vragen op over bedrijfscultuur

Muellers kennis en kunde staan echter in schril contrast met het nieuws over zijn ongepaste gedrag, dat dinsdag naar buiten kwam. Dit incident was zo ernstig dat in overleg met de raad van commissarissen werd besloten om afscheid van hem te nemen. Mueller zelf heeft hier ook op gereageerd: “Ik wil het hebben over een incident tijdens een bedrijfsevenement waarbij mijn gedrag ongepast was. Ik betreur het dat ik onattent ben geweest en bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die erbij betrokken was. Ik erken dat mijn gedrag op dat moment niet strookte met onze waarden bij SAP.” En verder: “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid en geloof dat terugtreden het beste is voor het bedrijf. Ik wens het team veel succes.”

SAP besteedt in de beeldvorming veel aandacht aan het zijn van een goede werkgever met een positieve bedrijfscultuur. Het heeft bijvoorbeeld Diversity & Inclusion-programma’s, zodat iedereen zich op zijn plek voelt binnen het bedrijf. Hoewel we de exacte details van het voorval op het bedrijfsevenement, waar Mueller zich ongepast gedroeg, niet kennen, zijn bij het creëren van een bepaalde bedrijfscultuur het volgen van waarden wel belangrijk.

Wel is het nieuws over Mueller een déjà vu. Jaren geleden kwam, weliswaar op basis van anonimiteit, naar buiten dat medewerkers klaagden over pesterijen en intimidatie. Destijds had men het eveneens over opmerkelijke bedrijfsevenementen, waar overmatig drankgebruik zou plaatsvinden. Dat laatste is bij het voorval van Mueller niet bevestigd en de volledige details zullen waarschijnlijk ook nooit naar buiten komen, maar wij vragen ons wel af hoe het pleiten voor een gezonde bedrijfscultuur in 2024 overeenkomt met de praktijk.

Een toekomst zonder White, Russell en Mueller

Het vertrek van White zal eveneens niet bijdragen aan de diversiteitsboodschap die SAP wil overbrengen. Aan de top bevindt zich nu nog één vrouw: Gina Vargiu-Breuer. Zij is sinds augustus vorig jaar actief als Chief People Officer and Labor Director. Tot nu toe was zij echter een veel minder prominent gezicht dan White als CMO was. White maakte namelijk deel uit van keynotes tijdens TechEd, maar ook op de jaarlijkse conferentie Sapphire verzorgde ze sessies. Behoorlijk wat klanten zullen haar kennen.

Dat geldt overigens ook voor Scott Russell. Hij werkte al meer dan tien jaar bij SAP. Vanuit zijn functie had hij veel contact met klanten. Onderdeel van zijn takenpakket was het helpen van klanten bij hun overstap naar cloud-ERP. Het contact met grote klanten liep vaak via Russell. Zij mogen dus een nieuw aanspreekpunt verwachten.

Vertrek hing in de lucht

Wie echter wat verder kijkt naar de ontwikkelingen aan de top van SAP, ziet dat voor het vertrek van Russell mogelijk begin dit jaar de basis is gelegd. Destijds schoof Saueressig door naar de nieuwe positie van hoofd Customer Service & Delivery. SAP kenschetste die benoeming als een nieuw tijdperk voor het bestuur, waarvoor Saueressig een nieuw op te richten afdeling zou leiden. Ook Saueressig gaat nu klanten ondersteunen bij hun cloudtransformatie, precies een onderdeel van het oude takenpakket van Russell. Wel zoekt men een vervanger voor Russell. Ondertussen neemt Klein tijdelijk de verantwoordelijkheid over de salesorganisatie op zich.

Veel van de verantwoordelijkheden die White, Russell en Mueller op zich namen, zullen daarmee al dan niet tijdelijk opgaan in het takenpakket van Klein en Saueressig. Er komen nieuwe gezichten aan, maar daar moeten we nog op wachten. Het vertrek van White en Russell is verder opmerkelijk, aangezien ze vorig jaar nog een contractverlenging tot 2027 tekenden. Het besluit om afscheid van ze te nemen komt volgens SAP voort uit een strategische transitie, zonder al te veel extra info te geven. “In de context van de voortdurende succesvolle cloudtransformatie van SAP is de SAP Supervisory Board van mening dat dit het moment is om de volgende fase van groei in te gaan”, aldus de raad van commissarissen. Zo’n transformatie kan blijkbaar niet met de voormalig CMO en CRO.

