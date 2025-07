JetBrains geeft een kijkje onder de motorkap van AI-agent Junie

Coding agents zijn in opkomst. Softwareontwikkelaars zijn hierover bezorgd, maar misschien ook wel enthousiast. Hoe wordt hun werk versneld tot op de command line? Anastasia Krivosheeva, productspecialist bij JetBrains, denkt dat AI-coding agents het potentieel hebben om meer repetitieve taken over te nemen en sneller code te genereren. Maar wat is nu het belangrijkste aan deze ontwikkeling?

De waarheid is wellicht dat snelheid goed is, maar als we het hebben over het gebruik van een codeeragent, dan moet snelheid in de praktijk ondergeschikt zijn aan nauwkeurigheid, intelligentie en betrouwbaarheid.

Snel is goed, slim is beter

“Snelle agents verminderen de tijd die je nodig hebt om een bepaalde taak te voltooien, maar slimme agents verbeteren de end-to-end ontwikkelingservaring aanzienlijk, minimaliseren fouten, bugs en contextwisselingen en helpen je hoogwaardige code te schrijven”, aldus Krivosheeva.

Verwijzend naar de komst van JetBrain’s eigen codeeragent Junie, benadrukt het productontwikkelingsteam van JetBrains de belangrijkste kenmerken van dergelijke tools. Denk aan transparantie van het proces, de mogelijkheid om gebruik te maken van taakplanning met enige structuur en de mogelijkheid om de progressie te traceren van de AI-agent.

Hoe werkt Junie?

Junie wordt officieel omschreven als een AI-codeeragent met als taak om op basis van een eerste prompt van de ontwikkelaar zelfstandig een meerstappenplan te bouwen. Dit moet zelfs complexe processen zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren. Junie kan op basis van een instructie grootschalige wijzigingen aanbrengen in een codebase en ook tests of terminalopdrachten uitvoeren. Tegelijkertijd rapporteert het aan het software-engineeringteam over of en hoe het hierin slaagt.

Junie is gebouwd om zelfstandig door projectbestanden te navigeren, code uit te voeren, terminalopdrachten uit te voeren en een bestandssysteem te wijzigen. Het is momenteel alleen beschikbaar in online modus. Er zijn geen plannen voor een offline versie. Junie maakt gebruik van de core tooling van de JetBrains IDE, waaronder navigatie door broncode en projectstructuren, zoeken in alle bestanden en code-inspecties. Junie stuurt verzoeken naar verschillende configuraties van LLM’s, waaronder externe providers zoals Anthropic en OpenAI.

“Onze gebruikers hechten veel waarde aan een gedetailleerd uitvoeringsplan ter goedkeuring, uitgebreide logging met een toelichting op elke genomen actie en uitgebreide samenwerkingsopties, waaronder autonome partnerachtige interactie”, aldus Krivosheeva. Uit enquêtegegevens van JetBrains blijkt dat ongeveer 83 procent van de gebruikers aangeeft dat Junie de productiviteit van hun team verhoogt. 76 procent is tevreden of zeer tevreden over Junie.

Volgende stappen: GitHub-integratie

Ook dit jaar heeft JetBrains uitgelegd hoe en waarom het updates voor Junie introduceert. Zoals onlangs gemeld op Techzine, wordt Junie nu 30 procent sneller en ondersteunt het Model Context Protocol (MCP) en remote development.

“Nu Junie volledig is geïntegreerd met GitHub, heb je de kracht van asynchrone ontwikkeling (zie hieronder) binnen handbereik. Delegeer meerdere taken tegelijk, voer snelle fixes uit zonder een IDE te openen en werk samen met je team aan hetzelfde project, rechtstreeks vanuit GitHub”, aldus Krivosheeva.

Voor de volledigheid merken we hier op dat asynchrone (async) programmering een techniek is die is ontworpen om applicaties meerdere bewerkingen parallel uit te laten voeren. Dit betekent dat de ene bewerking niet noodzakelijkerwijs hoeft te wachten tot de volgende (of een andere bewerking) is voltooid voordat deze kan worden gestart. Asynchrone ontwikkeling staat uiteraard in contrast met synchrone programmering. Hierbij worden bewerkingen, taken, oproepen en andere acties sequentieel uitgevoerd. Voor sommige systemen is dit logischer, maar het kan bottlenecks veroorzaken.

“Junie is niet zomaar een coderingsagent; het is gebouwd voor de manier waarop echte ontwikkelaars werken”, aldus Kirill Skrygan, CEO van JetBrains, deze week in een interview met Techzine. “Terwijl de meeste agents snelheid nastreven, richt Junie zich op wat echt belangrijk is: fouten verminderen, contextwisselingen beperken en ontwikkelaars helpen code van hogere kwaliteit te schrijven. Het is een slimme, betrouwbare medewerker die past in de IDE’s van ontwikkelaars en zich aanpast aan hun workflow – niet om het werk over te nemen, maar om hen te ondersteunen bij het bouwen. Van het automatiseren van repetitieve taken tot het uitvoeren van complexe taken, Junie verbetert de ervaring van ontwikkelaars. In de praktijk is snelheid mooi, maar intelligentie, vertrouwen en codekwaliteit zijn belangrijker.”

Belangrijkste functies van JetBrains Junie

Ontwikkelaars die nu Junie omarmen, kunnen tijd besparen op snelle fixes en wijzigingen waarvoor ze de IDE niet hoeven te openen en rechtstreeks in hun project hoeven te coderen. In plaats daarvan kunnen ze meerdere pagina’s uit één project lokaliseren zonder te hoeven stoppen met werken aan een ander project.

Software-engineers kunnen nu ook meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren in verschillende projecten. Ze kunnen bijvoorbeeld een bug in hun werkrepository repareren, Junie vragen een nieuwe functie in een petproject te implementeren en deze vervolgens samen beoordelen en aanpassen.

Ontwikkelaars kunnen ook nieuwe manieren van coderen als team verkennen: een taak toewijzen aan Junie, een teamgenoot vragen deze te controleren en vervolgens het project samen als team afronden.

Junie op GitHub is momenteel alleen beschikbaar voor JVM en PHP.

“Ons doel is om Junie voor zoveel mogelijk teams beschikbaar te maken. Daarom bieden we subsidies aan voor open source-projecten voor Junie op GitHub”, aldus Krivosheeva. “Junie heeft zijn effectiviteit al bewezen als het gaat om het begrijpen van complexe codebases in verschillende programmeertalen, het starten van nieuwe projecten, het genereren van hoogwaardige code en het schrijven van functionele tests.”

Junie is momenteel alleen beschikbaar voor MacOS en Linux.

