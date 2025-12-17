Basware maakt Invoice Lifecycle Management voor steeds meer organisaties bereikbaar

Basware laat vandaag weten dat het Redmap heeft overgenomen. Dit Australische bedrijf voegt interessante nieuwe potentiële doelgroepen toe voor Basware. Gekoppeld aan recente nieuwe ontwikkelingen zoals InvoiceAI moet dit Basware nog wat steviger op de kaart zetten in de wereld van Accounts Payable (AP) en invoicing.

Ruim vier jaar geleden doken we diep in AP en de ontwikkelingen daaromtrent bij Basware. AP is wellicht iets waar de meeste organisaties niet enorm veel en lang over willen nadenken, maar wel iets wat uitermate belangrijk is. Het is immers belangrijk om rekeningen op een juiste manier af te handelen. Anders wordt het een rommeltje op de financiële afdeling.

Agentic AI-toevoeging aan aanbod

In het artikel uit 2021 ging het al veel over automation en de inzet van ML en AI. Basware was toen goed beschouwd nog maar net begonnen met het automatiseren van Invoice Lifecycle Management, zoals Basware het end-to-end beheren en afhandelen van rekeningen noemt.

We zijn inmiddels behoorlijk wat jaartjes verder en er lijkt inmiddels de nodige vaart in te zitten. Recent nog kwam Basware met InvoiceAI. Dat is een agentic toevoeging bovenop de AI die het bedrijf al gebruikt om facturen af te handelen. Een concreet voorbeeld van het nut van InvoiceAI is dat het facturen zonder PO-nummer niet alleen identificeert, maar ook interpreteert (dus snapt waar deze voor is) en suggesties doet voor het juiste nummer op basis van eerdere facturen van dezelfde partij. Tot slot zet de agent de factuur door naar de juiste persoon.

Bovenstaande situatie klinkt op het eerste gezicht wellicht niet bijster interessant. Tot je enkele cijfers leest en die goed tot je laat doordringen. Volgens Basware, dat zich baseert op het verwerken van 272 miljoen facturen in het afgelopen jaar, ontvangen organisaties 40 procent van alle facturen zonder PO-nummer. De inschatting is dat dit uitkomt op een totaal van 549 miljard dollar in uitgaven voor organisaties waar ze weinig tot geen goed zicht op hebben. Deze facturen kunnen gezien worden als een blinde vlek voor financiële afdelingen en daarmee uiteindelijk ook de CFO.

Let wel, InvoiceAI gaat er niet meteen op magische wijze voor zorgen dat die 40 procent meteen verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het moet vooral zorgen voor het weghalen van de blinde vlek en vervolgens goede en duidelijke aanbevelingen doen om facturen zonder PO-nummer toch goed af te kunnen handelen.

InvoiceAI bestaat uit vijf onderdelen

InvoiceAI is overigens niet een enkele tool. Het bestaat uit vijf onderdelen. SmartCoding moet zorgen voor het automatisch aanvullen van facturen met de juiste codes. SmartWorkflow is ontwikkeld om facturen door te zetten naar de juiste mensen voor approval. SmartPDF, iets waar we in 2021 ook al over schreven, is ook in InvoiceAI geschoven. Dat is kort door de bocht een veel slimmere versie van OCR en maakt van papieren facturen of PDF’s elektronische bestanden die meteen in de AP workflow opgenomen kunnen worden.

De laatste twee onderdelen van InvoiceAI zijn de AP Business Agent en de AP Data Agent. De eerste helpt personeel in real time met het afhandelen van facturen. De tweede moet het mogelijk maken om eenvoudige antwoorden uit de AP-data te halen.

Overname Redmap verbreedt markt voor Basware

Het echte nieuws van vandaag is niet InvoiceAI, maar de overname van Redmap. Dat is wellicht voor onze regio niet meteen enorm interessant. Redmap is immers een Australische aanbieder van AP automation software. Het echte nieuws van deze overname zit hem wat ons betreft dan ook niet zozeer in de verbeterde positie die het Basware geeft in die markt. Het gaat veel meer om wat de toevoeging van de AI en automation van Redmap in het algemeen toevoegt aan het portfolio en platform van Basware.

Met Redmap voegt Basware meer mogelijkheden voor het middensegment van de markt. Dat is namelijk waar Redmap zich vooral op richt. De verschillende segmenten van de markt hebben verschillende benaderingen nodig. Denk alleen maar aan de verschillende ERP-systemen die in het middensegment gebruikt worden ten opzichte van hogere segmenten. ERP en AP zijn nauw met elkaar verweven, want vaak komt een factuur rechtstreeks uit een ERP-systeem bij de AP-afdeling van een organisatie binnen.

Uiteraard draait het voor Basware in eerste instantie vooral om wat deze overname betekent in Australië en de bredere APAC-regio. Daar ziet het een groot groeipotentieel. Maar het is ook zeker niet te onderschatten wat deze overname ook in de rest van de wereld kan betekenen. Andersom krijgen klanten van Redmap er vanzelfsprekend ook meteen een heleboel functionaliteit bij die van pas kan komen. Onderaan de streep moet deze overname Invoice Lifecycle Management weer een stukje dichterbij brengen voor meer organisaties.